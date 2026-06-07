เมะมาแล้วคับ! “โก้-กุน-กี้” สร้างตำนานความปังบนเวที T-POP แห่งชาติ “GOTCHA POP 4” แทคทีม “ตัวแรง” และ “ตัวแรร์“ 12 กรุ๊ป จัดเต็มกว่า 8 ชม.!

ยิ่งใหญ่เกรียงไกรสมกับเป็นเวที T-pop แห่งชาติ จริงๆ สำหรับคอนเสิร์ต “GOTCHA POP 4” ที่สุดของเวทีโชว์เพอร์ฟอร์แมนซ์ ตัวท็อป ที่ทุกด้อมต้องไม่พลาดสักครั้งในชีวิต! ปีนี้ ATIMESHOWBIZ อัพเวลความสนุกแบบฟินทะลุ Rank จัดหนักยิ่งกว่าเดิม เพิ่มเติมด้วยการรวมศิลปิน ”ตัวแรง”และ”ตัวแรร์” ไลน์อัพดาเมจแรงระดับอัลติที่คัดมาเน้นๆ ครบทุกเลเวลความฟิน อาทิ TRINITY , PIXXiE , PROXIE ,PERSES LYKN , JASP.ER , FELIZZ , DEXX ,CLO’VER , VVV , FAVIQ และ IZ แถมยังอัพเลเวลอัพความมันส์ด้วยโปรดักชั่นสุดปัง แสง สี เสียง กราฟฟิคสุดจึ้ง และการออกแบบเวทีแคทวอล์คยาวที่ถูกดีไซน์มาเพื่อให้ผู้ชมทุกโซนได้สัมผัสและเข้าใกล้ศิลปินมากที่สุด ฟินสุดแบบยกด้อม!! เมื่อวันเสาร์ที่ 6 มิถุนายน ที่ผ่านมา ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
เปิดเวทีแห่งชาติปีที่ 4 ครั้งนี้ต้อนรับ T-POP Rising Waveคลื่นลูกใหม่ ที่น่าจับตามองพร้อมซัดทุกคนเข้าด้อม เริ่มกันที่ 8 หนุ่ม “IZ” บอยกรุ้ปสุดเฟรชที่พกความสดใสมาชวนให้แฟนๆใจละลายตั้งแต่เริ่ม ตามด้วย “FAVIQ” Rookie น้องใหม่แกะกล่องขึ้นเพอร์ฟอร์มเวทีใหญ่ครั้งแรกพร้อมเพลงที่เพิ่งเดบิวต์ “Your Fav.” เอ็นเตอร์เทนท์คนดูซะอยู่หมัด ถัดมาที่ “VVV”บอยกรุ้ปน้องใหม่สุดยูนีคที่มามัดใจคนดูด้วยฟอร์มหล่อ ใส เอาใจมัมหมีไปเลย ต่อกันที่บอยกรุ้ป “CLO’VER” น้องใหม่ฝีมือไม่ธรรมดากับเพลง “Bad Boy No do” เรียกเสียงกรี๊ดจากคนดูถล่มทลาย จากนั้นถึงคิว “FELIZZ” เกิร์ลกรุ้ปแก๊งเหมียวสุดแซ่บที่มาปล่อยดาเมจไลน์แดนซ์สุดเริ่ด! กับเพอร์ฟอร์แมนซ์เดือดไฟลุกที่ได้ เลโก้-LYKN เป็นเมมเบอร์ลับขึ้นมาแจมเซอร์ไพร้ส์เต้นสุดร้อนแรงในเพลงใหม่ “มีแมวไหม” ไปต่อกับ “DEXX” บอยกรุ้ปที่มาปล่อย คาริสม่าที่มาพร้อมเพลงใหม่เขย่าใจแฟนๆให้เต้นแรงตั้งแต่ต้นยันจบโชว์และอีกหนึ่งบอยกรุ้ปตัวแรร์ “JASP.ER” ที่แค่ก้าวขาขึ้นเวทีก็สร้างโมเม้นท์และการเพอร์ฟอร์มแสนพิเศษดาเมจแรงแห่งปีให้กับเวที GOTCHA POP ปีนี้เต็มไปด้วยออร่าความสุข เรียกเสียงกรี๊ดสนั่นฮอลล์
