"ดร.ปิ๊งปิ๊ง รภัทร" ทำบุญวันคล้ายวันเกิด อุทิศตนเพื่อสังคมและผู้ด้อยโอกาส

นักแสดงและนักร้องสาว "ปิ๊งปิ๊ง" หรือ ดร.รภัทร เอกนิธิเศรษฐ์ นักแสดง จากซีรีย์แนวตั้งเรื่อง "ปานดวงใจ Signature" และเจ้าของเพลง "โสดนะจีบได้" ค่าย Time Lives Music จัดกิจกรรมทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันเกิด (7 มิถุนายน) ประจำปี 2569 โดยเริ่มต้นด้วยการถวายสังฆทานแด่พระสงฆ์จำนวน 9 รูป ณ โรงพยาบาลสงฆ์ เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต ครอบครัว โดยมี ดร.ชายแฮ็คส์ วโรดม ศิริสุข พิธีกรรายการ "มายาไอดอล" ทางช่องมายาชาแนล และพิธีกรรายการ "ชีวิตต้องวิน" ทางช่อง MV TV และรายการ "อัปเดตบันเทิงอัปเดตสตอรี่" ทาง Channel 8 Thailand ร่วมด้วย ดี้ ปัทมา ปานทอง ผู้จัดซีรีส์วาย "แฟ้มรักต้องห้าม" ค่ายหนุนนำสตูดิโอ้ และ อั้ม รัฐ ริมธีรกุล เข้าร่วมบุญในครั้งนี้ด้วย
จากนั้น ดร.ปิ๊งปิ๊ง ได้นำข้าวสาร อาหารแห้ง ไปมอบให้แก่เด็กกำพร้า เด็กพิการ และผู้ด้อยโอกาสในความดูแลของสถานสงเคราะห์ต่าง ๆ ได้แก่ บ้านนนทภูมิ บ้านเฟื่องฟ้า บ้านราชาวดีหญิง สถานสงเคราะห์บ้านเด็กอ่อนปากเกร็ด และมูลนิธิอนุเคราะห์เด็กพิการ ในพระบรมราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (สมเด็จย่า)
การบริจาคครั้งนี้สะท้อนถึงเจตนารมณ์อันดีงามของ ดร.ปิ๊งปิ๊ง ที่มุ่งเน้นการแบ่งปันโอกาสและส่งต่อความสุขให้แก่ผู้ด้อยโอกาสในสังคม โดยเชื่อว่าการให้คือพลังสำคัญที่ช่วยสร้างรอยยิ้มและกำลังใจให้แก่ผู้รับ พร้อมทั้งเป็นการสร้างบุญกุศลเนื่องในวันสำคัญของชีวิตอย่างมีคุณค่า