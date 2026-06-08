“บิวกิ้น” โชว์สกิลแข่งเกม e-Football เสิร์ฟโมเมนต์สุดฟินในงาน “Cremo Cool Co-op with BILLKIN”

เรียกเสียงเชียร์จากแฟนๆ สนั่น เมื่อศิลปินและนักแสดงหนุ่มสุดฮอต “บิวกิ้น พุฒิพงศ์ อัสสรัตนกุล” ในฐานะพรีเซนเตอร์ Cremo แบรนด์ไอศกรีมชั้นนำภายใต้ Yili Group ประลองฝีมือลงแข่งอีสปอร์ตอย่าง e-Football พร้อมร่วมกิจกรรมสุดเอ็กซ์คลูซีฟในงาน “Cremo Cool Co-op with BILLKIN” สร้างโมเมนต์สุดฟินและเอาใจเอฟซีสายเกมแบบเต็มแม็กซ์ เมื่อวันก่อน ณ AIS eSports STUDIO สามย่านมิตรทาวน์
บรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความสนุกจากกิจกรรม “Cremo e-Football Experience” ที่จัดขึ้นเพื่อคนรุ่นใหม่และแฟนเกมโดยเฉพาะ โดยผู้ร่วมงานจะได้สัมผัสประสบการณ์ความบันเทิงผ่านการ Live Stream เกม e-Football แบบใกล้ชิด งานนี้ บิวกิ้น พุฒิพงศ์ ยังโชว์ฝีมือการเล่น e-Football ร่วมกับเหล่า Pro Player ท่ามกลางเสียงเชียร์จากแฟนคลับที่มาร่วมให้กำลังใจอย่างคับคั่ง พร้อมร่วมกิจกรรมแฟนมีตสุดเอ็กซ์คลูซีฟ สร้างโมเมนต์แห่งความสุขและประสบการณ์ร่วมระหว่างแบรนด์ แฟนคลับ และผู้บริโภครุ่นใหม่ได้อย่างน่าประทับใจ
นอกจากนี้ Cremo ยังเปิดตัว “Football Limited Edition Package” แพ็กเกจลิมิเต็ดดีไซน์พิเศษรับกระแสฟุตบอลโลก 2026 เพื่อร่วมส่งต่อความสนุกให้กับแฟนบอลทั่วประเทศ โดยได้รับการออกแบบภายใต้แนวคิดการเฉลิมฉลองมหกรรมฟุตบอลระดับโลก และมีวางจำหน่ายแล้วที่ห้างสรรพสินค้าชั้นนำ ตู้ไอศกรีมครีโม และรถสามล้อครีโมทั่วประเทศ
อีกหนึ่งไฮไลต์สำคัญของงาน คือการเปิดตัว “Halo Cone” ผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุดจาก Cremo ที่สะท้อน DNA ของแบรนด์ด้าน “Multilayers Experience” ผ่านการผสานหลากหลายชั้นของรสชาติและเนื้อสัมผัส เพื่อมอบประสบการณ์ความอร่อยที่สนุกและแตกต่างในทุกคำ พร้อมดีไซน์บรรจุภัณฑ์ที่ทันสมัยและโดดเด่น ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของกลุ่ม Gen Z และผู้บริโภครุ่นใหม่ ทุกองค์ประกอบล้วนถูกออกแบบขึ้นเพื่อส่งมอบความสนุก ความเซอร์ไพรส์ และประสบการณ์ความอร่อยที่แตกต่างในทุกคำ
ทุกองค์ประกอบของงาน ตั้งแต่กิจกรรม e-Football Experience การเปิดตัว Football Limited Edition Package ไปจนถึง Halo Cone ล้วนสะท้อนความตั้งใจของ Cremo ในการสร้างประสบการณ์ที่เชื่อมโยงกับความสนใจของคนรุ่นใหม่ ผ่านพลังของกีฬา เกม ความบันเทิง และแฟนด้อม
เพราะสำหรับ Cremo ความฟินไม่ได้มีเพียงแค่รสชาติ แต่เกิดขึ้นได้ในทุกโมเมนต์ของการใช้ชีวิต จากพลังของฟุตบอล เกม และแฟนด้อม สู่ประสบการณ์ความอร่อยแบบ Multilayers Experience ที่เป็นเอกลักษณ์ของแบรนด์ เพื่อให้คนรุ่นใหม่ได้ร่วม บูสต์ฟิน อินทุกเลเยอร์ ไปด้วยกัน