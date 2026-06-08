“ยูกิ ไหทองคำ” ประกาศชัด โสด 100% ลั่นเดี๋ยวคนจะรำคาญ แคปไว้ด้วย! (คลิป)

เป็นประเด็นเลยทีเดียว หลังจากที่ “พีพรี พีรชา ผลาชิต” ออกมายอมรับว่าได้ถอยห่างจาก “ยูกิ ไหทองคำ” แล้ว ขอทบทวนตัวเอง สถานะตอนนี้โสดแบบ 50-50 แต่ล่าสุด ยูกิ ได้เผยผ่านไลฟ์ในติ๊กต๊อกประกาศโสด 100 เปอร์เซ็นต์แล้ว ให้จบที่เขาสัมภาษณ์ เดี๋ยวคนจะรำคาญ
“ตอนนี้โสด 100% ค่ะ ทุกคนแคปไว้ด้วยนะคะจะได้ทั่วถึงกันเลย จะได้จบๆ ที่ไลฟ์เดียวเลยนะคะ วันที่ 14 แถลงข่าว เขาสัมภาษณ์ก็ให้มันจบที่เขาสัมภาษณ์ ไม่ใช่มาตั้งกระทู้เดี๋ยวคนจะรำคาญเอา คนก็ว่ายูกิเอาอีกแล้ว ทั้งที่ยูกิยังอยู่เฉยๆ อยู่เลยนะคะ ตอนนี้ ไม่ได้ตอบอะไรเลย (ทีมงานแซว 50-50 คืออะไร?) คืออะไรคะ (ทีมงานบอกโครงการคนละครึ่ง ทำยูกิหัวเราะลั่น) วัดครึ่งนึงกรรมการครึ่งนึง คนจะมาด่าหนูเปล่า ให้ชัดเจนไปเลยเนอะ ฟันธงอีกรอบนึงคือโสด 100% ค่ะ และอย่าดรามานะคะถ้าหนูตอบแล้ว เดี๋ยวรอแถลงอีกทีวันที่ 14 นี้นะคะ ส่วนจะมีโอกาสอีกไหม ไว้รอพี่ๆ นักข่าวถาม เดี๋ยวตอบทีเดียวนะคะ เอาเป็นว่าตอนนี้หนูตอบว่า 100 เปอร์เซ็นต์ค่ะ”
@user183vw05766 น้องตอบแล้วนะคะโสด100% ค่ะ..#ห้ามดราม่าน้องนะคะ..ขอให้ต่อไปนี้เฮงๆปังๆนะคะ น่ารักจัง สวยมากกกก🤍🥰🌻🦋 📸#ยูกิเพ็ญผกา #Yuki🌸❄️ #ด้อมหิมะของยัยหนู #ยูกิไหทองคำ ♬ เสียงต้นฉบับ - รักที่บอก หลอกมากี่คน