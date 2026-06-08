“ปู มัณฑนา” ดึง “เบียร์ เดอะวอยซ์” เป็นพยานสู้คดี “หนุ่ม กรรชัย” ซัดอีกฝ่ายเป็นสัมภเวสี แพ้ 4 คดีก็ไม่หวั่น

“ปู มัณฑนา” ยันสู้ไม่ถอยแม้โดน “หนุ่ม กรรชัย” ฟ้องยับ 78 กรรม เผยเตรียมดึง “เบียร์ เดอะวอยซ์” เป็นพยานในชั้นศาล ลั่นไม่กลัวแม้เหนื่อยขึ้นศาลเป็นว่าเล่น ยอมเสียเงินเพื่อพิสูจน์ความจริง ซัดคู่กรณีเป็นสัมภเวสี แพ้ 4 คดีก็ไม่หวั่น
ต้องวิ่งวุ่นขึ้นศาลตลอดทั้งปีเลยก็ว่าได้ สำหรับนักแสดงรุ่นใหญ่ “ปู มัณฑนา หิมะทองคำ” หลังมีคดีติดตัวแบบจุกๆ 20 กว่าคดี เนื่องจากมีคู่กรณีหลายคน โดยเวลา 09.00 น. วันนี้ (8 มิ.ย.2569) เจ้าตัวได้เดินทางมายังศาลอาญา ถนนรัชดาภิเษก หลังศาลนัดตรวจพยานหลักฐาน และสอบคำให้การ ในคดีที่พิธีกรชื่อดัง “หนุ่ม กรรชัย กำเนิดพลอย” เป็นโจทก์ ยื่นฟ้อง “ปู มัณฑนา” เป็นจำเลย ในข้อหาหมิ่นประมาทโดยการโฆษณา รวม 22 กรรม ซึ่งงานนี้โดนจัดหนักแบบชุดใหญ่ไฟกระพริบ เพราะตอนนี้หากรวมทุกคดีที่หนุ่มฟ้องปูจะมีทั้งหมด 6 คดี 78 กรรม
โดยวันนี้ ปู มัณฑนา ได้เดินทางมาที่ศาลพร้อมด้วย “นายมานะ วรรณดี” ทนายความส่วนตัว พร้อมให้สัมภาษณ์ยืนยันว่า จะสู้ไม่ถอยเพื่อเรียกร้องความยุติธรรมให้ตนเอง ในส่วนของคดีนี้ตนจะติดต่อขอให้ “เบียร์ เดอะวอยซ์”ภัสรนันท์ อัษฎมงคลมาเป็นพยานให้
ทนาย : “หลังจากวันนี้ ศาลก็จะกำหนดวันนัดพิจารณา ซึ่งศาลกำหนดไปวันที่ 1-2 เมษายน 2570 เป็นนัดสืบพยาน ทั้งฝ่ายโจทก์แล้วก็ฝ่ายจำเลย“
ปู : “ยื่นพยานไป 4 ปากค่ะ ก็เดี๋ยวอาจจะยื่นเพิ่มเติมค่ะ”
มั่นใจพยาน 4 ปาก “เบียร์ เดอะวอยซ์ - ทนายธรรมราช - ทนายรักษ์” และ “พัช กฤษอนงค์” จะมีน้ำหนักพอในการต่อสู้คดี
ปู : “ก็ใช่ค่ะ คืออย่างเช่นที่แชร์โพสต์ของน้องเบียร์ เดอะวอยซ์ คือเราให้กำลังใจน้องเบียร์ บอกว่าน้องเบียร์สู้ๆ นะคะ ซึ่งในวันนั้นน้องเบียร์เขาก็เดินทางมากับทนายความ เราก็ไม่รู้ว่าน้องเบียร์เขามาฟ้องใครหรืออะไรยังไงนะคะ เราก็เข้าไปให้กำลังใจสู้ๆ ค่ะ แต่ตุ๋ย (พรศักดิ์ วิภาสอาภานนท์) กับหนุ่ม กรรชัย ก็แคปแล้วก็นำมาใส่สำนวนฟ้องศาล ก็อยากให้น้องเบียร์ เดอะวอยซ์ มาเป็นพยานให้เหมือนกัน เพราะว่าไม่ได้เอ่ยอะไรใดๆ เกี่ยวกับหนุ่มกับตุ๋ยเลย