ถึงคิวรุ่นพี่เสาหลัก T-POP ระดับเมกะฮิต เริ่มที่ 3 สาว“PIXXIE” ยังคงคาริสม่าระดับอัลติที่ครั้งนี้โชว์ความฮอตโซโล่ท่า Shake ได้แบบขึ้นแท่นตัวแม่ไปแล้ว สกิลร้อง-เต้นเป๊ะปังเกินต้านมาก ถัดมาที่ “PROXIE” ยังคงเป็นวงที่ปล่อยของไม่ยั้งจัดหนักไลน์เต้นตามเสียงเรียกร้องจากแฟนๆ ตั้งแต่ต้นยังจบแถมสปอยร้องสดซิงเกิ้ลใหม่ที่เพิ่งปล่อยบนเวทีนี้เป็นที่แรกอีกด้วย ถึงคิว Boss Level อย่าง “TRINITY” ตัวเทพสุดแรร์ที่แฟน ๆ อยากให้กลับมา On Stage ทุกปี ครั้งนี้ 3 เมมเบอร์ลงไปเซอร์วิสชาว Twilight ได้ใกล้ชิดทั่วถึงด้านล่างแถมเซอร์ไพร้ส์ชวน “URBOYTJ” มา Feat. เล่นเอาคนดูร้องตามสนั่นฮอลล์ ต่อกันที่บอยกรุ้ปสายฟาด “PERSES” ที่จัดเพอร์ฟอร์มสุดพิเศษมาเพื่อเสตจนี้โดยเฉพาะอีกครั้งกับเพอร์ฟอร์แมนซ์เดือดจัดเต้นสับใส่เต็มเอ็นเตอร์เทนท์คนดูไม่ยั้งเรียกเสียงกรี๊ดได้กระหึ่มไปเลย และปิดท้าย “LYKN” 5 หนุ่มที่มาปลุกเอนเนอจี้ชาว T-pop ให้ไฮป์ไปกับเพอร์ฟอร์แมนซ์แน่น-เดือด-ไฟลุก แดนซ์ฉ่ำรัวไม่ยั้ง
อีกหนึ่งไฮไลท์ของเวที GOTCHA POP ที่นอกจากจะได้โชว์เพอร์ฟอแมนซ์สุดเทพกันแล้ว ซิกเนอเจอร์ของเวทีนี้ในทุกๆ ปีที่ทุกคนรอคอยก็คือ HIDDEN SHOW ครั้งนี้จัดไปจุกๆ ตั้งแต่การ Collab ข้ามค่าย ข้ามวง ไล่มาตั้งแต่ “FELIZZ กับ VVV” ในเพลง “Fire” , PROXIE กับ DEXX ในเพลง จีบไม่จบ , รวมตัวทริปเปิ้ล Rookie CLO’VER + IZ + FVIQ ในเพลง “Baby” , PERSES กับ PIXXIE ในเพลง “One Shot” และ “Zoom” ร้อนแรงจนแฟนๆหวีดกันเลยทีเดียว และปรากฏการณ์สเตจสานฝันกับการรวมยูนิต เมะมาแล้วคับ ที่ได้ เลโก้-LYKN, โชกุน-PROXIE , ปลั๊กกี้-PERSES มาดวลสับสะโพกในเพลง “Pinky Up” ได้แซ่บ! สาแก่ใจคนดูที่ลุ้นให้มีสเตจนี้ซะที ปิดท้ายสเตจกับโชว์พิเศษสุดที่ ATIMESHOWBIZ จัดให้เพื่อชาวด้อมแบบฉ่ำทำถึงความประทับจิตประทับใจกับการรวมตัวเมมเบอร์สุดฮอตสายร้อง “แจ็คกี้-เติ๊ด TRINITY , นัทLYKN , กร PROXIE , จั๋ง PERSES , เจมส์ DEXX , บาร์โค้ด CLO’VER , เจนัส VVV เนเมส FAVIQ โปรดเกล้า IZ และ อู๋JASP.ER ที่มาโชว์สกิลปล่อยพลังเสียงร้องขอบคุณชาว T-pop Support ในเพลง “ขอบคุณที่รักกัน” ปิดจบอบอุ่นสุดประทับใจปีหน้าเตรียมตัวมาเจอกันใหม่ใน Gotcha Pop 5 ชาว T-Pop รอฟินได้เลย.