Finale Wedding Studio จัดใหญ่โชว์สุดไทยราชนิยม สุดวิจิตร สมมงดีไซน์เนอร์เบอร์ 1 เมืองไทย

เสียงชื่นชมล้นหลาม! Finale Wedding Studio โชว์ศักยภาพห้องเสื้อไทยระดับโลก ถ่ายทอดความงดงามของ “ชุดไทยพระราชนิยมทั้ง 8 แบบ และชุดไทยพระราชทานในรัชกาลที่ 9” บนเวที คมชัดลึก อวอร์ด ครั้งที่ 22 สร้างความประทับใจให้ผู้ชมทั่วประเทศ พร้อมตอกย้ำเสน่ห์อันทรงคุณค่าของผ้าไทยและภูมิปัญญาไทยสู่สายตาชาวโลก
กลายเป็นอีกหนึ่งโมเมนต์สุดประทับใจที่ได้รับเสียงชื่นชมอย่างกว้างขวาง สำหรับแฟชั่นโชว์ “ชุดไทยพระราชนิยมทั้ง 8 แบบ และชุดไทยพระราชทานในรัชกาลที่ 9” บนพรมแดงงานประกาศรางวัลระดับชาติ “คมชัดลึก อวอร์ด ครั้งที่ 22 (KCL AWARDS 2026)” ซึ่งสร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับผู้ร่วมงานและผู้ชมทั่วประเทศ ด้วยความงดงาม สง่างาม และความประณีตในทุกรายละเอียดของชุดไทยอันทรงคุณค่า
เบื้องหลังความสำเร็จครั้งนี้คือ Finale Wedding Studio ห้องเสื้อไทยชื่อดังที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ ที่นำโดยสองนักออกแบบผู้ทรงอิทธิพลแฟชั่นสังคมระดับสูง "คุณสุดจิตร์ สุดจิตต์ หรือ พี่ปลา Finale เจ้าพ่อเวดดิ้ง" และ "ดร.เกสินี กล่ำอยู่สุข" พร้อมสองทายาท "พชรพรหม- แพรวไพลิน สุดจิตต์" ผู้รับหน้าที่รังสรรค์และตัดเย็บชุดไทยทุกชุดอย่างพิถีพิถัน โดยยึดถือความถูกต้องตามแบบแผนดั้งเดิม พร้อมผสานงานฝีมือชั้นสูง จนสามารถถ่ายทอดเอกลักษณ์ความงดงามของมรดกวัฒนธรรมไทยออกมาได้อย่างสมบูรณ์แบบ
“ปลา Finale” เจ้าพ่อเวดดิ้ง ผู้บริหารและดีไซเนอร์คนสำคัญของ Finale Wedding Studio เปิดเผยว่า การได้รับโอกาสร่วมสร้างสรรค์แฟชั่นโชว์ชุดไทยพระราชนิยมในครั้งนี้ ถือเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจสูงสุดของทีมงาน เพราะไม่เพียงเป็นงานที่ต้องอาศัยความละเอียดและความถูกต้องในทุกขั้นตอน แต่ยังเป็นความท้าทายในการทำงานภายใต้กรอบเวลาที่จำกัด
โดยทุกชุดได้รับการตัดเย็บขึ้นใหม่ทั้งหมด ใช้วัสดุคุณภาพสูง และใส่ใจในรายละเอียดของผู้สวมใส่แต่ละคนอย่างรอบคอบ เพื่อให้ทุกชุดออกมาสมบูรณ์แบบที่สุด ทั้งในด้านรูปทรง ความงดงาม และความเหมาะสมตามแบบแผนของชุดไทยพระราชนิยม
“การสร้างสรรค์ชุดไทยครั้งนี้ไม่ใช่เพียงงานแฟชั่น แต่เป็นการนำเสนอคุณค่าของมรดกทางวัฒนธรรมไทยให้คนรุ่นใหม่และชาวโลกได้เห็นถึงความวิจิตรงดงามของภูมิปัญญาไทย เรารู้สึกดีใจ ภูมิใจ และปลื้มใจอย่างมากที่ผลงานได้รับการตอบรับที่ดีจากทุกฝ่าย” ปลา Finale กล่าว
ความงดงามของชุดไทยพระราชนิยมและชุดไทยพระราชทานในรัชกาลที่ 9 ถูกถ่ายทอดผ่านเหล่าศิลปิน นักแสดง นางงาม และบุคคลชื่อดังมากมาย ไม่ว่าจะเป็น ปภัสรา เตชะไพบูลย์, พิมลรัตน์ พิศลยบุตร, สุจิรา อรุณพิพัฒน์, สิรีธร ลีห์อร่ามวัฒน์, ฌาร์ม โอสถานนท์, โชตินภา แก้วจรูญ, แอนนา เสืองามเอี่ยม, ฟาริดา วัลเลอร์, อัศวภัทร์ ผลพิบูลย์, อธิป ก่อสินค้า และ ณฐนน ณรธัญวิรุณ ที่ร่วมกันสะท้อนเสน่ห์แห่งความเป็นไทยได้อย่างสง่างามและทรงคุณค่า
นอกจากจะเป็นไฮไลต์สำคัญของงาน KCL AWARDS 2026 แล้ว แฟชั่นโชว์ครั้งนี้ยังเป็นบทพิสูจน์ว่า “ชุดไทย” ยังคงมีพลังในการสร้างความประทับใจและสามารถก้าวสู่เวทีระดับสากลได้อย่างสง่างาม สะท้อนถึงความภาคภูมิใจในรากเหง้าทางวัฒนธรรม และตอกย้ำความเป็น Soft Power ของประเทศไทยได้อย่างชัดเจน
Finale Wedding Studio สร้างความประทับใจบนเวที KCL AWARDS 2026 ด้วยการเนรมิตแฟชั่นโชว์ “ชุดไทยพระราชนิยมทั้ง 8 แบบ และชุดไทยพระราชทานในรัชกาลที่ 9” อย่างวิจิตรตระการตา ภายใต้การดูแลของ “ปลา Finale” ที่ใส่ใจทุกรายละเอียดตั้งแต่การคัดเลือกผ้า การตัดเย็บ และการนำเสนอ จนได้รับเสียงชื่นชมอย่างล้นหลาม พร้อมยกระดับคุณค่าของชุดไทยและวัฒนธรรมไทยสู่สายตาผู้ชมทั้งในและต่างประเทศ