แล้วอีกคนหนึ่งก็ทนายธรรมราช สาระปัญญา ซึ่งหนุ่ม กรรชัย เขาก็ไปเล่านิทานเรื่องเหี้xกับควายในรายการของมดดำ (คชาภา ตันเจริญ) ข่าวใส่ไข่ ช่องไทยรัฐทีวี เขาก็พูดในรายการ บอกว่าไม่ได้หมายถึงใคร แล้วทีนี้เราก็เห็นคนเล่ากันเยอะแยะ เราก็มาเล่ากับทนายธรรมราชบ้าง แต่เขาก็แคปโพสต์แล้วก็นำมาใส่สำนวนฟ้อง แล้วก็ทนายรักษ์ (อนันตรักษ์ เพ็ชรหิน) เขาก็คุยโทรศัพท์กับใครก็ไม่รู้ ซึ่งหนุ่ม กรรชัย กับตุ๋ยก็แคปมาใส่ในสำนวน ก็งงเหมือนกันนะคะ แล้วก็มีพี่พัช กฤษอนงค์ สุวรรณวงศ์ ด้วยค่ะ แล้วก็อีกหลายๆ ท่าน อันนี้ก็เป็นแค่ตัวอย่าง”
เผยส่งข้อความไปหา “เบียร์ เดอะวอยซ์” แล้ว แต่อีกฝ่ายยังไม่อ่าน เลยยังไม่ได้คุย
ปู : “ก็ส่งข้อความหาน้องแล้วค่ะ แต่ว่าน้องยังไม่ได้อ่าน ยังไม่ได้คุยสรุปอะไรกัน ก็ถ้าน้องมาได้ ก็จะขอบคุณมากๆ แต่ถ้าน้องไม่สะดวกมา ก็ไม่เป็นไรค่ะ”
แจงสำนวนคดี 315 แผ่น ที่ได้รับจาก “หนุ่ม กรรชัย” เป็นคดีเดิม
ปู : “ก็เป็นข้อความซ้ำๆ เดิมๆ นี่แหละค่ะ ทุกสำนวนเขาก็จะแคปข้อความของน้องเบียร์ เดอะวอยซ์, ทนายธรรมราช, ทนายรักษ์, พี่พัช แล้วก็พี่ๆ ทนายหลายๆ ท่านมา ก็งงว่าฟ้องมาทำไม ก็เหมือนเดิมค่ะเขาก็เขียนมาในสำนวนฟ้อง ว่าเราไม่ได้หมายถึงโจทก์ ซึ่งเราไม่ได้หมายถึงโจทก์อยู่แล้ว โจทก์ก็คือหนุ่ม กรรชัย แล้วเขาจะมาฟ้องทำไมก็ยังงงอยู่ค่ะ”
ทนาย : “ในสำนวนฟ้อง ส่วนใหญ่ข้อความที่ผมดูนะ มันจะซ้ำๆ กัน ซ้ำกันทั้งหมด มันเหมือนเป็นข้อความที่คุณปูจะเป็นคนโพสต์เองหรือเปล่าก็ไม่รู้นะ อันนี้มันต้องไปพิสูจน์กันในศาล เหมือนคดีของคุณอำนวยพร มณีวรรณ์ อันนั้นศาลก็ยกนะ ยกทั้ง 14 กรรม มาลงกรรมเดียว ลักษณะคล้ายๆ กัน เหมือนฟ้องปิดปาก”
ปู : “ใช่ค่ะ เพราะอันนั้นที่ทนายกุ้งเอามาฟ้อง คือเราก็โพสต์ลอยๆ เล่านิทานไปว่า อีกั้ง เมียน้อยดำรัฐฉาน ผัวติดคุก อย่าลืมมาเยี่ยมนะ ก็ไม่ได้เอ่ยถึงใครว่าเป็นเมียน้อยหรือเป็นอะไรยังไง ศาลก็ยกหมดนะคะ 14 กรรม ที่เขาฟ้องมา แต่ที่ผิดก็คือเราไปแชร์โพสต์หนังสือพิมพ์ผู้จัดการมา แค่นั้นเอง”
ทนาย : “แต่คดีนั้นยังไม่ถึงที่สุด ก็มีการอุทธรณ์”
แจงเหตุโพสต์โดน “หนุ่ม กรรชัย” และ “ทนายตุ๋ย” ฟ้องปิดปาก
ปู : “ในทางกฎหมายเดี๋ยวให้อาจารย์ให้ข้อมูล”
