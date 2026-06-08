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SHEEP ร่วมสนับสนุนพลังความหลากหลาย ผ่านซีรีส์ GL “Shades เด็กเรียบร้าย” ด้าน “มุก วรนิษฐ์” และนักแสดง ปลื้มกระแสตอบรับ อีพีแรก Uncut Version แรงเกินคาด!

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ซีรีส์ดราม่าเข้มข้นจากค่าย FRT Entertainment ของ มุก - วรนิษฐ์ ถาวรวงศ์ เปิดตัวอีพีแรกกับ Uncut Version ท่ามกลางบรรยากาศสุดคึกคัก ในงาน “OPEN SEMESTER: Shades เด็กเรียบร้าย” ที่ SF World Cinema ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ พร้อมกระแสตอบรับที่ถูกพูดถึงอย่างกว้างขวางในโลกออนไลน์ ทำเอาทีมนักแสดงและผู้จัดเป็นปลื้มอย่างมาก

“Shades เด็กเรียบร้าย” นำแสดงโดย มุก - วรนิษฐ์ ถาวรวงศ์, ปุยฝ้าย - ธราทิพย์ ใบแสง, พลอย - จุฑามาศ ปกรณ์วรวงศ์, โอปอล์ - กุลวิภา งามสุขเกษมศรี, มิ้นท์ - เบญจณี วัชรวสุนธรา, นิกี้ - วรินทร์รัตน์ ยลประสงค์, อิ๊งค์แลนด์ - ลดามณี รัตนพรวารีสกุล, ซู - นันท์นิชา แซ่หวง และนักแสดงอีกมากมาย รวมถึง พั้นรักแมว - พันธิตา บุญชวน คอลเลคชั่นพรีเซ็นเตอร์แบรนด์ SHEEP ที่มาร่วมสร้างสีสันในฐานะนักแสดงรับเชิญพิเศษของเรื่องนี้อีกด้วย

โดย SHEEP แบรนด์เคสสัญชาติไทย ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของปรากฏการณ์การเติบโต ของซีรีส์ “Shades เด็กเรียบร้าย” ที่กำลังได้รับกระแสตอบรับอย่างล้นหลาม พร้อมร่วมสนับสนุน ส่งต่อพลังความหลากหลาย ผ่านเรื่องราวที่เข้าถึงผู้ชมทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ นอกจาก SHEEP เป็นสปอนเซอร์แล้วยังได้สนับสนุนอุปกรณ์แก็ดเจ็ตไอเทมจากแบรนด์ อาทิเคสไอโฟน, เคสไอแพค, แมคบุ๊คเคส ฯลฯ เพื่อให้นักแสดงใช้ในการถ่ายทำอีกด้วย โดยการสนับสนุนของ SHEEP ครั้งนี้ถือเป็นการเชื่อมโยงไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่เข้ากับโลกแห่งความบันเทิงได้อย่างลงตัว

ภายในงาน นายอภินันท์ ตรีรัตน์พิจารณ์ (คุณตุ่ย) Founder & CEO บริษัท ชีพ แก็ดเจ็ต จำกัด ในฐานะผู้สนับสนุนซีรีส์เรื่องนี้ ได้นำช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับมุก-วรนิษฐ์และทีมนักแสดง พร้อมรับชมอีพีแรกไปพร้อมกับแฟนคลับที่มาร่วมให้กำลังใจ 

ตลอดการรับชมเสียงเชียร์และเสียงกรี๊ดดังสนั่นโรงภาพยนตร์ในทุกฉากสำคัญ โดยเฉพาะฉากเคมีของนักแสดงที่เรียกเสียงฟินจากผู้ชมได้เป็นอย่างดี สร้างความประทับใจให้กับทีมงาน นักแสดงหลายคนรวมถึงมุกเจ้าของค่าย ถึงกับกลั้นน้ำตาแห่งความปลื้มใจไว้ไม่อยู่

นอกจากนี้บริเวณงานยังเต็มไปด้วยบรรยากาศแห่งความอบอุ่นจากแฟนคลับทั้งชาวไทยและต่างประเทศ ที่พร้อมใจกันจัดซุ้มแสดงความยินดี ช่อดอกไม้ ของขวัญแทนใจ รวมถึงฟู้ดทรัคและอาหารเพื่อซัพพอร์ตทีมนักแสดงอย่างเต็มที่ ขณะที่เหล่านักแสดงก็ร่วมแจกลายเซ็น ถ่ายภาพ และพบปะสัมผัสทักทายแฟน ๆ อย่างเป็นกันเองตลอดงาน

เริ่มสตาท์ความปังกับ ความรักความสัมพันธ์และเฉดสีของความรู้สึก กับซีรีย์ “Shades เด็กเรียบร้าย” เวอร์ชั่น Uncut ทุกคืนวันเสาร์ เวลา 20.00 น. ทาง YouTube : FRT Entertainment เริ่มวันเสาร์ที่ 6 มิถุนายน ที่ผ่านมา ปักหมุดรอความเข้มข้นในอีพีต่อไปกันได้เลย

















SHEEP ร่วมสนับสนุนพลังความหลากหลาย ผ่านซีรีส์ GL “Shades เด็กเรียบร้าย” ด้าน “มุก วรนิษฐ์” และนักแสดง ปลื้มกระแสตอบรับ อีพีแรก Uncut Version แรงเกินคาด!
SHEEP ร่วมสนับสนุนพลังความหลากหลาย ผ่านซีรีส์ GL “Shades เด็กเรียบร้าย” ด้าน “มุก วรนิษฐ์” และนักแสดง ปลื้มกระแสตอบรับ อีพีแรก Uncut Version แรงเกินคาด!
SHEEP ร่วมสนับสนุนพลังความหลากหลาย ผ่านซีรีส์ GL “Shades เด็กเรียบร้าย” ด้าน “มุก วรนิษฐ์” และนักแสดง ปลื้มกระแสตอบรับ อีพีแรก Uncut Version แรงเกินคาด!
SHEEP ร่วมสนับสนุนพลังความหลากหลาย ผ่านซีรีส์ GL “Shades เด็กเรียบร้าย” ด้าน “มุก วรนิษฐ์” และนักแสดง ปลื้มกระแสตอบรับ อีพีแรก Uncut Version แรงเกินคาด!
SHEEP ร่วมสนับสนุนพลังความหลากหลาย ผ่านซีรีส์ GL “Shades เด็กเรียบร้าย” ด้าน “มุก วรนิษฐ์” และนักแสดง ปลื้มกระแสตอบรับ อีพีแรก Uncut Version แรงเกินคาด!
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