ไปกันต่อ! “หนุ่ม กรรชัย” ฟ้อง “ปู มัณฑนา” รวม 6 คดี 78 กรรม ด้าน “ทนายตุ๋ย” ฟาดแรง “กูไม่ใช่เพื่อนเล่นมึง”

ไปต่อไม่จบง่ายๆ สำหรับคดีที่พิธีกรชื่อดัง “หนุ่ม กรรชัย กำเนิดพลอย”เป็นโจทก์ ยื่นฟ้องนักแสดงรุ่นใหญ่ “ปู มัณฑนา หิมะทองคำ” เป็นจำเลย ในข้อหาหมิ่นประมาทโดยการโฆษณา รวม 22 กรรม ความคืบหน้าวันนี้ (8 มิ.ย.2569) เวลา 09.00 น. ศาลอาญา ถนนรัชดาภิเษก นัดตรวจพยานหลักฐาน และสอบคำให้การ ซึ่งเป็น 1 ใน 6 คดี ที่ หนุ่ม กรรชัย ยื่นฟ้อง ปู มัณฑนา เรียกว่าขึ้นศาลกันไม่ได้พัก
ซึ่งวันนี้ หนุ่ม กรรชัย ไม่ได้เดินทางมาที่ศาลด้วยตนเอง โดยได้มอบหมายให้ “ทนายตุ๋ย พรศักดิ์ วิภาสอาภานนท์” ทนายความส่วนตัวมาดำเนินการแทน ทางด้านของ ปู มัณฑนา เดินทางมาถึงศาลพร้อมด้วย “นายมานะ วรรณดี” ทนายความส่วนตัว หลังจากเสร็จสิ้นขั้นตอนในห้องพิจารณาคดี ทนายตุ๋ย ได้เปิดใจให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนว่า คดีนี้ลูกความของตนได้ยื่นพยาน 4 ปาก ในขณะที่คู่กรณีก็ยื่น 4 ปากเช่นเดียวกัน ศาลนัดสืบพยานเดือนเมษายน 2570 ก่อนฟาดแรงถึง ปู มัณฑนา “กูไม่ใช่เพื่อนเล่นมึง”
“วันนี้ศาลนัดตรวจพยานและสอบคำให้การ ซึ่งเป็นกระบวนการของศาลนะครับ เมื่อศาลท่านรับคดีมีมูลแล้ว จำเลยต้องมาให้การ แล้วก็ตรวจพยานครับ ซึ่งคดีนี้ยื่นฟ้องไว้ทั้งหมด 22 กรรมครับ วันนี้ศาลท่านได้กำหนดวันนัดสืบพยานคดีนี้ ทางฝั่งผมสืบ 4 ปาก ทางฝั่งจำเลยสืบ 4 ปาก ท่านนัดวันสืบพยานเป็นวันที่ 1 - 2 เมษายนปีหน้าเลยครับ เพราะศาลที่นี่คดีเยอะนิดหนึ่งครับ”
พยาน 4 ปากทางฝั่ง “หนุ่ม กรรชัย” จะมีผู้เชี่ยวชาญด้านภาษามาด้วย
“ผมเปิดเผยได้ครับ มีตัวพี่หนุ่มกับมีผู้เชี่ยวชาญด้านนิติสัทศาสตร์ ซึ่งเชี่ยวชาญด้านภาษา จะมาเป็นคนยืนยันว่าสิ่งที่เขาโพสต์เนี่ยมันใช่ไหม แล้วก็มีพยานคนกลางอีก 1 ปาก ก็เป็นหน้าที่ของทนายความ ที่มีหน้าที่ต้องนำพยานหลักฐานเข้าพิสูจน์ ให้ศาลท่านเห็นเพื่อเอาผิดคนกระทำผิดไม่ให้ลอยนวล (ทางของปู พยาน 4 ปากเหมือนกัน?) เห็นทนายเขาแถลงไว้ 3 หรือ 4 ปากครับ ตอนแรกผมเห็นว่าเขาแถลงแค่ปากเดียว แต่หลังจากนั้นก็บอกมีเพิ่มอีก 3 ปาก ซึ่งผมเห็นรายชื่อแล้วแหละ ผมขอไม่บอกแล้วกัน เดี๋ยวถามเขาดูครับ (เห็นรายชื่อแล้วหนักใจไหม?) เฉยๆ ครับ ก็คนใกล้ตัวเขาทั้งนั้น”
