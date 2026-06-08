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ไม่ลืมที่จะเริ่ด! “Wonderframe” โกอินเตอร์เปิดตัวแบบฟ้าผ่า ร่วมฟีทเจอริ่งอัลบั้มเดี่ยวแรก “เจคอบ THE BOYZ” หลังวงชนะคดีฉีกสัญญาค่าย

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



เป็นกระแสฮือฮาไปทั่วทั้งออนไลน์และวงการเพลง K-POP ทันที! เมื่อแรปเปอร์และศิลปินสาวชาวไทยสุดฮอตอย่าง “วันเดอร์เฟรม” (Wonderframe) หรือ เฟรม-ศุภัคชญา สุขใบเย็น โกอินเตอร์แบบฉุดไม่อยู่หลังการประกาศร่วมงานอย่างเป็นทางการกับ “เจคอบ” (Jacob) สมาชิกเสียงดีจากบอยกรุ๊ปชื่อดัง The Boyz ในผลงานโซโล่อัลบั้มเดี่ยวครั้งแรกของเขา ซึ่งถือเป็นก้าวสำคัญหลังจากที่วง The Boyz เพิ่งชนะคดีความร้องเรียนขอระงับสัญญากับทางค่ายต้นสังกัดเดิมตามรายงานข่าวที่ถูกเผยแพร่ออกมาไปเมื่อช่วงเดือนเมษายนที่ผ่านมา ถือเป็นก้าวใหม่ที่อิสระของ ‘เจคอบ’

หลังจากที่ศาลมีคำตัดสินให้สมาชิกวง The Boyz เป็นฝ่ายชนะคดีในการยื่นคำร้องขอระงับสัญญาผูกขาดกับค่ายเก่า ทำให้แฟนๆ ทั่วโลกต่างจับตามองก้าวต่อไปของวงอย่างใกล้ชิด และไม่ปล่อยให้รอนานเมื่อ ‘เจคอบ’ ได้ประกาศโปรเจกต์อัลบั้มเดี่ยวชุดแรกในชีวิตทันที เพื่อมอบเป็นของขวัญและความสุขให้แฟนเพลงที่คอยซัพพอร์ตเขามาโดยตลอด
แต่สิ่งที่ทำให้อุณหภูมิในโซเชียลพุ่งสูงปรี๊ด โดยเฉพาะในประเทศไทย คือการเปิดตัวไลน์อัปศิลปินที่จะมาร่วม Featuring ซึ่งปรากฏชื่อของ Wonderframe ศิลปินสาวชาวไทยผู้มีเอกลักษณ์ทั้งเสียงร้องและการแรปที่โดดเด่น มาร่วมสร้างสีสันในอัลบั้มนี้ด้วย โดยเจคอบได้โพสต์ภาพทีเซอร์และลุคสุดเท่ผ่าน Instagram ส่วนตัว ทำเอาแฟนๆ กรีดร้องด้วยความตื่นเต้นกับภาพลักษณ์ใหม่ที่ดูโตและมีสไตล์ชัดเจนยิ่งขึ้น

ด้านแฟนๆ แห่ชม ‘วันเดอร์เฟรม’ ว่าเป็นซอฟต์พาวเวอร์รันวงการทันทีที่รายชื่อถูกเผยแพร่ออกไป เทรนด์ที่เกี่ยวข้องกับ เจคอบ และ วันเดอร์เฟรม ก็ทะยานขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยกระแสวิพากษ์วิจารณ์และคอมเมนต์จากชาวเน็ตต่างเต็มไปด้วยความชื่นชมในความสามารถของสาวเฟรม รวมถึงเคมีที่น่าจับตามองของทั้งคู่ "กรี๊ดดด วันเดอร์เฟรมไปไกลมาก! ภูมิใจในตัวพี่เฟรมสุดๆ เสียงน้องเจคอบหวานๆ เจอแรปสับๆ ของเฟรมเข้าไป เพลงต้องออกมาดีมากแน่ๆ!" , "จากที่ลุ้นเรื่องคดีของ The Boyz พอชนะปุ๊บก็มีข่าวดีปั๊บ แถมเจคอบยังดึงศิลปินไทยไปร่วมงานอีก วันเดอร์เฟรมคือตัวแม่ซอฟต์พาวเวอร์ที่แท้จริง รอฟังไม่ไหวแล้ว!" , "ไลน์อัปนี้คือคาดไม่ถึงเลย! ยินดีกับเจคอบด้วยที่จะได้เริ่มต้นใหม่อย่างอิสระ และยินดีกับวันเดอร์เฟรมด้วย ปังมากแม่!"

นี่จึงถือว่าเป็นมิติใหม่ของการคอลแลบข้ามประเทศ
การร่วมงานกันในครั้งนี้นับเป็นอีกหนึ่งข้อพิสูจน์ว่า ศิลปินไทยมีศักยภาพและเป็นที่ยอมรับในระดับสากลมากขึ้นเรื่อยๆ แฟนเพลงต่างคาดหวังว่า เพลงที่วันเดอร์เฟรมได้ไปร่วม Featuring กับเจคอบ จะเป็นการผสมผสานระหว่างสไตล์ดนตรี R&B และ Pop ที่ลงตัว และอาจจะมีท่อนแรปภาษาไทยเท่ๆ ให้เราได้ฟังกันในอัลบั้มเดี่ยวครั้งนี้ด้วยหรือไม่ สำหรับแฟนๆ ของทั้ง เจคอบ และ วันเดอร์เฟรม 10มิถุนายนนี้เตรียมล้างหูรอฟังความปังครั้งนี้ได้เลย แถมวงในกระซิบมาว่าฮีจะบินมาไทยแต่จะมาทำอะไรต้องรอ! ผลงานชิ้นนี้จะเป็นการเปิดศักราชใหม่ที่สดใสและยิ่งใหญ่ของพวกเขาทั้งคู่อย่างแน่นอน!











ไม่ลืมที่จะเริ่ด! “Wonderframe” โกอินเตอร์เปิดตัวแบบฟ้าผ่า ร่วมฟีทเจอริ่งอัลบั้มเดี่ยวแรก “เจคอบ THE BOYZ” หลังวงชนะคดีฉีกสัญญาค่าย
ไม่ลืมที่จะเริ่ด! “Wonderframe” โกอินเตอร์เปิดตัวแบบฟ้าผ่า ร่วมฟีทเจอริ่งอัลบั้มเดี่ยวแรก “เจคอบ THE BOYZ” หลังวงชนะคดีฉีกสัญญาค่าย
ไม่ลืมที่จะเริ่ด! “Wonderframe” โกอินเตอร์เปิดตัวแบบฟ้าผ่า ร่วมฟีทเจอริ่งอัลบั้มเดี่ยวแรก “เจคอบ THE BOYZ” หลังวงชนะคดีฉีกสัญญาค่าย
ไม่ลืมที่จะเริ่ด! “Wonderframe” โกอินเตอร์เปิดตัวแบบฟ้าผ่า ร่วมฟีทเจอริ่งอัลบั้มเดี่ยวแรก “เจคอบ THE BOYZ” หลังวงชนะคดีฉีกสัญญาค่าย
ไม่ลืมที่จะเริ่ด! “Wonderframe” โกอินเตอร์เปิดตัวแบบฟ้าผ่า ร่วมฟีทเจอริ่งอัลบั้มเดี่ยวแรก “เจคอบ THE BOYZ” หลังวงชนะคดีฉีกสัญญาค่าย
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