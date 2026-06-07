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ห้ามพลาด! “ศุภจี” Kick Off “ไทยช่วยไทย เพิ่มรายได้ SME ไทย” ดันสินค้า SME กว่า 2,000 ราย ขึ้นแพลตฟอร์มออนไลน์ไทย เพิ่มรายได้ผู้ประกอบการ กระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก และลดภาระค่าครองชีพประชาชน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



นางศุภจี สุธรรมพันธุ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานเปิดตัว (Kick Off) โครงการ “ไทยช่วยไทย เพิ่มรายได้ SME ไทย” ณ ห้องประชุมบุรฉัตรไชยากร สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยมี นางสาวแนน บุณย์ธิดา สมชัย รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) นายวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์ ปลัดกระทรวงพาณิชย์ นายพูนพงษ์ นัยนาภากรณ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ว่าที่ รต.ธนะสิทธิ์ เอี่ยมอนันชัย รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) ดร.ดนันท์ สุภัทรพันธุ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด นางมรกต กุลธรรมโยธิน กรรมการผู้จัดการ บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) นายปรกชล งามศิริ Co-founder Nex Gen Commerce พร้อมผู้บริหารภาครัฐ ภาคเอกชน และผู้ประกอบการเข้าร่วมงาน

นางศุภจี กล่าวว่า โครงการ “ไทยช่วยไทย เพิ่มรายได้ SME ไทย” เป็นหนึ่งในมาตรการเร่งด่วนของกระทรวงพาณิชย์ในการบรรเทาผลกระทบทางเศรษฐกิจที่ส่งผลต่อราคาพลังงาน ค่าขนส่ง ต้นทุนการดำเนินธุรกิจ และค่าครองชีพของประชาชน โดยรัฐบาลให้ความสำคัญกับการดูแลเศรษฐกิจฐานรากและการช่วยเหลือผู้ประกอบการไทย โดยเฉพาะผู้ประกอบการ SME และวิสาหกิจชุมชนที่เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ

“SME ไทยเป็นกลุ่มที่สร้างรายได้สำคัญให้เศรษฐกิจไทย แต่ตลอดหลายปีที่ผ่านมา สัดส่วนรายได้ของ SME อยู่ที่ประมาณร้อยละ 35 ของระบบเศรษฐกิจ เราตั้งเป้าผลักดันให้เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 40 เพื่อให้การเติบโตทางเศรษฐกิจกระจายประโยชน์ไปถึงผู้ประกอบการรายเล็กและประชาชนฐานรากมากขึ้น” นางศุภจีกล่าว

นางศุภจีกล่าวว่า กระทรวงพาณิชย์ได้วางแนวทางส่งเสริม SME ไทยใน 3 ด้านสำคัญ ได้แก่ การพัฒนาทักษะและศักยภาพผู้ประกอบการ การสนับสนุนให้เข้าถึงแหล่งเงินทุน และการขยายโอกาสทางการตลาด ซึ่งโครงการ “ไทยช่วยไทย เพิ่มรายได้ SME ไทย” ถือเป็นกลไกสำคัญในการเพิ่มช่องทางการตลาดให้แก่ผู้ประกอบการผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์

สำหรับโครงการดังกล่าว กรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้คัดเลือกผู้ประกอบการ SME วิสาหกิจชุมชน และผู้ผลิตสินค้าชุมชนกว่า 2,000 รายทั่วประเทศ ที่เป็นผู้ผลิตสินค้าเองและใช้วัตถุดิบภายในประเทศ ให้นำสินค้าคุณภาพขึ้นจำหน่ายบนแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซสัญชาติไทย ได้แก่ Nex Gen Commerce และ Thailand Post Mart ตลอดเดือนมิถุนายน 2569

โดยผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับสิทธิประโยชน์ด้านการตลาดอย่างครบวงจร ทั้งการยกเว้นค่าธรรมเนียมการขาย (GP) ตลอดระยะเวลาที่เข้าร่วมโครงการ การสนับสนุนคูปองส่วนลดสินค้า และฟรีค่าจัดส่งสินค้า รวมถึงการประชาสัมพันธ์ผ่าน Influencer และ Key Opinion Leader (KOL) ชื่อดัง เพื่อช่วยรีวิวสินค้า สร้างคอนเทนต์ และจัดกิจกรรมไลฟ์ขายสินค้า เพิ่มการเข้าถึงผู้บริโภคและสร้างยอดขายให้แก่ผู้ประกอบการอย่างเป็นรูปธรรม

