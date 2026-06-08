centralwOrld คิกออฟ “WE ARE MANY: PROUD TO BE PRIDE 2026” รวมทัพศิลปิน-ดารา-อินฟลูฯ สร้างปรากฏการณ์ Pride Landmark ใจกลางกรุงเทพฯ

เซ็นทรัลพัฒนา และศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ย้ำบทบาท The Pioneer of Equality สร้างปรากฏการณ์ฉลอง Pride Month เดินหน้าดันประเทศไทยสู่เจ้าภาพ World Pride 2030 ผนึกกำลังพันธมิตรชั้นนำ ได้แก่ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, Durex, INGU, TIGER BALM, BREW RUN CLUB, CENTRAL, Central Restaurant Group, SF CINEMA, Minor Food, MUSE by Metinee, S Popping Dance, good goods, Alcazar Cabaret Show และ Universal Music Thailand ร่วมเติมเต็มความสนุกให้กับงาน ‘centralwOrld, WE ARE MANY: PROUD TO BE PRIDE 2026’ รวมศิลปิน ดารา คนดัง และเปิดพื้นที่โอบรับทุกความหลากหลาย ทั้งความคิดเห็น เพศสภาพ รูปลักษณ์ และตัวตน รวมพลังเป็นหนึ่งเดียวบนพื้นที่ใจกลางเมือง สร้างปรากฏการณ์ให้เซ็นทรัลเวิลด์กลายเป็น Pride Landmark ระดับโลก
centralwOrld, PROUD TO BE PRIDE 2026 (30 พ.ค. 69) เปิดฉากสร้างสถิติใหม่ด้วยไฮไลต์ Global Scene สะบัดธงสีรุ้งสุดยิ่งใหญ่หน้าลานเซ็นทรัลเวิลด์ บนพื้นที่แลนด์มาร์กกว่า 4,000 ตร.ม. พร้อมเฉลิมฉลองความเท่าเทียมผ่านจอภาพดิจิทัล panOramix ที่ยาวที่สุดในประเทศไทย กว่า 3,790 ตร.ม. จัดเต็มมหกรรมความบันเทิง เริ่มด้วย PRIDE BEAT RUN – Born This (Run)Way คอมมูนิตี้มูฟเมนต์สุดแกลมครั้งแรกที่ centralwOrld x Brew Run Club เปลี่ยนลู่วิ่งเป็นรันเวย์แห่งความเท่าเทียมในรูปแบบ 5K City Run Club นำเหล่านักวิ่งและ Drag Queen ตัวแม่กว่า 500 คน วิ่งไปแดนซ์ไปท่ามกลางบีทสุดมันส์จาก Live DJ โดย Universal Music ตลอดเส้นทาง พร้อมเปิดตัวเพลย์ลิสต์ระดับโลก “PRIDE IS UNIVERSAL 2026 x centralwOrld” บูสเอเนอร์จี้โดย DJ ANDREI HANGIU และ DJ PEPPAE สาดความมันส์กันต่อที่ WORLD BATTLE PRIDE STAGE แดนซ์สะบัดเต็มพื้นที่ลานเซ็นทรัลเวิลด์กว่า 1,000 ชีวิต กับ Random Pride Dance และโชว์สุดพิเศษจากคู่จิ้นสุดฮอต 'หยิ่น-วอร์' ตัวแทน New Gen มันส์ต่อเนื่องกับคอนเสิร์ตระดับมหาชนจาก ฮาย อาภาพร, เบน ชลาทิศ, เบนซ์ ข้าวขวัญ, จัสมิน มาริสา และ แฮนน่า 4EVE พร้อมเปิดประสบการณ์ชมภาพยนตร์รักใจกลางเมืองกับ SF PRIDE CINEMA: LOVE NOW SHOWING ก่อนปิดท้ายด้วย PRIDE VOICES: THE POWER OF PRIDE พื้นที่ถ่ายทอด “REAL PRIDE STORIES” นำโดย ลูกเกด เมทินี, เตยยี่, ลูกปัด, น้องออกัส, บุญรอด อารีย์วงษ์, GAWDLAND และ YANGCHIEH LIN
พร้อม Pride Parade ยิ่งใหญ่ 9 สาขาทั่วทุกภูมิภาค นำโดย เซ็นทรัล ภูเก็ต, พัทยา, มารีน่า เอาต์เล็ต, โคราช, เชียงราย, ขอนแก่น, อุดร, นครสวรรค์ และนครศรีธรรมราช และในวันที่ 27 มิ.ย. นี้ เตรียมพบกับ City Pride Parade สุดยิ่งใหญ่ นำโดย เซ็นทรัล ภูเก็ต ร่วมกับเมืองภูเก็ต นำขบวนโดย ฮาย อาภาพร ณ ย่านเมืองเก่า และ เซ็นทรัล พัทยา ร่วมกับเมืองพัทยา และภาคีเครือข่าย 100 องค์กร เดินขบวนพาเหรด ปีที่ 8 รวมคนดัง LGBTQ 3,000 คน
ชวนทุกคนมาร่วมฉลองงาน Pride และกิจกรรมต่างๆ มากมาย ตลอดเดือนมิถุนายน 2569 ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์และศูนย์การค้าเซ็นทรัลทั่วประเทศ