ทนาย : “มันหลายอย่าง มันจะมี ป.วิอาญา มาตรา 161/1 มีข้อความอยู่ ถ้าฟ้องลักษณะกลั่นแกล้ง ข่มขู่คุกคาม แล้วก็ฟ้องทั่วไปหมดเลย ทั่วราชอาณาจักรเลย มันสร้างความยุ่งยากให้กับฝ่ายผู้ต้องหาหรือจำเลย เราสามารถเสนอมาตรานี้เข้าไปให้ศาลพิจารณาได้ ส่วนใหญ่จะสู้มาตรานี้เป็นหลัก คราวนี้ก็อยู่ที่ดุลยพินิจของศาล ว่าจะเอามาใช้หรือไม่ใช้”
ปู : “ก็อย่างที่บอกว่าพวกเขากลุ่มเดียวกันใช่ไหมคะ ก็แจ้งความเราที่ สน.พหลโยธิน, สน.ท่าข้าม, สน.สายไหม, สน.ยานนาวา, สน. โคกคราม ก็หลาย สน. ค่ะ แล้วก็ฟ้องศาลอาญา, ศาลอาญากรุงเทพใต้, ศาลแขวงพระนครใต้, ศาลอาญามีนบุรี, ศาลจังหวัดนนทบุรี คือมันเยอะ ฟ้องทั่วไปหมด เขากลั่นแกล้งค่ะ เรามั่นใจว่าเขาฟ้องกลั่นแกล้ง จริงๆ ที่เขาฟ้องมา มันไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับเขาเลย ในสำนวนเขาก็เขียนอยู่แล้ว ว่าเราไม่ได้เอ่ยถึง หนุ่ม กรรชัย ตุ๋ยก็เขียนมาในสำนวนอยู่แล้วว่าไม่ได้เอ่ย ในเมื่อไม่ได้เอ่ย แล้วจะมาฟ้องทำไม ฟ้องแกล้งเราให้เหนื่อย เดินทางไปสน. ไปศาล เสียค่าทนาย ค่าประกันตัวเหรอคะ เพราะทุกคดีถ้าเกิดคดีมีมูล เราต้องประกันตัวทุกคดีนะคะ
สำหรับสำนวน 315 หน้า มันเยอะมาก แต่ว่าเครื่องถ่ายเอกสารนับได้ 520 นะคะ (หัวเราะ) มันเยอะมาก แล้วก็เป็นข้อความที่ไม่ได้พาดพิงอะไรถึงหนุ่ม กรรชัยเลย ก็ไม่รู้ว่าหนุ่ม กรรชัยเห็นหรือเปล่าที่ตุ๋ยฟ้องมาหลายๆ คดี ทั้งสน. ทั้งชั้นศาล 10 กว่าคดีเนี่ย หนุ่ม กรรชัย เห็นหรือเปล่า เพราะว่าไม่มีลายเซ็นของหนุ่ม กรรชัย มีแต่ลายเซ็นของตุ๋ยทุกแผ่นเลย แล้วก็เป็นข้อความแบบซ้ำๆ เดิมๆ ตั้งแต่ปีที่แล้วทั้งปี แล้วก็ของปีนี้อีก ก็ใส่มาเพิ่มเติม ซึ่งก็ใส่มาทุกสำนวนฟ้องเลยค่ะ”
ทนาย : “เท่าที่ผมตรวจสำนวน ผมก็ไม่รู้สึกกังวลอะไร แต่โจทก์ฟ้องมา เขาก็ต้องทำหลักฐานแน่น เพราะตามกฎหมายคดีอาญา หน้าที่นำสืบมันเป็นของโจทก์อยู่แล้ว จำเลยปฏิเสธลอยนี่นำสืบโดยไม่ต้องอ้างเอกสารอะไรไปหักล้างเขาก็ยังได้ ถ้าเขาตั้งเรื่องฟ้องมาไม่มีช่องโหว่ตามกฎหมาย ที่สุดในคดีนี้ ผมก็ยังยึดหลักตาม ป.วิอาญา มาตรา 161/1 จะนำมาใช้ทุกคดี สำหรับคดีนี้”
ไม่กังวล แม้จะถูก “หนุ่ม กรรชัย” ฟ้องศาลไปแล้ว 6 คดี 78 กรรม ไม่รวมกับที่สน.
