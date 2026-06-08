“เก้า นพเก้า” นำทีม ”เจมส์-ตูน-ตั๊ก-แข” และทัพนักวิ่ง 3,000 คน บุกงาน ”เนสกาแฟ รัน หาดใหญ่ 2026“

คืนหัวเช้าดีๆ ให้ชาวหาดใหญ่กับเนสกาแฟ เรดคัพ เมื่อ “เก้า นพเก้า” นำทีมเหล่าดาราสายแอคทีฟ เจมส์ จิรายุ, ตูน บอดี้สแลม, ตั๊ก บริบูรณ์ และ รัศมีแข มาร่วมวิ่งในงานวิ่งครั้งยิ่งใหญ่ในภาคใต้ “เนสกาแฟ รัน หาดใหญ่ 2026” รวมพลคอกาแฟสายวิ่งกว่า 3,000 คน ส่งต่อประสบการณ์ ‘เช้าดีๆ มีได้ทุกวัน’ และคืนรอยยิ้มสู่ชุมชนชาวหาดใหญ่ พร้อมมอบรายได้จากค่าสมัครวิ่ง 1,312,920 บาท ให้แก่โรงพยาบาลหาดใหญ่ โดยจัดกิจกรรมขึ้นที่โรงเรียนศรีนครมูลนิธิ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
งาน “เนสกาแฟ รัน หาดใหญ่ 2026” ในครั้งนี้ เป็นงานวิ่งครั้งที่ 2 ซึ่งจัดโดยเนสกาแฟ เรดคัพ ต่อยอดความสำเร็จจาก งานเนสกาแฟ รัน ครั้งแรกที่กรุงเทพฯ ขยายผลสู่การจัดกิจกรรมในระดับภูมิภาค ภายใต้แคมเปญ “เช้าดีๆ แค่มี
เนสกาแฟเรดคัพ” เพื่อตอกย้ำความสำคัญของกาแฟแก้วแรกในยามเช้าเพื่อให้ทุกคนได้เริ่มต้นวันดีๆ ไปด้วยกัน อีกทั้งสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของเนสกาแฟ เรดคัพ ในการขับเคลื่อนสิ่งดีๆ เพื่อชุมชน พร้อมทั้งกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวหาดใหญ่
เนสกาแฟ เรดคัพ ชวนสัมผัสเสน่ห์เมืองหาดใหญ่ ผ่านประสบการณ์ เช้าดีๆ มีได้ทุกวัน เริ่มต้นเช้าดีๆ อย่างยิ่งใหญ่ เมื่อ 5 ดาราสายแอคทีฟ เก้า นพเก้า เจมส์ จิรายุ ตูน บอดี้สแลม ตั๊ก บริบูรณ์ และ รัศมีแข มาร่วมสร้างแรงบันดาลใจ พร้อมร่วมวิ่งกับนักวิ่งกว่า 3,000 คน โดยเริ่มปล่อยตัวกันที่โรงเรียนศรีนครมูลนิธิใจกลางตัวเมืองหาดใหญ่ กับเส้นทางวิ่งทั้งหมด 3 ระยะทาง ได้แก่ 2 กม. 5 กม. และ 10 กม. พานักวิ่งไปสัมผัสเสน่ห์ของหาดใหญ่ผ่านรูทวิ่งชมเมืองที่งดงาม (Great Sights) แลนด์มาร์กสวยๆ และร้านอาหารดังกว่า 30 จุดและเมื่อวิ่งถึงเส้นชัย นักวิ่งยังได้รับเหรียญที่ระลึกจากเนสกาแฟ เรดคัพ พร้อมเริ่มต้นเช้าดีๆ ด้วยเนสกาแฟ เรดคัพสักแก้ว อิ่มอร่อยด้วยกันกับอาหารเช้าจากร้านท้องถิ่นในหาดใหญ่ ก่อนจะมาคูลดาวน์ร่างกายและเต้นแอโรบิกสุดมันส์กับ “ดาด้า มิสแกรนด์กาฬสินธุ์”
“เก้า นพเก้า เดชาพัฒนคุณ” พรีเซนเตอร์เนสกาแฟ เรดคัพ กล่าวว่า “ผมรู้สึกตื่นเต้นมากครับที่ได้มาร่วมงาน เนสกาแฟ รัน หาดใหญ่ 2026 ที่ภายในงาน ทุกคนจะได้ วิ่ง กิน เที่ยว ในที่เดียว เรียกได้ว่าเนสกาแฟเรดคัพทำถึงสุดๆ โดยเฉพาะครั้งนี้ที่มาจัดที่หาดใหญ่ และทุกคนได้มาร่วมเริ่มต้นเช้าวันดีๆ ไปด้วยกันและยังเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือพี่น้องชาวหาดใหญ่ด้วย เป็นอีกเช้าที่ทั้งสนุกและมีความหมายจริงๆ ครับ”
