“ปุ้ย Lกฮ.” ตัดใจขายทิ้ง! รถคันโปรดเพิ่งซื้อได้ไม่นาน พ้อปัญหามากมาย ทำได้แค่อดทน

เพิ่งประกาศเปิดตัวรถคันใหม่ไปเมื่อช่วงเดือนมี.ค. แต่ล่าสุด “ปุ้ย Lกฮ.”หรือ ศรีสกล สมทรง อดีตแฟน “ลำใย ไหทองคำ” สุพรรณษา เวชกามา ได้ประกาศผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว ขายรถคันดังกล่าว ในราคา 7 แสนบาท
“700,000 บาท มาเอาไปเลยครับ สนใจทักได้ครับผม พร้อมโอน ทะเบียนพร้อมครับ”
อย่างไรก็ตาม ก่อนหน้านั้นเพียงหนึ่งวัน ปุ้ย เพิ่งโพสต์ข้อความดรามา ระบุว่า
“ผมมีปัญหามากมาย แต่ผมทำได้แค่อดทน
ผมเจียมตัวอยู่เสมอ ว่าผมไม่ใช่ดาว
ว่าผมไม่ได้ดังมากมายค้างฟ้า
ผมไม่ได้ร่ำรวย มีเงินทองมากมาย
ผมมีความสุขของผมตามประสา ผมไม่เคยระรานให้ร้ายใคร
และผมไม่เคยยึดติดกับอดีต
ที่ผมแต่งเพลงแต่ละเพลง ผมไม่เคยสนใจกับเรื่องเมื่อวาน
แต่เนื้อเพลงมันก็จะวนอยู่แค่นี้ อกหัก ผิดหวัง เสียใจ
ผมทำงานผมไม่ได้คิดว่าจะต้องร่ำรวยเหลือเงินมากมาย
ผมแค่ประหยัด ผมแค่รู้ตัวว่าผม สมควรกินอย่างไร ใช้อย่างไร
ผมมีปัญหามากมาย แต่ผมทำได้แค่อดทน”