วันนี้ตรวจพยานหลักฐาน และสอบคำให้การทั้งฝ่ายโจทก์และจำเลยเสร็จสิ้นแล้ว
“ใช่ครับ วันนี้เสร็จสิ้นแล้ว เดี๋ยวแค่รอนัดสืบพยานเท่านั้นครับ บรรยากาศห้องพิจารณาคดีวันนี้ ก็คดีเยอะครับ ไม่มีอะไรมากไปกว่าผมทำหน้าที่ทนายความ ส่วนเขาก็ทำหน้าที่จำเลยไป ศาลท่านก็สอบถามนะครับ พอดีผมขอศาลให้ท่านนับโทษต่อ ท่านก็สอบถามตามกระบวนการครับ ไม่มีอย่างอื่นครับ (22 กรรม ถ้าในมุมของกฎหมาย มันสาหัสขนาดไหน?) ถ้าศาลท่านพิจารณา แล้วท่านเห็นว่าเป็นการยืนยันถึงตัวพี่หนุ่ม กรรชัย ได้ทุกกรรม ท่านก็ลงโทษทุกกรรม ส่วนดุลพินิจท่านลงโทษทุกกรรมแล้ว หรือลงโทษกรรมไหนแล้ว แล้วท่านจะรอหรือไม่รอลงอาญา เป็นดุลยพินิจของศาลท่านครับ”
ข้อความที่หมิ่นประมาท เป็นข้อความที่เคยพูดต่อเนื่องมาตั้งแต่ปลายปีที่แล้ว
“เป็นข้อความที่เขาเคยพูดมาตั้งแต่เมื่อปลายปีที่แล้ว ต่อเนื่องถึงปีนี้ครับ ของศาลนี้เป็นคดีที่สาม อีกสองคดีที่ศาลอาญากรุงเทพใต้ หนึ่งคดีที่ สน.ท่าข้าม ที่ศาลอาญากรุงเทพใต้ ก็คือล่าสุดที่เขาโพสต์ครับ เป็นคดีที่เขาไปบิดเบือนข้อความ ที่บอกว่าพี่หนุ่มให้ส่งลูกน้องไปที่ศาลแขวงพระนครใต้ แล้วก็เขายังมีข้อความที่มีการหมิ่นประมาทพี่หนุ่มอยู่อีกหลายๆ ข้อความ ผมก็เลยเพิ่มเข้าไปไหนๆ ฟ้องคดีแล้ว ก็ยืนยันนะครับว่าใช้สิทธิ์โดยสุจริต เพราะว่าถ้าผมจะกลั่นแกล้งเขา ทั้งหมด 6 คดี 78 กรรมเนี่ย ผมฟ้อง 78 คดีได้นะ แต่ผมไม่ได้ทำ”
รวมตอนนี้ฟ้องทั้งหมด 6 คดี 78 กรรม
“จาก 64 กรรม ก็ฟ้องเพิ่มไปอีก 1 คดี 14 กรรม เป็น 78 กรรม แล้วก็รวมข้อหา พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์อีกหนึ่งข้อหา จากที่เขาโพสต์บิดเบือนว่าพี่หนุ่มส่งลูกน้องไปที่ศาลแขวงพระนครใต้”
เผยตั้งแต่ทำคดีให้ “หนุ่ม กรรชัย” มา เจ้าตัวไม่เคยพูดว่า “ปู มัณฑนา” เลย
“สำหรับคดีนี้พี่หนุ่มไม่ได้ฝากฝังอะไรเลย พี่หนุ่มบอกว่าให้ทำตามหน้าที่เลยครับ ในเมื่อถ้าเขากล่าวหา เขาหมิ่นประมาท เขาบิดเบือนเนี่ย ก็ใช้กระบวนการศาลในการดำเนินงาน ตั้งแต่ที่ผมทำคดีให้พี่หนุ่มมาเนี่ย พี่หนุ่มไม่เคยว่าเขาเลยนะครับ ไม่เคยพูดถึงเขาเลยนะครับ เพียงแต่บอกให้ผมทำหน้าที่ แต่เขาเองซะอีกกลับโพสต์ต่อเนื่อง ผมเห็นโพสต์ว่าคนนั้นคนนี้ไปเรื่อย จริงๆ แล้วต้องดูนะครับ วาจามันส่อภาษาครับ”
คดีโพสต์บิดเบือนส่งลูกน้องป่วนศาลแขวงพระนครใต้ ได้ยื่นฟ้องไปเรียบร้อยแล้ว ทั้ง พ.ร.บ. คอมบ์ฯ และหมิ่นประมาท