“เจมส์ จิรายุ ตั้งศรีสุข” กล่าวว่า “งานนี้ทุกคนได้เข้าถึงเสน่ห์ของหาดใหญ่ ทั้งแลนด์มาร์กและร้านท้องถิ่นที่เราอาจไม่เคยได้สัมผัสในบรรยากาศแบบนี้มาก่อน เป็น ‘ซิตี้ รัน’ ที่ทั้งเพลิดเพลินและสนุกไปพร้อมกันเลยครับ”
“ตูน บอดี้สแลม” กล่าวว่า “ผมมองว่างานวิ่งที่ดีไม่ใช่แค่เรื่องสุขภาพ แต่คือการที่เราทุกคนได้ร่วมทำสิ่งดีๆ ให้กับสังคม งานนี้จึงมีความหมายมากครับ เพราะทุกคนได้ร่วมวิ่งและช่วยเหลือพี่น้องชาวหาดใหญ่ไปด้วยกันครับ”
“ตั๊ก บริบูรณ์ จันทร์เรือง” กล่าวว่า “ผมดีใจมากครับที่ได้กลับมาร่วมงานเนสกาแฟ รัน อีกครั้ง บอกเลยว่างานนี้ไม่ได้มีดีแค่วิ่ง แต่เป็นงานที่รวมทั้งความสนุก ความอร่อย และรอยยิ้มของทุกคนไว้ด้วยกัน ตั้งแต่เริ่มวิ่งจนถึงคอนเสิร์ต เป็นอีกหนึ่งงานที่ผมรู้สึกว่าใครได้มาสักครั้งก็อยากกลับมาอีกแน่นอน”
“รัศมีแข ฟ้าเกื้อล้น” กล่าวว่า “แขชอบงานนี้มากค่ะ เพราะเป็นงานที่รวมคนที่มีพลังบวกไว้เยอะที่สุดงานหนึ่งเลย ทุกคนตื่นเช้ามาเพื่อดูแลตัวเอง ออกมาสนุกและใช้เวลาร่วมกัน เริ่มต้นวันดีๆ ในหาดใหญ่ พอได้กลับมาร่วมงานอีกครั้งก็ยิ่งรู้สึกว่า ‘เนสกาแฟ รัน’ ไม่ได้เป็นแค่งานวิ่ง แต่เป็นงานที่ส่งต่อความสุขให้กับทุกคนจริงๆ ค่ะ”
อีกหนึ่งไฮไลต์ของงานครั้งนี้ เมื่อผู้บริหารเนสกาแฟ ได้ร่วมส่งต่อ เช้าวันดีๆ ให้กับชุมชนในหาดใหญ่ โดยมอบรายได้จากค่าสมัครวิ่งทั้งหมด รวม 1,312,920 บาท บริจาคให้โรงพยาบาลหาดใหญ่ หลังจากวิ่งเสร็จ ก็มาสนุกฟินกันต่อกับกิจกรรมพิเศษจากเนสกาแฟ เรดคัพ ที่เต็มไปด้วยสีสันจากเหล่าดาราและศิลปิน ชื่อดังมากมาย เมื่อ เก้า นพเก้า สวมบทบาริสต้าสุดเข้ม เสิร์ฟความฟินชงกาแฟที่โซน ‘เนสกาแฟ เรด สเปซ’ (NESCAFÉ RED Space) กับเมนูสุดพิเศษ ’อเมริกาโน่ แบล็ค ไลม์’ และเมนูท้องถิ่น ‘โกปี้’ จากเนสกาแฟ เรดคัพ ให้แฟนๆ ลิ้มลองรสชาติความอร่อย กลมกล่อม (Great Taste) กับเนสกาแฟ เรดคัพ กาแฟคุณภาพในงาน
พร้อมปิดท้ายความมันส์ให้กับพี่น้องชาวหาดใหญ่ มาสนุกจอยหรอยแรง (Great Vibes) ด้วยคอนเสิร์ตจากตั้ม วราวุธ และโดม จารุวัฒน์ ก่อนจะปิดท้ายด้วยคอนเสิร์ตสุดพิเศษจาก กระแต สร้างความรู้สึกดีๆ (Great Feelings) ไปยังเจ้าหน้าที่ทหาร ตำรวจ และทุกหน่วยงานในบรรยากาศแห่งความสุขและความประทับใจที่ไม่รู้ลืมของพี่น้องหาดใหญ่
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