นอกจากนี้ กระทรวงพาณิชย์ยังสนับสนุนคูปองค่าจัดส่งสินค้าฟรี จำนวน 250 คูปองต่อร้านค้า รวมมูลค่ากว่า 10 ล้านบาท เพื่อช่วยลดต้นทุนให้ผู้ประกอบการ ขณะที่ผู้บริโภคที่เลือกซื้อสินค้าผ่านโครงการจะได้รับสิทธิพิเศษจากโค้ดส่วนลด “ไทยช่วยไทย” มูลค่า 100 บาท เมื่อซื้อสินค้าครบ 200 บาท จำนวนรวม 500,000 โค้ด คิดเป็นมูลค่ารวม 50 ล้านบาท เพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพและกระตุ้นการบริโภคสินค้าของคนไทย

“เราอยากเห็นคนไทยช่วยอุดหนุนสินค้าของคนไทย ให้รายได้กระจายกลับไปสู่ผู้ผลิตและผู้ประกอบการรายเล็ก ขณะเดียวกันประชาชนก็ได้รับประโยชน์จากการเข้าถึงสินค้าคุณภาพในราคาที่คุ้มค่า ถือเป็นการช่วยกันขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยจากฐานรากอย่างเป็นรูปธรรม” นางศุภจีกล่าว

ทั้งนี้ กระทรวงพาณิชย์เชื่อมั่นว่า โครงการ “ไทยช่วยไทย เพิ่มรายได้ SME ไทย” จะเป็นอีกหนึ่งกลไกสำคัญในการเพิ่มรายได้ให้ผู้ประกอบการไทย สร้างการหมุนเวียนเม็ดเงินภายในประเทศ และยกระดับเศรษฐกิจฐานรากให้เติบโตอย่างเข้มแข็งและยั่งยืนในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล

#SuperDBD #กรมพัฒนาธุรกิจการค้า #กระทรวงพาณิชย์













ห้ามพลาด! “ศุภจี” Kick Off “ไทยช่วยไทย เพิ่มรายได้ SME ไทย” ดันสินค้า SME กว่า 2,000 ราย ขึ้นแพลตฟอร์มออนไลน์ไทย เพิ่มรายได้ผู้ประกอบการ กระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก และลดภาระค่าครองชีพประชาชน
ห้ามพลาด! “ศุภจี” Kick Off “ไทยช่วยไทย เพิ่มรายได้ SME ไทย” ดันสินค้า SME กว่า 2,000 ราย ขึ้นแพลตฟอร์มออนไลน์ไทย เพิ่มรายได้ผู้ประกอบการ กระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก และลดภาระค่าครองชีพประชาชน
ห้ามพลาด! “ศุภจี” Kick Off “ไทยช่วยไทย เพิ่มรายได้ SME ไทย” ดันสินค้า SME กว่า 2,000 ราย ขึ้นแพลตฟอร์มออนไลน์ไทย เพิ่มรายได้ผู้ประกอบการ กระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก และลดภาระค่าครองชีพประชาชน
ห้ามพลาด! “ศุภจี” Kick Off “ไทยช่วยไทย เพิ่มรายได้ SME ไทย” ดันสินค้า SME กว่า 2,000 ราย ขึ้นแพลตฟอร์มออนไลน์ไทย เพิ่มรายได้ผู้ประกอบการ กระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก และลดภาระค่าครองชีพประชาชน
ห้ามพลาด! “ศุภจี” Kick Off “ไทยช่วยไทย เพิ่มรายได้ SME ไทย” ดันสินค้า SME กว่า 2,000 ราย ขึ้นแพลตฟอร์มออนไลน์ไทย เพิ่มรายได้ผู้ประกอบการ กระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก และลดภาระค่าครองชีพประชาชน
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