“ณัชชา” ลูกสาว “บ๊อบ ณัฐธีร์” สวมสไบไทยรับเกียรตินิยมอันดับ 1 เหรียญทอง โดดเด่นจนเป็นปรากฎการณ์

เกือบจำแทบไม่ได้แล้ว สำหรับน้อง “ณัชชา ณัชชาวีณ์” เจ้าของวลีฮิต “ดูปากณัชชานะคะ” ในยุคหนึ่งในรายการสอนภาษาอังกฤษ ลูกสาวของคุณพ่อ “บ๊อบ ณัฐธีร์ โกศลพิศิษฐ์”ซึ่งณัชชาหายหน้าหายตาจากวงการไปเพราะไปเรียนต่อที่อเมริกาที่ Groton School รัฐแมสซาชูเซตส์ ซึ่งเป็นโรงเรียนดังที่ได้ชื่อว่าสอบเข้ายากที่สุดในโลกเมื่อปี 2566 และณัชชาเป็นนักเรียน 1 ใน 15 คนจากทั่วโลกที่สอบติดโรงเรียนแห่งนี้
ล่าสุดโซเชียล บ๊อบ ณัฐธีร์ ได้โพสต์ภาพคู่ลูกสาว ในวัย 17 ปี ถือประกาศนียบัตรจบไฮสกูลด้วยเกียรตินิยมอันดับ 1 เหรียญทอง โดยในวันรับใบประกาศนียบัตรน้องณัชชาเลือกห่มสไบลูกไม้สีขาวขึ้นรับรางวัลแห่งความภาคภูมิใจ โดยครูใหญ่กล่าวให้คำนิยามแก่นักเรียนไทยหนึ่งเดียวคนนี้ว่า “..Phenomenon.. ( คนที่โดดเด่นจนเหมือนเป็นปรากฏการณ์)”
“..หนูตั้งปณิธานไว้ตั้งแต่เข้าโรงเรียนวันแรก ถึงแม้หนูจะเป็นเด็กไทยคนเดียวในโรงเรียน แต่ครูทุกคนจะรู้จักเด็กไทยและมีภาพจำที่ดีต่อเด็กไทยตลอดไป..”