ไอดอลเสมือนจริง (Virtual Idol) PLAVE เตรียมออกเดินทางสู่เวิลด์ทัวร์ครั้งแรกนับตั้งแต่เดบิวต์

เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน PLAVE ได้ประกาศการจัด “2026 PLAVE WORLD TOUR ‘KEEP IT MANIC’” อย่างเป็นทางการ ผ่านการเผยแพร่ทีเซอร์โปสเตอร์บน SNS อย่างเป็นทางการของวงเวิลด์ทัวร์ครั้งนี้จะเปิดฉากอย่างเป็นทางการด้วยการแสดงที่ Incheon ระหว่างวันที่ 12-13 กันยายน ก่อนจะเดินทางไปพบแฟน ๆ ทั่วโลกตามเมืองต่าง ๆ ดังนี้
26-27 กันยายน : Kanagawa
3 ตุลาคม : Kaohsiung
10 ตุลาคม : Bangkok
17 ตุลาคม : Singapore
24 ตุลาคม : Taipei
31 ตุลาคม : Macau
นอกจากนี้ ยังมีการวางแผนประกาศเมืองเพิ่มเติมสำหรับเวิลด์ทัวร์ครั้งนี้ในลำดับต่อไป ซึ่งกำลังได้รับความสนใจจากแฟน ๆ เป็นอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เวิลด์ทัวร์ครั้งนี้มีความหมายเป็นพิเศษ เนื่องจากเป็นเวิลด์ทัวร์ครั้งแรกของ PLAVE นับตั้งแต่เดบิวต์ หลังจากที่วงได้พิสูจน์พลังของแฟนด้อมระดับนานาชาติผ่านเอเชียทัวร์เมื่อปี 2025 ที่ผ่านมา ซึ่งในปีนี้ พวกเขาเตรียมขยายขอบเขตกิจกรรมสู่เวทีโลกมากยิ่งขึ้น
ก่อนหน้านี้ PLAVE ได้ปล่อยมินิอัลบั้มชุดที่ 4 Caligo Pt.2 เมื่อวันที่ 13 เมษายน และทำยอดขายสัปดาห์แรก (Initial Sales) ทะลุ 1.25 ล้านชุด สร้างสถิติสูงสุดใหม่ในเส้นทางอาชีพของวงอีกครั้ง นอกจากนี้ วงยังสามารถเข้าสู่ชาร์ตหลักของ Billboard ทั้ง Billboard 200 และ Billboard Artist 100 สะท้อนให้เห็นถึงอิทธิพลและความนิยมในระดับโลกที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับตารางการแสดงและข้อมูลการจำหน่ายบัตรของเวิลด์ทัวร์ รวมถึงคอนเสิร์ตที่อินชอน จะมีการประกาศผ่านช่องทาง SNS อย่างเป็นทางการของ PLAVE ในภายหลัง
เขียนโดย: จองแฮอึน ผู้สื่อข่าวทีมข่าวบันเทิง jtbc news
ภาพ: VLAST
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** สำหรับประเทศไทย PLAVE เตรียมกลับมาพบกับเหล่า “พึลลี” (PLLI) แฟนคลับชาวไทยอีกครั้งอย่างแน่นอน โดยปักหมุดแลนด์ดิ้งที่กรุงเทพฯ ในวันที่ 10 ตุลาคม 2026 เพื่อสร้างความทรงจำสุดพิเศษร่วมกันกับแฟน ๆ ชาวไทย ติดตามรายละเอียดการแสดง การจำหน่ายบัตร และสิทธิพิเศษต่าง ๆ ได้เร็ว ๆ นี้จาก Avalon Live **