SHEEP ร่วมสนับสนุนพลังความหลากหลาย ผ่านซีรีส์ GL “Shades เด็กเรียบร้าย” ด้าน “มุก วรนิษฐ์” และนักแสดง ปลื้มกระแสตอบรับ อีพีแรก Uncut Version แรงเกินคาด!

ซีรีส์ดราม่าเข้มข้นจากค่าย FRT Entertainment ของ มุก - วรนิษฐ์ ถาวรวงศ์ เปิดตัวอีพีแรกกับ Uncut Version ท่ามกลางบรรยากาศสุดคึกคัก ในงาน “OPEN SEMESTER: Shades เด็กเรียบร้าย” ที่ SF World Cinema ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ พร้อมกระแสตอบรับที่ถูกพูดถึงอย่างกว้างขวางในโลกออนไลน์ ทำเอาทีมนักแสดงและผู้จัดเป็นปลื้มอย่างมาก
“Shades เด็กเรียบร้าย” นำแสดงโดย มุก - วรนิษฐ์ ถาวรวงศ์, ปุยฝ้าย - ธราทิพย์ ใบแสง, พลอย - จุฑามาศ ปกรณ์วรวงศ์, โอปอล์ - กุลวิภา งามสุขเกษมศรี, มิ้นท์ - เบญจณี วัชรวสุนธรา, นิกี้ - วรินทร์รัตน์ ยลประสงค์, อิ๊งค์แลนด์ - ลดามณี รัตนพรวารีสกุล, ซู - นันท์นิชา แซ่หวง และนักแสดงอีกมากมาย รวมถึง พั้นรักแมว - พันธิตา บุญชวน คอลเลคชั่นพรีเซ็นเตอร์แบรนด์ SHEEP ที่มาร่วมสร้างสีสันในฐานะนักแสดงรับเชิญพิเศษของเรื่องนี้อีกด้วย
โดย SHEEP แบรนด์เคสสัญชาติไทย ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของปรากฏการณ์การเติบโต ของซีรีส์ “Shades เด็กเรียบร้าย” ที่กำลังได้รับกระแสตอบรับอย่างล้นหลาม พร้อมร่วมสนับสนุน ส่งต่อพลังความหลากหลาย ผ่านเรื่องราวที่เข้าถึงผู้ชมทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ นอกจาก SHEEP เป็นสปอนเซอร์แล้วยังได้สนับสนุนอุปกรณ์แก็ดเจ็ตไอเทมจากแบรนด์ อาทิเคสไอโฟน, เคสไอแพค, แมคบุ๊คเคส ฯลฯ เพื่อให้นักแสดงใช้ในการถ่ายทำอีกด้วย โดยการสนับสนุนของ SHEEP ครั้งนี้ถือเป็นการเชื่อมโยงไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่เข้ากับโลกแห่งความบันเทิงได้อย่างลงตัว
ภายในงาน นายอภินันท์ ตรีรัตน์พิจารณ์ (คุณตุ่ย) Founder & CEO บริษัท ชีพ แก็ดเจ็ต จำกัด ในฐานะผู้สนับสนุนซีรีส์เรื่องนี้ ได้นำช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับมุก-วรนิษฐ์และทีมนักแสดง พร้อมรับชมอีพีแรกไปพร้อมกับแฟนคลับที่มาร่วมให้กำลังใจ
ตลอดการรับชมเสียงเชียร์และเสียงกรี๊ดดังสนั่นโรงภาพยนตร์ในทุกฉากสำคัญ โดยเฉพาะฉากเคมีของนักแสดงที่เรียกเสียงฟินจากผู้ชมได้เป็นอย่างดี สร้างความประทับใจให้กับทีมงาน นักแสดงหลายคนรวมถึงมุกเจ้าของค่าย ถึงกับกลั้นน้ำตาแห่งความปลื้มใจไว้ไม่อยู่
นอกจากนี้บริเวณงานยังเต็มไปด้วยบรรยากาศแห่งความอบอุ่นจากแฟนคลับทั้งชาวไทยและต่างประเทศ ที่พร้อมใจกันจัดซุ้มแสดงความยินดี ช่อดอกไม้ ของขวัญแทนใจ รวมถึงฟู้ดทรัคและอาหารเพื่อซัพพอร์ตทีมนักแสดงอย่างเต็มที่ ขณะที่เหล่านักแสดงก็ร่วมแจกลายเซ็น ถ่ายภาพ และพบปะสัมผัสทักทายแฟน ๆ อย่างเป็นกันเองตลอดงาน
เริ่มสตาท์ความปังกับ ความรักความสัมพันธ์และเฉดสีของความรู้สึก กับซีรีย์ “Shades เด็กเรียบร้าย” เวอร์ชั่น Uncut ทุกคืนวันเสาร์ เวลา 20.00 น. ทาง YouTube : FRT Entertainment เริ่มวันเสาร์ที่ 6 มิถุนายน ที่ผ่านมา ปักหมุดรอความเข้มข้นในอีพีต่อไปกันได้เลย