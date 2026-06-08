คัมแบ็กแล้ว! "คิมซูฮยอน" รับงานแรกในรอบหลายเดือน หลังคดีพลิก

ต้นสังกัดของ คิมซูฮยอน ยืนยันพระเอกชื่อดังจะเดินทางไปถ่ายโฆษณาที่ประเทศฟิลิปปินส์ในวันที่ 14 กรกฎาคม นับเป็นการกลับมารับงานอย่างเป็นทางการครั้งแรก หลังเผชิญกระแสข้อกล่าวหาและคดีความที่ส่งผลให้ต้องพักกิจกรรมไปหลายเดือน
คิมซูฮยอน นักแสดงชื่อดังชาวเกาหลีใต้ เตรียมหวนคืนสู่วงการบันเทิงอย่างเป็นทางการ หลังต้นสังกัด โกลด์เมดาลิสต์ ยืนยันเมื่อวันที่ 8 มิถุนายนว่า เขามีกำหนดเดินทางไปถ่ายทำภาพยนตร์โฆษณาในประเทศฟิลิปปินส์วันที่ 14 กรกฎาคม ซึ่งถือเป็นการเริ่มต้นกิจกรรมในวงการอีกครั้งหลังเผชิญมรสุมข่าวฉาวและข้อพิพาททางกฎหมายตลอดหลายเดือนที่ผ่านมา
ก่อนหน้านี้ คิมซูฮยอน ได้หยุดกิจกรรมเกือบทั้งหมด หลังยูทูบเบอร์ คิมเซอึย และช่อง HoverLab หรือ Garosero Research Institute เผยแพร่ข้อกล่าวหาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างเขากับนักแสดงผู้ล่วงลับ คิมแซรน ส่งผลให้โปรเจกต์ซีรีส์ Knock-Off ต้องหยุดการผลิตและเลื่อนกำหนดฉายออกไปอย่างไม่มีกำหนด
นอกจากนี้ ยังมีรายงานว่าหลายบริษัทที่เคยใช้คิมซูฮยอนเป็นพรีเซนเตอร์ อาทิ ฟรอมไบโอ, คักคู อิเล็กทรอนิกส์, เทรนด์เมกเกอร์, คลาสซิส, ไอเดอร์ และ มิโด ได้ยื่นฟ้องเรียกค่าเสียหายรวมราว 10,000 ล้านวอน หรือประมาณ 240 ล้านบาท
อย่างไรก็ตาม สถานการณ์เริ่มเปลี่ยนแปลงหลัง คิมเซอึย ถูกควบคุมตัวและส่งสำนวนให้อัยการเมื่อวันที่ 26 พฤษภาคมที่ผ่านมา จากข้อกล่าวหาหลายประการที่เกี่ยวข้องกับการเผยแพร่ข้อมูลเท็จ ขณะที่เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน โกลด์เมดาลิสต์ออกแถลงการณ์ระบุว่า ผลการสอบสวนของตำรวจพบมูลความผิดหลายข้อหา รวมถึงการหมิ่นประมาทด้วยข้อมูลอันเป็นเท็จ ความผิดเกี่ยวกับการสะกดรอยคุกคาม การละเมิดกฎหมายอาชญากรรมทางเพศ การข่มขู่ และการพยายามบังคับขู่เข็ญ
ต้นสังกัดยังกล่าวขอบคุณแฟนๆ ที่ให้การสนับสนุนคิมซูฮยอนตลอดช่วงเวลาที่เกิดข้อพิพาท พร้อมแสดงความขอบคุณต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจและกระบวนการยุติธรรมที่ดำเนินการพิจารณาคดีตามหลักฐานและข้อเท็จจริง