xs
xsm
sm
md
lg

TIMETHAI คัมแบ็ค ‘ความเสว’ ปล่อยซิงเกิล ‘ONE THING’ พร้อมท่าเต้นสุดแซ่บ เตรียมขึ้นแท่นเซ็กซี่เพอร์ฟอร์แมนซ์ไอคอนิคตัวพ่อ!

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



TIMETHAI (ธามไท) ศิลปินป็อปอาร์แอนด์บีมากความสามารถ ผู้สร้างปรากฏการณ์ ‘HIT ME UP Viral’ ให้ฮอตฮิตมาแล้วทั่วบ้านทั่วเมือง ด้วยท่วงท่าและบอดี้สุดร้อนแรง ส่งเสริมให้ทั้งเพลงและท่าเต้นโกไวรัลได้อย่างรวดเร็ว รวมไปถึงผลงานเพลงฮิตติดเทรนด์ อาทิ เปิดใจไม่เปิดตัว, พูดเหมือนจำ ทำเหมือนเดิม และอื่นๆอีกมากมาย ครั้งนี้เจ้าตัวพร้อมคัมแบ็ค ‘ความเสว’ กลับมาพร้อมสไตล์เพลงที่ทุกคนเรียกร้องอีกครั้ง

ONE THING ซิงเกิลใหม่ล่าสุดจาก TIMETHAI (ธามไท) กับสไตล์ลิ่งและไวบ์เพลงป็อปอาร์แอนด์บีที่คุ้นเคย ซึ่งมาพร้อมเนื้อหาเพลงสุดเซ็กซี่ บอกเล่าความรู้สึกของผู้ชายไนท์ไลฟ์คนนึง ที่กำลังถ่ายทอดความรู้สึกอย่างตรงไปตรงมาต่อผู้หญิงที่ตนถูกใจ จนอยากชวนเธอไปต่อด้วยกันคืนนี้ในพื้นที่ส่วนตัวที่มีแค่เราสองคน ปลดเปลื้องพันธนาการทั้งหมดยกเว้นถอดใจ เพราะคืนนี้ฉันจะทำให้เธอรู้เองว่าฉันเป็นใคร

ด้านมิวสิควิดีโอ ให้กลิ่นอาย ‘โอลด์มันนี่’ สุดเท่ช่วยดึงสเน่ห์ของ TIMETHAI (ธามไท) ออกมาได้เป็นอย่างดี และสำหรับใครที่รอเขาถอดเสื้อโชว์รูปร่างสุดฟิต เจ้าตัวก็เสิร์ฟให้ถึงใจตามคำเรียกร้องเช่นเคย อีกทั้งยังไม่ลืมที่จะหยอดท่าเต้นสุดฮอตที่รับประกันเลยว่าจะกลายเป็นกระแสไวรัลได้ไม่ยากแน่นอน โดยซิงเกิลนี้เป็นอีกหนึ่งผลงานเพลงที่ TIMETHAI TEAM ซุ่มทำกันมาอย่างพิถีพิถันเพื่อปลุกกระแสโซเชียลให้ปะทุอีกครั้งนั้นเอง

หากคุณพร้อมจะ ‘ถอด’ และมูฟไปตามจังหวะของ TIMETHAI (ธามไท) กับเพลง ONE THING สามารถฟังได้แล้ววันนี้ทุกสตรีมมิ่งแพลตฟอร์ม หรือคลิกชมมิวสิควิดีโอ TIMETHAI - ONE THING [OFFICIAL MV] ได้ทาง YOUTUBE : TIMETHAI หรือคลิก https://youtu.be/H_lChCuyMvs?si=5SZdJfP6BgBYqU5h

ติดตามศิลปิน TIMETHAI ผ่านทางทุกช่องทางโซเชียล
Youtube : TIMETHAI
Facebook : timethaiofficialpage
Tiktok : @timexthai
IG Official : @timethai
X : @TIMETHAISNIPER











TIMETHAI คัมแบ็ค ‘ความเสว’ ปล่อยซิงเกิล ‘ONE THING’ พร้อมท่าเต้นสุดแซ่บ เตรียมขึ้นแท่นเซ็กซี่เพอร์ฟอร์แมนซ์ไอคอนิคตัวพ่อ!
TIMETHAI คัมแบ็ค ‘ความเสว’ ปล่อยซิงเกิล ‘ONE THING’ พร้อมท่าเต้นสุดแซ่บ เตรียมขึ้นแท่นเซ็กซี่เพอร์ฟอร์แมนซ์ไอคอนิคตัวพ่อ!
TIMETHAI คัมแบ็ค ‘ความเสว’ ปล่อยซิงเกิล ‘ONE THING’ พร้อมท่าเต้นสุดแซ่บ เตรียมขึ้นแท่นเซ็กซี่เพอร์ฟอร์แมนซ์ไอคอนิคตัวพ่อ!
TIMETHAI คัมแบ็ค ‘ความเสว’ ปล่อยซิงเกิล ‘ONE THING’ พร้อมท่าเต้นสุดแซ่บ เตรียมขึ้นแท่นเซ็กซี่เพอร์ฟอร์แมนซ์ไอคอนิคตัวพ่อ!
TIMETHAI คัมแบ็ค ‘ความเสว’ ปล่อยซิงเกิล ‘ONE THING’ พร้อมท่าเต้นสุดแซ่บ เตรียมขึ้นแท่นเซ็กซี่เพอร์ฟอร์แมนซ์ไอคอนิคตัวพ่อ!
+1