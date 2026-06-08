ใจละลายทั้งไทม์ไลน์! “TWS” ส่งคลิปวอร์มหัวใจ 42 ชาวไทย ก่อนเสิร์ฟเซ็ตลิสต์เพลงฮิต ในคอนเสิร์ตใหญ่ครั้งแรก 26 ก.ย. นี้ ที่ ไอเดีย ไลฟ์, บราโว่ บีเคเค

บีทหัวใจของแฟนคลับชาวไทยกำลังเต้นแรงเกินต้าน เมื่อบอยกรุ๊ปดาวรุ่งมาแรงแห่งยุคอย่าง TWS (ทูอัส) จากค่าย PLEDIS Entertainment ที่กำลังสร้างกระแสฟีเวอร์ไปทั่วโลก นำโดย 6 สมาชิก ชินยู (SHINYU), โดฮุน (DOHOON), ยองแจ (YOUNGJAE), ฮันจิน (HANJIN), จีฮุน (JIHOON) และ คยองมิน (KYUNGMIN) เจ้าของเพลงฮิตไวรัลสุดคิวท์อย่าง “plot twist” และ “OVERDRIVE” ที่ครองใจแฟนเพลงและจุดกระแสแดนซ์ชาเลนจ์สุดปังไปทั่วโซเชียล เตรียมบินลัดฟ้ามาสาดความเท่ ความร้อนแรงให้เหล่า 42 ชาวไทยฟินจัดเต็ม กับคอนเสิร์ตใหญ่เต็มรูปแบบครั้งแรก “2026 TWS TOUR ‘24/7:FOR:YOU’ IN BANGKOK” ในวันเสาร์ที่ 26 กันยายน 2569 เวลา 18:00 น. ณ ไอเดีย ไลฟ์, บราโว่ บีเคเค
ก่อนที่ทั้ง 6 หนุ่มจะมาโปรยเสน่ห์และออนสเตจโชว์สุดพิเศษ พร้อมโปรดักชันสุดเลิศ ให้แฟนๆ ชาวไทยได้สัมผัสความสนุกอันลิมิต ได้ส่งคลิปสุดเอ็กซ์คลูซีฟมาทักทาย บอกความคิดถึงเพื่ออุ่นเครื่อง ความตื่นเต้นก่อนวันแสดงจริงด้วย
สำหรับผู้ที่ไม่อยากพลาดโมเมนต์สุดพิเศษครั้งนี้ คอนเสิร์ต “2026 TWS TOUR ‘24/7:FOR:YOU’ IN BANGKOK” เปิดจำหน่ายบัตรในราคา VIP PACKAGE 6,900 (บัตรยืน) / 5,900 (บัตรยืน) / 4,900 / 3,900 / 2,900 บาท บัตรทุกราคาจะได้รับบัตรแข็งและโปสเตอร์ที่ระลึก นอกจากนี้ ผู้ถือบัตร VIP PACKAGE ยังจะได้รับสิทธิพิเศษสุดเอ็กซ์คลูซีฟมากมาย ไม่ว่าจะเป็นสิทธิ์เข้าชม Soundcheck รวมถึงลุ้นเป็น 1 ใน 30 ผู้โชคดีที่จะได้รับโปสเตอร์พร้อมลายเซ็น และสิทธิประโยชน์อื่นๆ อีกมากมาย
โดยงานนี้จะเปิดจำหน่ายบัตรรอบ 42 MEMBERSHIP PRESALE ในวันเสาร์ที่ 20 มิถุนายน 2569 เวลา 12:00 – 18:00 น. ผ่านทาง www.imethai.com เท่านั้น ทั้งนี้ผู้ที่ต้องการซื้อบัตรรอบพรีเซล จำเป็นต้องสมัครสมาชิก 42 MEMBERSHIP (GLOBAL) และลงทะเบียนเข้าร่วมการจำหน่ายบัตรล่วงหน้า (42 MEMBERSHIP PRESALE) ผ่านทาง Weverse ให้เสร็จสมบูรณ์ ภายในวันที่ 9 มิถุนายน 2569 เวลา 13:00 น. – 14 มิถุนายน 2569 เวลา 13:00 น. เท่านั้น จึงจะสามารถเข้าร่วมซื้อบัตรในรอบพรีเซลได้ และจะมีการเปิดจำหน่ายบัตรรอบทั่วไปในวันอาทิตย์ที่ 21 มิถุนายน 2569 เวลา 12:00 น. เป็นต้นไป ผ่านทาง www.imethai.com สำหรับบัตรทุกราคา และ www.fantopia.io สำหรับบัตรราคา 4,900 / 3,900 / 2,900 บาท เท่านั้น
โอกาสครั้งสำคัญที่จะได้ร่วมสร้างความทรงจำแบบ “24/7” ไปกับ TWS กำลังจะเกิดขึ้นแล้ว เตรียมตัวไปสัมผัสเสน่ห์และพลังความสดใสของทั้ง 6 หนุ่มด้วยตาตัวเอง ในงาน “2026 TWS TOUR ‘24/7:FOR:YOU’ IN BANGKOK” วันเสาร์ที่ 26 กันยายน 2569 และติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook และ TikTok : @imethailand / X และ Instagram : @ime_th