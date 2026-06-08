แกรมมี่ โกลด์ ลงดาบ “ติณติณ NEW COUNTRY” พักงานทั้งหมด เซ่นสาวแฉ มีผลตั้งแต่วันนี้

หลังตกเป็นดรามาครั้งใหญ่ หลังสาวชื่อ “ฟาริดา” อุ้มท้อง 5 เดือน แฉ #นักร้องชายค่ายตึกฟ้าย่านอโศก พฤติกรรมโลกหลายใบ พัวพันยาเสพติด พรากผู้เยาว์ จนมีการโยงว่าหมายถึง “ติณติณ จรัสวี เทียมรัตน์” บอยแบนด์ลูกทุ่งวง NEW COUNTRY
ล่าสุด แกรมมี่ โกลด์ ต้นสังกัด ได้ร่อนแถลงด่วน ประกาศพักงานติณติณทั้งหมด จนกว่าการสอบสวนจะแล้วเสร็จ พร้อมย้ำไม่สนับสนุนพฤติกรรมที่ขัดต่อกฎหมายหรือคุณค่าที่ดีของสังคม
“แถลงการณ์จากสังกัด แกรมมี่ โกลด์
ตามที่มีการเผยแพร่ข้อมูลและข้อกล่าวหาบนสื่อสังคมออนไลน์เกี่ยวกับศิลปิน ติณติณ ซึ่งเป็นสมาชิกของวง NEW COUNTRY โดยมีเนื้อหาพาดพิงถึงพฤติกรรมส่วนบุคคลในหลายประเด็นนั้น
บริษัทฯ ได้รับทราบถึงสถานการณ์ดังกล่าวแล้ว และกำลังดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างรอบคอบร่วมกับผู้เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดความชัดเจนและเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย
บริษัทฯ ให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อความรับผิดชอบต่อสังคม จริยธรรมในการดำเนินงาน ตลอดจนบทบาทของศิลปินในฐานะแบบอย่างของเยาวชนและสาธารณชน พร้อมยึดมั่นในหลักการไม่สนับสนุนพฤติกรรมที่ขัดต่อกฎหมายหรือคุณค่าที่ดีของสังคม
ในระหว่างการตรวจสอบ บริษัทฯ มีมติให้ศิลปินรายดังกล่าวพักการปฏิบัติงานและกิจกรรมสาธารณะทั้งหมดเป็นการชั่วคราว โดยมีผลตั้งแต่บัดนี้ จนกว่าการตรวจสอบข้อเท็จจริงจะแล้วเสร็จ
ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอความร่วมมือจากทุกฝ่ายในการติดตามข้อมูลจากแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือ และหลีกเลี่ยงการเผยแพร่ข้อมูลที่ยังไม่ได้รับการยืนยัน ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง บริษัทฯ จะแจ้งความคืบหน้าให้ทราบอีกครั้งเมื่อมีข้อเท็จจริงที่ชัดเจน
ขอแสดงความนับถือ
Grammy Gold
วันที่ 8 มิถุนายน 2569”