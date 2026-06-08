“ติณติณ New Country” ร่อนจดหมายชี้แจง 3 ประเด็นฉาว ยันผลตรวจไร้สารเสพติด พร้อมรับผิดชอบหากเป็นพ่อเด็ก

หลังจากที่ต้นสังกัด แกรมมี่ โกลด์ ได้ร่อนแถลงการณ์สั่งพักงาน “ติณติณ จรัสวี เทียมรัตน์” สมาชิกวง NEW COUNTRY เซ่นปมข่าวลือบนโลกออนไลน์ ล่าสุดตัวศิลปินหนุ่มได้ออกมาโพสต์ข้อความผ่านอินสตาแกรมส่วนตัว (tintin_newcountry) เพื่อชี้แจงข้อเท็จจริงในมุมของตนเองอย่างละเอียด โดยแบ่งออกเป็น 3 ประเด็นหลัก ดังนี้
1. ประเด็นเรื่องสารเสพติด
ตินติน ปฏิเสธเด็ดขาดว่าไม่เคยยุ่งเกี่ยวกับสารเสพติดตามที่ถูกกล่าวหา โดยได้แนบใบรับรองผลการตรวจจากสถานพยาบาล (คลินิกเทคนิคการแพทย์ บี.แล็บ) ลงวันที่ 4 มิถุนายน 2569 ซึ่งผลตรวจระบุชัดเจนว่าเป็น Negative (ไม่พบสารเสพติด) ทั้งกลุ่มฝิ่น/มอร์ฟีน, แอมเฟตามีน/ยาบ้า และกัญชา
2. ประเด็นเรื่องผู้เยาว์
ยืนยันว่าไม่เคยมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกับผู้เยาว์ และไม่มีพฤติกรรมใดๆ ที่ขัดต่อกฎหมายตามที่มีการอ้างอิงในโซเชียล ย้ำว่าความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นเป็นการตกลงปลงใจระหว่างผู้ใหญ่ที่บรรลุนิติภาวะแล้วทั้งสองฝ่าย
3. ประเด็นความสัมพันธ์ส่วนตัวและการตั้งครรภ์
ศิลปินหนุ่มได้เปิดเผย Timeline ลำดับเหตุการณ์เพื่อความโปร่งใส ดังนี้
-3 พฤศจิกายน 2568 ฝ่ายหญิงเป็นฝ่ายทักมาพูดคุยก่อนผ่านช่องทาง Instagram DM
-5 กุมภาพันธ์ 2569 นัดพบกันครั้งแรก และมีความสัมพันธ์กัน
-12 กุมภาพันธ์ 2569 พบกันครั้งที่สองที่ร้านคาเฟ่ โดยฝ่ายหญิงแจ้งว่าจะเดินทางไปทำงานต่างประเทศ หลังจากนั้นขาดการติดต่อกันไป
-3 พฤษภาคม 2569 ฝ่ายหญิงติดต่อกลับมาแจ้งว่า “กำลังตั้งครรภ์”
ติณติณ ระบุว่าตนเองไม่ได้หลีกเลี่ยงความรับผิดชอบ และได้มีการพูดคุยเพื่อหาทางดูแลในส่วนที่เกี่ยวข้องแล้ว พร้อมเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบข้อเท็จจริงตามขั้นตอนที่เหมาะสม ยืนยันว่าหากผลตรวจพิสูจน์ยืนยันว่าตนเองมีหน้าที่ความรับผิดชอบในฐานะบิดาของเด็ก ก็พร้อมจะปฏิบัติหน้าที่และรับผิดชอบอย่างเต็มที่ ทั้งนี้ เจ้าตัวได้กล่าวขออภัยแฟนเพลง ผู้สนับสนุน และผู้ที่ได้รับผลกระทบจากข่าวนี้ พร้อมขอบคุณทุกกำลังใจที่ส่งเข้ามาในช่วงเวลาดังกล่าว