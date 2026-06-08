“อ๊อฟ ชนะพล” เคลียร์ค่าตัวเตะบอลแล้ว! แต่ทีม “น้ำ รพีภัทร - หนุ่ม ศรราม” จ่อแจ้งความ

“ฮาน่า” เผย “อ๊อฟ ชนะพล” เคลียร์ค่าตัวเตะบอลแล้ว เชื่ออีกฝ่ายโดนหนัก ได้รับผลกระทบ กำลังปรับปรุงตัว แต่ถ้าไม่ยอมรับจะช่วยเป็นกระบอกเสียงอีกแรง พร้อมเผยทีม “น้ำ รพีภัทร - ต๋อง ชวนชื่น - หนุ่ม ศรราม” เตรียมรวมตัวแจ้งความ
มีรายชื่อ “อ๊อฟ ชนะพล สัตยา” อยู่ในงานรวมดาราเตะบอล ที่จังหวัดระยองเมื่อวันก่อน ซึ่งตอนนี้กำลังมีดรามาเรื่องดาราถูกเบี้ยวค่าตัว ร้อนถึง “น้ำ รพีภัทร เอกพันธ์กุล” และตลกดัง “ต๋อง ชวนชื่น” ฉุนขาดฟาดยับ “นัท มหาเทพ” ขณะที่ “หนุ่ม ศรราม เทพพิทักษ์” แคนเซิลงานด่วน เพราะค่าตัวไม่เป็นไปตามข้อตกลง
ล่าสุด “ฮาน่า ลีวิส” นางเอกช่อง 7 ในฐานะภรรยาอ๊อฟ ชนะพล ได้เปิดใจถึงเรื่องนี้ บอกของสามีไม่มีปัญหา มีการเคลียร์กันเรียบร้อยแล้ว
“ก็งานเดียวกับที่พี่น้ำไปนะคะ 2 รอบ แต่พี่อ๊อฟคือเคลียร์เรียบร้อยแล้ว แต่ก็น่าจะเคยโดนบ้าง เพราะเราก็แอบถามเขาเหมือนกัน แต่พี่อ๊อฟเขายังไม่เคยออกมาโพสต์อะไร พี่อ๊อฟบอกว่าคนอื่นเขาพูดหมดแล้ว และตอนนี้ทางเขาก็โดนหนักแล้ว เขาก็คงได้รับผลกระทบตรงนั้นแล้ว เขาน่าจะปรับปรุงตัวได้
แต่ถ้าเขายังไม่ยอมรับ พี่อ๊อฟก็อาจจะออกมาเป็นอีกกระบอกเสียงนึงให้ทุกคนได้รับความยุติธรรม เห็นพี่อ๊อฟบอกว่าเหมือนจะมีการรวมตัวกันไปแจ้งความ ไม่แน่ใจว่าเขาจะมีกี่คน แต่หลักๆ ก็จะมีพี่น้ำ มีพี่ต๋อง พี่หนุ่มค่ะ ส่วนพี่อ๊อฟก็คงต้องรอดูว่าเขาจะไปด้วยไหมค่ะ”