“ยื่นฟ้องแล้วครับ ซึ่งหนึ่งในนั้นเป็นข้อหา พ.ร บ.คอมฯ นอกนั้นก็จะเป็นข้อหาหมิ่นประมาท เพราะไหนๆ ฟ้องแล้วนะครับ ก็ใช้สิทธิ์เอาให้เต็มที่ เพราะเขายังมีพฤติกรรมเดิมๆ อยู่ที่ไม่เปลี่ยนแปลง ยังท้าทาย ยังพูดอยู่ว่าไม่ได้เอ่ยชื่อ พี่ๆ น้องๆ สื่อ ลองอ่านดูสิครับ แล้วรู้ไหมครับว่าเป็นใคร”
ความผิดตาม พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ มีโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี ปรับ 6 หมื่นบาท
“พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ เป็นการบิดเบือนข้อเท็จจริง ซึ่งทำให้พี่หนุ่มเสียหาย ความผิดก็คือโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี ปรับไม่เกิน 6 หมื่น เป็นคดียอมความได้ซึ่งผมก็ยื่นฟ้องไปภายในอายุความ ให้ศาลท่านพิจารณา เพราะวันนั้นเดี๋ยวก็จะมีคุณลูกหมี (รัศมี ทองสิริไพรศรี) มีพี่ทนายกุ้ง (อำนวยพร มณีวรรณ์) ไปเป็นพยานให้นะครับ (ตอนแรกจะให้ช่อง 3 ฟ้อง แต่เปลี่ยนใจฟ้องเองส่วนตัว?) ใช่ครับ พี่หนุ่มแกตั้งใจอยู่แล้วครับ เพราะวันนั้นแกก็พูดเอง ตั้งแต่วันที่ออกข่าว ว่าแกเสียหาย แกคงต้องใช้สิทธิ์ ส่วนของผู้บริหารช่อง 3 ก็เป็นดุลยพินิจของผู้บริหารครับ”
คาด 6 คดีตอนนี้ มีโอกาสเพิ่มฟ้องเพิ่มอีก
“เขาเปิดๆ ปิดๆ เฟซบุ๊กนะครับ ผมว่ามีโอกาสเพิ่มแน่นอน ตราบใดที่ยังใช้วาจาส่อภาษาแบบนี้อยู่”
ยันไม่ได้กลั่นแกล้ง ยื่นฟ้องศาลคนละที่ในเวลาเดียวกัน เพื่อให้อีกฝ่ายวิ่งวุ่นหลายศาล
“งอแงไปเรื่อย ไม่เข้าใจ จริงๆ เขามีทนายความเขาทราบนะครับ ว่ากระบวนการของกฎหมายเป็นไง สิ่งที่เขาพูดเนี่ย พูดถึงเขาก็กล่าวหาผมนะ เพราะว่าผมจะไปกลั่นแกล้งเขาทำไม ในเมื่อทนายแก้ว (ดร.มนต์ชัย จงไกรรัตนกุล) เขาก็ใช้สิทธิ์ของเขาในการนัดความที่ศาลอาญาใต้ ผมก็นัดความที่ศาลอาญา กับศาลอาญากรุงเทพใต้ โอกาสมันชนกันได้ เพราะว่าศาลท่านกำหนดวันนัด เราไม่ได้นัดหมาย คือถ้าเขาไม่รู้ข้อเท็จจริง ก็อย่าไปกล่าวหาเลย เพราะแบบนี้ล่ะครับ ถึงได้โดนคดีอยู่เรื่อยๆ ไม่จบไม่สิ้น