ปู : “ก็เดี๋ยวจะมีมาอีกนะคะ เห็นเขาให้สัมภาษณ์ว่าจะฟ้องเพิ่ม อย่างคดีล่าสุดที่ศาลพิพากษาคดีทนายกุ้ง วันนั้นตุ๋ยก็ไปยื่นฟ้องเพิ่มค่ะ แต่ว่าหมายก็ยังไม่ได้มาที่บ้าน เดี๋ยวถ้าหมายมาที่บ้านจะแจ้งให้ทราบ ก็ไม่กังวลเลยค่ะ รู้อยู่แล้วว่าพวกมันฟ้องกลั่นแกล้ง ก็สู้กันไปค่ะ สู้กันไปตามพยานหลักฐาน (ตอนนี้มากกว่า 6 คดีแล้ว?) อันนี้เฉพาะศาลใช่ไหมคะ เขาน่าจะนับผิดค่ะ ถ้านับรวมกันที่สน. ด้วย รวมๆ กันก็น่าจะ 10 กว่า กลุ่มเขาอย่างเดียวเลยนะคะ ก็มี หนุ่ม กรรชัย, ทนายตุ๋ย, ทนายแก้ว 10 กว่าค่ะ”
พร้อมสู้ต่อตามพยานหลักฐาน
ปู : “เราต้องสู้ค่ะ เพราะว่าเขาจะทำแบบนี้ไม่ได้ ในรายการของเขาก็โกหกบิดเบือนข้อเท็จจริง นำคู่กรณีไปแล้วก็ทำให้เราได้รับความเสียหายหลายๆ อย่าง ทั้งความน่าเชื่อถือในการทำธุรกิจ แล้วเราไม่ได้มีธุรกิจอย่างเดียว เกือบ 3 ปีเนี่ย มันพังหมดเลย เพราะฉะนั้นเขาต้องรับผิดชอบค่ะ”
ไม่กลัวแม้จะมีคดีเยอะมาก น้อมรับคำพิพากษาของศาล
ปู : “ไม่กลัวค่ะ ถ้าศาลพิพากษาว่าผิด เราก็ยอมรับผิด แต่ส่วนไหนที่เราไม่ผิด แล้วศาลท่านคืนความยุติธรรมให้ เราก็กราบขอบพระคุณศาล อย่างคดีล่าสุดที่ทนายกุ้งมันฟ้องมามั่วซั่ว 15 คดี ศาลท่านก็เมตตา ยก 14 กรรม คืนความยุติธรรมให้ ท่านก็เมตตามากค่ะ”
ยอมรับเหนื่อยมาก ขึ้นศาลเป็นว่าเล่น
ปู : “เหนื่อยค่ะ เหนื่อยมาก ก็คือ 3 ปีนี้ไม่ได้ดูแลลูกๆ ไม่ได้ดูแลครอบครัวเลย ก็มัวแต่ต้องมาขึ้นศาลหมกมุ่นอยู่กับคดีความ ยอมรับว่าเหนื่อย แต่ว่าในสิ่งที่พวกมันทำ มันไม่ถูกต้อง เราจะต้องต่อสู้เพื่อความถูกต้อง แล้วที่พวกมันฟ้องมาเยอะๆ อย่างที่ตุ๋ยมันพูดว่าฟ้องมา 60 กว่ากรรม คือถ้าเกิดศาลยก เราฟ้องกลับแน่นอน ตอนนี้ไม่ได้ทำงานเลยค่ะ ขึ้นศาลอย่างเดียว วันธรรมดาที่ว่าง ก็ต้องไปเตรียมคดีกับทนาย ต้องไปเตรียมเอกสาร เตรียมซ้อมเบิกความอะไรต่างๆ ไม่ได้ว่างเลย”
อุบตอบไม่ทำงานแล้วเงินที่ไหนมาสู้คดี
