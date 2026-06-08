ดารา AV ญี่ปุ่นขอโทษครั้งแรก หลังถูกจับคดีค้าประเวณี รับค่าตัวกว่า 3.8 หมื่นบาท

ฟูจิซากิ ไม นักแสดง AV ชาวญี่ปุ่นชื่อดัง ออกมาขอโทษต่อสาธารณชนเป็นครั้งแรก หลังถูกจับกุมในไต้หวันจากคดีค้าประเวณีเมื่อปลายปีที่ผ่านมา พร้อมประกาศระงับงานทั้งหมดเพื่อทบทวนการกระทำของตนเอง ขณะที่คดีดังกล่าวสร้างแรงสั่นสะเทือนต่อแฟนคลับและวงการบันเทิงผู้ใหญ่ในญี่ปุ่น
ฟูจิซากิ ไม นักแสดง AV ชาวญี่ปุ่นที่มีชื่อเสียงจากรูปร่างคัพ F และได้รับฉายาว่าเป็นหนึ่งใน “สาวสวยธรรมชาติ” ของวงการ ออกแถลงการณ์ขอโทษต่อสาธารณชนเป็นครั้งแรก หลังถูกจับกุมในไต้หวันจากคดีค้าประเวณีระหว่างเดินทางเข้าประเทศในฐานะนักท่องเที่ยวเมื่อช่วงปลายปีที่ผ่านมา
เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน ฟูจิซากิ ไม ได้โพสต์ข้อความผ่านสื่อสังคมออนไลน์ โดยกล่าวขอโทษต่อแฟนคลับ ผู้ร่วมงาน และต้นสังกัด สำหรับความกังวลและผลกระทบที่เกิดขึ้นจากข่าวที่ถูกเผยแพร่ในช่วงที่ผ่านมา พร้อมยอมรับว่าการตัดสินใจที่ขาดความยั้งคิดของเธอสร้างความเดือดร้อนให้กับผู้เกี่ยวข้องจำนวนมาก
นักแสดงสาวระบุว่า เธอรู้สึกเสียใจอย่างยิ่งที่ทำลายความไว้วางใจจากแฟนๆ ที่สนับสนุนมาตลอด และกำลังใช้เวลาทบทวนการกระทำของตนเองอย่างจริงจัง นอกจากนี้ยังเปิดเผยว่าได้ระงับตารางงานทั้งหมดชั่วคราว และอยู่ระหว่างหารือกับต้นสังกัดเกี่ยวกับแนวทางการทำงานในอนาคต
ฟูจิซากิ ไม ยืนยันว่า สิ่งสำคัญที่สุดในเวลานี้คือการรับผิดชอบต่อผลกระทบที่เกิดขึ้น และจัดการปัญหาที่ส่งผลต่อทุกฝ่ายอย่างเหมาะสม ก่อนจะตัดสินใจเกี่ยวกับอนาคตในวงการบันเทิง
แม้เธอจะปิดการแสดงความคิดเห็นในโพสต์ดังกล่าว แต่ข้อความขอโทษดังกล่าวมียอดเข้าชมมากกว่า 6 ล้านครั้ง ขณะที่ชาวเน็ตยังคงเข้าไปแสดงความเห็นในโพสต์อื่นๆ ทั้งในเชิงวิพากษ์วิจารณ์และให้กำลังใจ โดยบางส่วนมองว่าคดีนี้อาจส่งผลต่อภาพลักษณ์ของนักแสดง AV ญี่ปุ่นรายอื่นที่เดินทางไปต่างประเทศ ขณะที่อีกส่วนหนึ่งเรียกร้องให้เธอกลับมาทำงานต่อและไม่ถอนตัวจากวงการ
ตามรายงานก่อนหน้านี้ ฟูจิซากิ ไม ถูกตำรวจไต้หวันจับกุมภายในโรงแรมแห่งหนึ่งในย่านเทียนมู่ กรุงไทเป หลังถูกกล่าวหาว่ารับงานค้าประเวณีผ่านการติดต่อทางแอปพลิเคชัน LINE โดยมีรายงานว่าลูกค้าชายรายหนึ่งจ่ายเงินประมาณ 35,000 ดอลลาร์ไต้หวัน หรือราว 38,500 บาท ก่อนที่เจ้าหน้าที่จะเข้าจับกุมทั้งสองฝ่ายหลังเสร็จสิ้นการนัดหมาย
สื่อท้องถิ่นรายงานว่า นักแสดงสาวอยู่ในอาการตกใจและร้องไห้ระหว่างการจับกุม ก่อนถูกดำเนินการส่งกลับประเทศญี่ปุ่นตามกฎหมายตรวจคนเข้าเมืองของไต้หวัน พร้อมถูกสั่งห้ามเดินทางเข้าประเทศเป็นระยะเวลา 3-5 ปี ส่งผลให้กิจกรรมในวงการบันเทิงของเธอต้องหยุดชะงักลงอย่างไม่มีกำหนด