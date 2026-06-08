สื่อแฉ! "เทย์เลอร์ สวิฟต์-ทราวิส เคลซี" เล็งจัด “วิวาห์แห่งศตวรรษ” ที่เมดิสัน สแควร์ การ์เดน

สื่อบันเทิงสหรัฐรายงานว่า เทย์เลอร์ สวิฟต์ และ ทราวิส เคลซี กำลังวางแผนจัดงานแต่งงานสุดอลังการในวันที่ 3 กรกฎาคม ที่เมดิสัน สแควร์ การ์เดน ในนครนิวยอร์ก พร้อมมาตรการรักษาความลับเข้มงวดและรายชื่อแขกระดับซูเปอร์สตาร์จำนวนมาก จนถูกขนานนามว่าอาจเป็น “วิวาห์แห่งศตวรรษ”
กระแสข่าวเรื่องงานแต่งงานของ เทย์เลอร์ สวิฟต์ นักร้องสาวระดับโลกวัย 36 ปี และ ทราวิส เคลซี ซูเปอร์สตาร์แห่งศึกอเมริกันฟุตบอล NFL วัย 36 ปี กำลังได้รับความสนใจอย่างมาก หลังสื่อบันเทิง Page Six รายงานเมื่อวันที่ 5 มิถุนายนว่า ทั้งคู่เตรียมเข้าพิธีวิวาห์ในวันที่ 3 กรกฎาคมนี้ ที่ เมดิสัน สแควร์ การ์เดน ในนครนิวยอร์ก
แหล่งข่าวอ้างว่า การเตรียมงานได้เริ่มขึ้นแล้ว และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายถูกขอให้เก็บเรื่องดังกล่าวเป็นความลับอย่างเคร่งครัด โดยความเป็นส่วนตัวถือเป็นปัจจัยสำคัญที่สุดในการเลือกสถานที่จัดงาน แม้เมดิสัน สแควร์ การ์เดน จะเป็นสนามกีฬาชื่อดังมากกว่าจะเป็นสถานที่จัดงานแต่งงาน แต่ด้วยงบประมาณและทรัพยากรที่มี สถานที่แห่งนี้สามารถปรับเปลี่ยนให้กลายเป็นพื้นที่จัดงานหรูหราได้อย่างสมบูรณ์แบบ
รายงานยังระบุว่า ไม่มีการจัดกิจกรรมสาธารณะภายในสนามระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน ถึง 6 กรกฎาคม ทำให้เกิดการคาดเดาว่าช่วงเวลาดังกล่าวอาจถูกกันไว้สำหรับงานสำคัญของทั้งคู่
ด้านมาตรการรักษาความปลอดภัยมีรายงานว่าถูกวางแผนไว้อย่างละเอียด แขกที่ได้รับเชิญอาจต้องเดินทางด้วยรถบัสสีดำเพื่อป้องกันการติดตามจากสื่อ ขณะที่ผู้จัดงานเตรียมใช้ประโยชน์จากทางเข้าออกหลายจุดและระบบรักษาความปลอดภัยระดับสูงของสนาม เพื่อรักษาความเป็นส่วนตัวของเจ้าบ่าวเจ้าสาวและแขกผู้มีชื่อเสียง
สำหรับ เทย์เลอร์ สวิฟต์ เองก็มีความผูกพันกับเมดิสัน สแควร์ การ์เดน เป็นพิเศษ เนื่องจากเธอเคยขึ้นแสดงคอนเสิร์ตที่นี่มาแล้วถึง 8 ครั้งตลอดเส้นทางอาชีพ
ส่วนรายชื่อแขกที่ถูกลือว่าจะเข้าร่วมงานก็เต็มไปด้วยคนดังระดับโลก ไม่ว่าจะเป็น คาร์ลี คลอสส์, โซอี คราวิทซ์, เอ็ด ชีแรน, สามพี่น้องวง Haim, ซูกี วอเตอร์เฮาส์, จีจี ฮาดิด และ เซเลนา โกเมซ