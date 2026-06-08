“ฮาน่า ลีวิส” เผยจบแค่หมั้น ไม่แต่งแล้ว ขอข้ามไปมีลูกเลย!

“ฮาน่า ลีวิส” เปิดใจขอจบแค่พิธีหมั้น ไม่จัดพิธีแต่งแล้ว บอกสิ้นเปลือง ขอข้ามไปมีลูกเลย หวั่นจังหวะโบ๊ะบ๊ะ ขอพึ่งวิทยาศาสตร์อย่างเดียว แพลนมีลูก 2 คน “อ๊อฟ ชนะพล” เตรียมไว้หนวด อยากได้ลูกสาว
เข้าพิธีหมั้นหมายและผูกข้อไม้ข้อมือกับ “อ๊อฟ ชนะพล สัตยา” ตั้งแต่วันที่ 2 พฤศจิกายน 2567 สำหรับ “ฮาน่า ลีวิส” นางเอกช่อง 7 ล่าสุดเจ้าตัวเผยระหว่างร่วมสัมภาษณ์พิเศษ EXCLUSIVE PRESS INTERVIEW ละครเรื่อง “ทุกอณูฤทัย” ณ ชั้น 1 อาคาร 7 ช่อง 7HD เปิดใจว่างานแต่งคงไม่มีแล้ว เพราะไม่อยากให้สิ้นเปลือง ขอข้ามไปมีลูกเลย
“คือก่อนหน้านี้เราหมั้นกันไปเนอะ เราก็เลยรู้สึกว่าแค่นั้นพอแล้ว แล้วตอนแรกคิดว่าจะจัดอีกปลายปี แต่ว่าพอมานั่งคิดทบทวนคือตอนนั้นเราก็มีความสุขแล้ว ภาพทุกอย่างมันก็โอเคแล้ว ก็เลยมาคิดกันว่างั้นไม่ต้องไม่ต้องแต่งแล้วมั้ง เราข้ามขั้นตอนไปเลย มีน้องเลยดีกว่า เพราะพิธีอันนั้นมันก็เหมือนเป็นหมั้นแต่งไปในตัวแล้ว เราก็เลยโอเคงั้นเราถือว่ารวบอันนั้นไปเลยแล้วกัน ส่วนหนึ่งมันก็แอบสิ้นเปลืองด้วย เพราะว่าอันนั้นมันก็มันแฮปปี้แล้วค่ะ
เรื่องน้องก็แพลนไว้ว่าจะประมาณปีหน้า แต่ว่าตอนนี้ก็อาจจะเลื่อนไปเป็นอีกปีนึง เพราะว่าเพิ่งจะรับโปรเจกต์มาอีกโปรเจกต์นึง พี่อ๊อฟก็ยอมค่ะ หนูถามเขาว่าถ้ารับงานนี้โอเคไหม ซึ่งพี่อ๊อฟเขาก็เข้าใจ เขาบอกว่าไม่เป็นไร หนูทำงานเลย เพราะว่าเราทำงาน เราก็มีความสุข ถ้าหนูมีความสุขก็ทำเลย”
หวั่นวิธีธรรมชาติมาในจังหวะโบ๊ะบ๊ะ ขอพึ่งแพทย์ดีกว่า
“แต่ถ้าจะมีก็คงพึ่งทางการแพทย์ค่ะ อายุเราก็ 30 บวกแล้ว กลัวว่าถ้าตามธรรมชาติมันก็อาจจะมาในจังหวะที่มันโบ๊ะบ๊ะหรือเปล่า เราก็เลยพึ่งเพิ่งคุณหมอดีกว่า ก็ฝากไข่ไว้เรียบร้อยแล้วค่ะ เรื่องสุขภาพของพี่อ๊อฟแข็งแรงปกติค่ะ แต่ว่าจะเป็นห่วงของเรามากกว่า เพราะว่าไปตรวจเช็กมาคุณหมอก็แอบมีความกังวลนิดนึง เพราะผู้หญิงบางทีมันร่างกายแต่ละปีมันสวิงไม่เหมือนกัน ซึ่งของเราก็เป็นแบบนั้น เขาก็มีความกังวล แต่ว่าก็มีอัปเดตกับคุณหมอบ่อยๆ ก็จะเป็นเรื่องฮอร์โมนด้วย แล้วก็เรื่องมดลูกด้วยค่ะ คุณหมอก็แนะนำให้ทานวิตามินเยอะๆ จะได้ช่วยบำรุงร่างกาย เพราะเราบางทีเราทำงานพักผ่อนน้อย ซึ่งมันอาจจะขาดตรงนั้นไป”
แพลนมีลูก 2 คน อ๊อฟอยากได้ลูกสาว
“ใจหนูอยากได้ลูกแฝด แล้วหนูบอกพี่อ๊อฟว่าหรือเราจะแฝดดีนะ แต่พี่อ๊อฟบอกว่าขอทีละคนเถอะ แค่นี้พี่ก็เหมือนเลี้ยงลูกอีกคนนึงอยู่ (หัวเราะ) แพลนไว้ว่าอยากมี 2 คนค่ะ ถามว่าต้องพักบทบู๊เลยไหม จริงๆ ก็ควรพักค่ะ เพราะคุณหมอก็บอกว่าอย่าโลดโผนเยอะ คือก็เล่นบู๊ได้ แต่แค่คอยระวังหน่อย เอาจริงๆ ถ้าไม่ติดโปรเจกต์งานใหม่ก็อยากมีเลยค่ะ โดยเฉพาะพี่อ๊อฟ (หัวเราะ) ทางนั้นก็คอยถามว่าพร้อมยัง อยากมีน้องแล้ว
แต่เรายังหวงความสนุกอยู่ รู้สึกว่าเรายังเด็กอยู่ แต่ซึ่งอายุก็ไปไกลแล้ว (หัวเราะ) แต่ก็ขออีกนิดนึงแล้วกันนะ ขอรับงานอีกหน่อยนึง แต่เขาขอเลยบอกว่าปีหน้านะ หนูก็บอกว่าได้ แต่ไม่รู้เมื่อไหร่นะ ไม่รู้ช่วงไหนนะ แต่เขาไม่ได้ถึงกับยื่นคำขาดค่ะ เขาก็บอกว่าแต่ถ้าหลังจากที่จบโปรเจกต์ล่าสุดแล้วมีมาต่ออีกหนูก็ทำไปก่อนก็ได้ถ้าหนูยังรู้สึกว่าอยากทำ เขาก็ไม่ได้กดดัน แต่แค่บอกทุกวันว่าอยากมี (หัวเราะ) เขาชัดเจนว่าเขาเขาอยากได้ลูกผู้หญิง ใช่ ต้องไว้หนวดนะ”