TIMETHAI คัมแบ็ค ‘ความเสว’ ปล่อยซิงเกิล ‘ONE THING’ พร้อมท่าเต้นสุดแซ่บ เตรียมขึ้นแท่นเซ็กซี่เพอร์ฟอร์แมนซ์ไอคอนิคตัวพ่อ!

TIMETHAI (ธามไท) ศิลปินป็อปอาร์แอนด์บีมากความสามารถ ผู้สร้างปรากฏการณ์ ‘HIT ME UP Viral’ ให้ฮอตฮิตมาแล้วทั่วบ้านทั่วเมือง ด้วยท่วงท่าและบอดี้สุดร้อนแรง ส่งเสริมให้ทั้งเพลงและท่าเต้นโกไวรัลได้อย่างรวดเร็ว รวมไปถึงผลงานเพลงฮิตติดเทรนด์ อาทิ เปิดใจไม่เปิดตัว, พูดเหมือนจำ ทำเหมือนเดิม และอื่นๆอีกมากมาย ครั้งนี้เจ้าตัวพร้อมคัมแบ็ค ‘ความเสว’ กลับมาพร้อมสไตล์เพลงที่ทุกคนเรียกร้องอีกครั้ง
ONE THING ซิงเกิลใหม่ล่าสุดจาก TIMETHAI (ธามไท) กับสไตล์ลิ่งและไวบ์เพลงป็อปอาร์แอนด์บีที่คุ้นเคย ซึ่งมาพร้อมเนื้อหาเพลงสุดเซ็กซี่ บอกเล่าความรู้สึกของผู้ชายไนท์ไลฟ์คนนึง ที่กำลังถ่ายทอดความรู้สึกอย่างตรงไปตรงมาต่อผู้หญิงที่ตนถูกใจ จนอยากชวนเธอไปต่อด้วยกันคืนนี้ในพื้นที่ส่วนตัวที่มีแค่เราสองคน ปลดเปลื้องพันธนาการทั้งหมดยกเว้นถอดใจ เพราะคืนนี้ฉันจะทำให้เธอรู้เองว่าฉันเป็นใคร
ด้านมิวสิควิดีโอ ให้กลิ่นอาย ‘โอลด์มันนี่’ สุดเท่ช่วยดึงสเน่ห์ของ TIMETHAI (ธามไท) ออกมาได้เป็นอย่างดี และสำหรับใครที่รอเขาถอดเสื้อโชว์รูปร่างสุดฟิต เจ้าตัวก็เสิร์ฟให้ถึงใจตามคำเรียกร้องเช่นเคย อีกทั้งยังไม่ลืมที่จะหยอดท่าเต้นสุดฮอตที่รับประกันเลยว่าจะกลายเป็นกระแสไวรัลได้ไม่ยากแน่นอน โดยซิงเกิลนี้เป็นอีกหนึ่งผลงานเพลงที่ TIMETHAI TEAM ซุ่มทำกันมาอย่างพิถีพิถันเพื่อปลุกกระแสโซเชียลให้ปะทุอีกครั้งนั้นเอง
หากคุณพร้อมจะ ‘ถอด’ และมูฟไปตามจังหวะของ TIMETHAI (ธามไท) กับเพลง ONE THING สามารถฟังได้แล้ววันนี้ทุกสตรีมมิ่งแพลตฟอร์ม หรือคลิกชมมิวสิควิดีโอ TIMETHAI - ONE THING [OFFICIAL MV] ได้ทาง YOUTUBE : TIMETHAI หรือคลิก https://youtu.be/H_lChCuyMvs?si=5SZdJfP6BgBYqU5h
ติดตามศิลปิน TIMETHAI ผ่านทางทุกช่องทางโซเชียล
Youtube : TIMETHAI
Facebook : timethaiofficialpage
Tiktok : @timexthai
IG Official : @timethai
X : @TIMETHAISNIPER