(คู่ความสามารถกำหนดวันและเวลา ในการนัดขึ้นศาลได้ไหม?) โดยปกติคดีถ้ามีทนายความ คู่ความเนี่ยจะกำหนดวันนัด ศาลท่านจะกำหนดวันนัด โดยดูว่าคู่ความว่างด้วยไหม แล้วศาลท่านก็มีวันเวลาว่างด้วยไหม ซึ่งมันน่าจะเป็นเรื่องบังเอิญ แล้วจริงๆ แล้วถ้าผมบอกคุณปูนะ บางเรื่องบางคดีคุณไม่ต้องไปศาล คุณอย่ามาโวยวายว่านัดพร้อมกันแล้วคุณต้องวิ่งไปศาล วิ่งไปโน่นไปนี่ วันนี้ เช้านี้ คดีนี้คุณต้องมาศาล แต่บ่ายนี้ที่ผมฟ้องคุณ คุณไม่ต้องไป เพราะคุณยังไม่ได้ตกเป็นจำเลย แล้วจะโวยวายทำไมครับ บางเรื่องคุณไม่จำเป็นต้องไป คุณก็อย่าเที่ยวไปบอกทางสื่อเขาว่าคุณต้องไป มันทำให้ประชาชนเขาไม่เข้าใจในเรื่องกระบวนพิจารณา สิ่งสำคัญมันเป็นการกล่าวหาผม”
ลั่นผมจะไปแกล้งเขาทำไม ให้เขาหยุดแกล้งคนอื่นดีกว่า
“ผมจะไปแกล้งเขาทำไมครับ เขายังไม่หยุดพฤติกรรมแบบนี้เนี่ย คดีเขาเยอะมันเป็นเรื่องปกติ ที่คดีแต่ละศาลจะนัดความตรงกัน เป็นเรื่องปกติมาก ใครจะไปแกล้ง ไม่มีใครอยากแกล้งหรอก บอกให้เขาเนี่ยหยุดการแกล้งคนอื่นดีกว่า ผมมองว่าตัวเขายังกล่าวหายังแกล้งคนอื่นอยู่เลย กับภรรยาผมไม่เกี่ยวข้องเขายังพูดอยู่อยู่เลย ผมก็ไม่รู้เขาทำเพื่ออะไร ไม่ต้องเปรียบเทียบครับ มันไม่ใช่เรื่องเปรียบเทียบ เพราะทุกอย่างเนี่ย ผมเชื่อว่าโซเชียลหรือคนในสังคม ประชาชนเขาดูรู้ว่าใคร คือใคร แล้วใครคือตัวจริง”
ส่วนตัวยังไม่เห็น “ปู มัณฑนา” เวอร์ชั่นใหม่ ฝากบอกไม่ต้องมาสอนกฎหมายผม ให้สอนตัวเองก่อน
“ผมยังเห็นเป็นเวอร์ชันเก่าอยู่เลย เขาอัปเดตเวอร์ชั่นแค่ประมาณ 3-4 วันที่ปิดเฟซฯ ไป แล้วก็กลับมาเหมือนเดิม ก็คงอยากจะสิงร่างเดิมมั้งครับ ส่วนตัวผมไม่เชื่อหรอก คนเรามันเป็นยังไงเนี่ย ก็เป็นอย่างนั้นน่ะ เปลี่ยนยากครับ แต่สิ่งที่จะเปลี่ยนตัวเขาได้คือเขาควรต้องหยุด ถ้าเขาไม่หยุดเขาก็มีคดีอย่างนี้ อย่าเที่ยวกล่าวหาคนอื่นเลยครับ แล้วก็อีกอย่างหนึ่ง ผมฝากบอกนะ ไม่ต้องมาสอนกฎหมายผม คุณไปเรียนกฎหมายแล้วค่อยมาสอนผม ไม่ต้องมาสอนผม ว่ากฎหมายมีข้อกำหนดประธานศาลฎีกาให้ผมอ่าน ผมเป็นนักกฎหมาย ผมอ่านอยู่แล้วครับ ศาลท่านออกกฎหมาย รัฐบาลออกกฎหมายอะไรผมอ่าน ประธานศาลฎีกาท่านออกอะไรผมอ่าน ไม่ต้องสอน ตัวคุณนั่นแหละ สอนตัวเองก่อน”
แจงคดีที่เป็นโจทก์ยื่นฟ้อง “ปู มัณฑนา” และสามี แล้วศาลนัด 9 โมง ที่ศาลอาญากรุงเทพใต้ในวันนี้ ได้มีการยื่นขอเลื่อนเป็นช่วงบ่ายแล้ว