ปู : “อันนี้ขอเก็บไว้เป็นเรื่องส่วนตัวดีกว่าค่ะ เพราะว่าค่าใช้จ่ายมันเยอะจริงๆ 20 กว่าคดี ทุกคดีเราต้องจ่ายค่าวิชาชีพทนายหมด แล้วก็ค่าประกันตัว ค่าเดินทาง ค่าเอกสารอะไรหลายๆ อย่าง มันเยอะมาก เยอะจริงๆ แต่ก็ต้องสู้เพื่อความยุติธรรม คืออยากให้ทุกๆ คนได้รู้ว่าพวกมันทำแบบนี้มันเกินไป เราเป็นผู้หญิง มารุมฟ้องกลั่นแกล้งแบบนี้ได้ยังไง ซึ่งตัวพวกมันเอง มันก็รู้อยู่แล้วว่าบิดเบือนข้อเท็จจริง ทำให้เราเสื่อมเสียชื่อเสียง ได้รับความเสียหาย แล้วก็อย่างคดีที่จะไปตอนบ่ายในวันนี้ คือตุ๋ยกับเมียมันค่ะ ใจเย็นก่อน ทนายบอกว่าไม่ให้พูดมันแล้ว (ถอนหายใจ) ก็คือตุ๋ยกับเจ้เดือน (ภรรยาทนายตุ๋ย) เปิดฉากด่าเราก่อน เดี๋ยวก็ให้ทนายธรรมราชมาเป็นพยานให้เหมือนกัน“
ทำสถิติวิ่ง 3 คดี 3 ศาล
ปู : “ใช่ค่ะ คือตัวเขารู้อยู่แล้วว่า 9 โมงเช้ามีนัดที่นี่ ช่วงบ่ายที่เขาฟ้องเราและพี่หาญส์ (ภักดีหาญส์ หิมะทองคำ) ก็ยังนัด 9 โมงเช้าเวลาเดียวกันอีก ก็งงเหมือนกัน แล้วในสิ่งที่เขาฟ้องพี่หาญส์ คือพี่หาญส์ปกป้องเราในสิ่งที่เราโดนด่า คือเราได้ไปเล่าให้พี่หาญส์ฟัง บอกว่าไม่สบายใจเลย ทนายตุ๋ยกับภรรยาทนายตุ๋ยมาด่าเราที่ศาล พี่หาญส์ก็ได้มีการโพสต์ บอกว่าได้ให้ทนายไปคัดขอกล้องวงจรปิด เพื่อจะนำมาดำเนินการเกี่ยวกับคดีต่างๆ ในการร้องมารยาททนาย แล้วเราแชร์โพสต์พี่หาญส์มา ตุ๋ยมันก็เอามาฟ้องค่ะ”
ยอมเสียเงินเพื่อขึ้นศาลพิสูจน์ความจริง
ปู : “ใช่ค่ะ คือเขาฟ้องเรา เราเป็นจำเลย เราทำอะไรไม่ได้ เราก็ต้องต่อสู้คดี ก็ให้ศาลท่านพิพากษาค่ะ ถ้ามันแน่จริง ก็อย่าถอนฟ้องแล้วกัน ที่มันฟ้องมาเยอะๆ ให้ศาลท่านพิพากษาว่าใครผิดใครถูก ก็พิพากษาเลย คือทำให้ถูกต้องจริงๆ แล้วที่ตุ๋ยกับเจ้เดือนภรรยาตุ๋ยเขาเคยให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชน แล้วก็ยอมรับว่าว่าเรา แต่ไม่ยอมรับว่าพูดมึง ซึ่งในการสัมภาษณ์กับสื่อมวลชนวันนั้นน่ะ เขาก็ยอมรับมาแล้ว ว่าเขาเปิดฉากด่าเราก่อน เราก็ส่งพยานหลักฐานให้ศาลท่านดูในคดีตอนบ่ายในวันนี้ ว่าเขาด่าเราก่อน แล้วก็ฟ้องโดยไม่สุจริต”
