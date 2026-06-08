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“มูลนิธิสมาคมสตรีอุดมศึกษา ฯ” เดินหน้าขับเคลื่อนงานทางด้านศิลปวัฒนธรรมและ และบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เพื่อสังคมที่ยั่งยืน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



มูลนิธิสมาคมสตรีอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย ในพระอุปถัมภ์ ของ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมพระนราธิวาสราชนครินทร์ บดินทรเชษฐภคินี ภายใต้การนำของ “อัญชุลี สิมะเสถียร” ประธานมูลนิธิ ได้ดำเนินกิจกรรมเพื่อสืบสานภารกิจของมุลนิธิในด้านต่างๆ เพื่อสังคมอย่างต่อเนื่อง ทั้งการออกตรวจสุขภาพฟันให้กับพระภิกษุสงฆ์ และประชาชนทั่วไป โดยร่วมกับชมรมทันตแพทย์จิตอาสา และบริษัทโค้วยู่ฮะ จำกัดออกหน่วยทันตกรรมจิตอาสาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง การเปิดคอร์สอนรำไทย การสอนวาดภาพ ในโครงการ “เวลาเป็นของมีค่า ” รวมถึงการจัดกิจกรรมเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม อาทิงาน “สีร์แห่งสยาม ประสานแห่งวัฒนธรรม” เป็นการนำเสนอผสมผสานการแสดง ที่มุ่งเน้นพื้นฐานแบบแผนไทยๆกับความเป็นสากลที่มี เปียโนและ นักร้องประสานเสียง ไม่มีฉื่งประกอบจังหวะเช่นที่ผู้รำคุ้นเคย โดยร่วมกับ สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา และสมาคมนักร้องประสานเสียงอาวุโส
ต่อด้วยกิจกรรมการแสดง “เพลงลาว เพลงรำ ” ในรายการจุฬาวาทิต ของสำนักบริหารศิลปวัฒนธรรมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมีทั้งการแสดงรำในชุดถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 4 รอบ และชุดถวายความอาลัย สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และไฮไลท์ เป็นการแสดงละครพันทางเรื่อง พระลอ ตอน ลาแม่ – เข้าห้อง เรียบเรียงบท โดย ดร.วันทนีย์ ม่วงบุญ หรือครูน้อย ซึ่งได้ร่วมแสดงในบทพระลอ รวมถึง อาจารย์ตวงฤดี ถาพรพาสี อาจารย์ธนันดา มณีฉาย อาจารย์ผู้ฝึกซ้อมการแสดง และให้เกียรติร่วมแสดง ซึ่งสร้างความประทับใจให้แก่ผู้ชมเป็นอย่างมาก
และเนื่องในปีนี้ เป็นปีแห่งการครบรอบ 60 ปี ของมูลนิธิสมาคมสตรีอุดมศึกษาแห่งประเทศไทยฯ ทางมูลนิธิยังคงเดินหน้าจัดกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่รักในการเรียน ดนตรีไทย ร้อง รำ ทำ เพลง เพื่อสานต่อพันธกิจของสมาคม คือ การส่งเสริมคุณภาพชีวิตเพื่อสังคมที่ยั่งยืน โดยในเดือนกรกฎาคมนี้จะเปิดการสอนดนตรีไทย สามารถติดตามรายละเอียดได้ที่เฟซบุ๊ค มูลนิธิสตรีอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย




































“มูลนิธิสมาคมสตรีอุดมศึกษา ฯ” เดินหน้าขับเคลื่อนงานทางด้านศิลปวัฒนธรรมและ และบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เพื่อสังคมที่ยั่งยืน
“มูลนิธิสมาคมสตรีอุดมศึกษา ฯ” เดินหน้าขับเคลื่อนงานทางด้านศิลปวัฒนธรรมและ และบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เพื่อสังคมที่ยั่งยืน
“มูลนิธิสมาคมสตรีอุดมศึกษา ฯ” เดินหน้าขับเคลื่อนงานทางด้านศิลปวัฒนธรรมและ และบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เพื่อสังคมที่ยั่งยืน
“มูลนิธิสมาคมสตรีอุดมศึกษา ฯ” เดินหน้าขับเคลื่อนงานทางด้านศิลปวัฒนธรรมและ และบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เพื่อสังคมที่ยั่งยืน
“มูลนิธิสมาคมสตรีอุดมศึกษา ฯ” เดินหน้าขับเคลื่อนงานทางด้านศิลปวัฒนธรรมและ และบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เพื่อสังคมที่ยั่งยืน
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