“คือจริงๆ วันนั้นที่ศาลนัดความไปไต่สวน ทางคุณปูส่งทนายไปเลื่อน ศาลท่านก็อนุญาตให้เลื่อน ก็เลื่อนเป็นบ่าย คือเราคุยกันว่าเป็นบ่าย แต่เจ้าหน้าที่ศาลเขาพิมพ์ในรายงานเป็นเช้า มันก็เลยเป็นนัดตรงกัน ผมก็ยื่นคำร้องศาลขออนุญาตท่านเลื่อนเป็นช่วงบ่าย ซึ่งท่านอนุญาตแล้ว เดี๋ยวบ่ายนี้ผมจะไปที่ศาล คือผมมองว่าเขาไม่ต้องโวยวาย ไม่ต้องมากล่าวหาว่าผมมานั่งแกล้งฟ้อง จริงๆ แล้วเขาต้องคุยกับทนายเขาว่ามันเกิดอะไรขึ้น แล้วเราได้แก้ไขปัญหาแล้ว การพูดแบบนี้ มันก็เหมือนทำให้ประชาชนเขาฟังว่าผมไปกลั่นแกล้งเขา ผมก็เสียหาย เดี๋ยวผมจะจัดให้ เดี๋ยวส่วนตัวผมจัดให้เพิ่มอีก ไม่รู้จะจบจะสิ้น
คดีนี้มาจากเหตุการณ์หน้าบัลลังก์ 402 ที่เขามาพูดว่าผมไปด่าเขา แล้วเขามาว่าภรรยาผมนั่นแหละ เรื่องนั้นแหละครับ แล้วเขาก็มาให้สัมภาษณ์สื่อ ถ้าผมจำไม่ผิด เพจปากแซ่บจ้ามั้ง เอาลงมาโพสต์ ซึ่งสามีเขาก็โพสต์ ซึ่งผมเสียหาย มันมีคำว่าข่มขู่ มันไม่ใช่เรื่องจริง แล้วจริงๆ แล้วคนที่ด่าเนี่ย คือเขาด่าผมนะ มีรายงานเจ้าหน้าที่ไม่ใช่ผมด่าเขา เขาต้องไปตรวจดูเอกสารให้ดี ไม่ต้องสอนกฎหมายผม ดูกฎหมาย ดูเอกสารให้เยอะๆ ครับ”
“ปู มัณฑนา” โพสต์ถ้าเกิดศาลยกฟ้อง จะฟ้องกลับแน่นอน
“เห็นแล้วครับ ก็เป็นสิทธิตามกฎหมายที่ทุกคนจะทำได้ แต่ผมบอกก่อนนะ ผมใช้สิทธิสุจริต ผมใช้พยานหลักฐานจริงๆ ในการยื่นฟ้องคุณ แต่สิ่งที่คุณเบิกความเท็จ คุณระวังเอาไว้ คุณเบิกความเท็จคดีผมคุณไม่รู้ตัวหรอก เดี๋ยวผมจะดำเนินการให้ดู ว่ามันเป็นยังไงครับ”
ไม่ได้สังเกตท่าทีของอีกฝ่ายในวันนี้ แต่เชื่อว่าหน้าชื่นอกตรม
“เอาจริงๆ ผม ผมก็ไม่ได้อยากมองเขานะครับ แต่บางทีมันเดินผ่านไปผ่านมามันก็เห็น ผมเชื่อว่าบางคนมันก็น่าชื่นอกตรม ความสุขทุกคนมันอยู่ในใจ ถ้าในใจมีความสุข ข้างหน้าร่างกายก็ ผิว หน้าตามันก็จะมีความสุข ก็เดี๋ยวพี่ๆ นักข่าวดูเอาแล้วกันว่าเขามีความสุขไหมครับ”
ฟาดแรง! ถึง “ปู มัณฑนา” กูไม่ใช่เพื่อนเล่นมึง
“จริงๆ ผมไม่ได้อยากจะฝากอะไรถึงเขาเลยนะครับ แต่สิ่งที่เขาใช้ถ้อยคำไม่สุภาพกับทุกๆ คน แม้กระทั่งกับผมเอง กับพี่หนุ่ม กับทุกๆ คนที่เห็นในโซเชียล ผมว่ามันก็เป็นเรื่องอย่างที่ผมพูด เป็นเรื่องของวาจาส่อภาษา มันเป็นเรื่องที่ไม่ถูกไม่ควร อีกอย่างหนึ่งผมอาวุโสกว่าเขานะ เอาล่ะ ไม่จำเป็นหรอก ไม่ต้องพูดถึงเรื่องอายุมากอายุน้อย ผมก็เป็นคนพูดไม่เพราะเป็นนะ แต่ผมแค่กดตัวเองไว้อย่างที่ผมบอก จริงๆ ผมแค่ต้องการจะฝากบอกเขานะครับว่า กูไม่ใช่เพื่อนเล่นมึงครับ”