ทนาย : “ช่วงบ่ายนี้ก็จะยื่นให้ศาลวินิจฉัยข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย ว่าคดีโจทก์ให้ศาลสั่งว่าคดีนี้ไม่มีมูล ตาม ป.วิอาญา มาตรา 161/1 ซึ่งได้จัดเตรียมไว้ในศาล แต่จะมีมูลหรือไม่มีมูล ก็อยู่ที่ศาลแล้ว ศาลเป็นคนพิจารณา”
จะหยุดโพสต์หรือไม่ ก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์
ปู : “ก็แล้วแต่สถานการณ์ค่ะ คือมีอยู่ช่วงหนึ่งก็หยุดไปแล้วนะคะ แต่ก็ยังโดนพวกสัมภเวสีมาปั่นป่วน เราก็โพสต์เพื่อความสบายใจของเรา ผ่อนคลาย คลายเครียด อย่างวันนี้เจ๊เดือนกับเจ๊ลูกหมี ก็ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ กับคดีความ ก็มาด้วยกันตลอด ไม่เข้าใจเหมือนกัน มาแล้วก็ชอบจ้องหน้า มองหน้า พยายามจะยั่วยุหรือเปล่าไม่รู้ ไม่อยากพูดเยอะ เดี๋ยวมันมาฟ้องเพิ่มอีก แต่จริงๆ ก็ไม่สมควรมาค่ะ ไม่ใช่คดีของตัวเองด้วย ก็เป็นกลุ่มเป็นก้อนมากันแบบนี้ตลอดเลย”
ไม่หวั่นแม้จะแพ้ไปแล้ว 4 คดี
ปู : “ไม่เลยค่ะ ในศาลชั้นต้นเราอาจจะส่งพยานหลักฐานน้อยไป เราก็มีสิทธิ์อุทธรณ์ ก็อย่างที่บอกว่าให้รอดูกันนะคะ เราอาจจะชนะกลับมาก็ได้ในชั้นอุทธรณ์ หรือว่าชั้นฎีกา แล้วยอดเงินอย่างที่แพ้คดีอ้อม เขาโอนมาให้เรายอด 1.1 ล้าน เรากับเพื่อนโอนกลับไปยอด 2.3 ล้าน ซึ่งมันก็เกินแล้ว มันเกินไปเยอะมากหลายแสน ในส่วนของคดีของเจ๊ลูกหมี ที่เขาเรียกมายอด 2 ล้าน มันก็ไม่ใช่ยอดที่แท้จริง เพราะฉะนั้นเราจะจ่ายก็ต่อเมื่อศาลมีคำพิพากษาจนถึงที่สุด สั่งจ่ายยอดที่แท้จริงเท่านั้นนะคะ
(รอคำสั่งศาลชั้นฎีกาเท่านั้น?) ก็ไม่แน่ใจค่ะ ต้องรอดูศาลอุทธรณ์ก่อน คือสั่งจ่ายยอดเท่าไหร่ก็เท่านั้น เพราะที่เขาเรียกมามันไม่ใช่ยอดที่แท้จริง แล้วก็อย่างที่บอกว่าเขารู้อยู่แล้ว เขาไปแจ้งความว่าเป็นกู้ยืมเงิน พนักงานสอบสวน สน.ทองหล่อ ก็มาให้การกับเจ้าหน้าที่ศาล ว่าในวันที่เขาไปแจ้งความ ก็เป็นการกู้ยืมเงิน ไม่ได้ชวนร่วมลงทุน หรือร่วมเปิดบริษัทใดๆ เลย พนักงานสอบสวนก็ได้ไปให้ปากคำ อย่างคดีของเจ๊ลูกหมี ก็จะพิพากษาวันที่ 22 นี้ ก็ต้องรอดูกัน ก็ไม่เป็นไร ศาลท่านจะพิพากษาว่ายังไงก็น้อมรับคำพิพากษาค่ะ”