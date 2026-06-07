“sasi” ฉลองครบรอบ 9 ปีสุดยิ่งใหญ่ เปิดตัวแคมเปญ พร้อม MV ซิ่งศิ Because “We” Can รวมตัว Face of sasi สุดซิ่ง นำโดย “เก้า สุภัสสรา”, PROXIE และ “เก่ง - น้ำปิง” ชวนทุกคนปลดล็อกทุกกรอบความงามแบบเดิม ๆ

ถึงเวลาของการ “ซิ่ง” ไปพร้อมกัน! “ศศิ sasi”Beauty & Lifestyle แบรนด์ ในเครือศรีจันทร์ ฉลองครบรอบ 9 ปีอย่างยิ่งใหญ่ ด้วยการประกาศ Brand Refreshment ครั้งสำคัญ เปิดตัวแคมเปญ ซิ่งศิBecause “We” Can ที่พร้อมปลดล็อกทุกกรอบความงามแบบเดิม ๆ และชวนทุกคนมาสนุกกับการเป็นตัวเองอย่างไร้ขีดจำกัด ผ่านพลังของ Music Marketing, Pop Culture และ Entertainment Experience ที่เข้าถึงคนรุ่นใหม่ได้อย่างเต็มรูปแบบ
พร้อมการรวมตัวครั้งสำคัญของ “Face of sasi” สุดซิ่ง ทั้ง 9 คน แบบครบทีมเป็นครั้งแรก! นำโดย “เก้า สุภัสสรา” (Face of sasi - Lipstick & Color Cosmetics), 6 หนุ่ม “PROXIE” (Face of sasi - AllPowder) และคู่นักแสดงหนุ่มสุดฮอต “เก่ง หฤษฎ์ - น้ำปิง นภัสกร” (Face of sasi - Foundation, Powder, Blush On) ที่มาร่วมสร้างโมเมนต์ สุดพิเศษ ส่งต่อพลังความมั่นใจ ความสนุก และอิสระในแบบของตัวเอง ผ่านโชว์ Performance และ Mini Concert ครั้งพิเศษที่มีให้ชมเฉพาะในงานนี้เท่านั้น พร้อมการเปิดตัว MV “ซิ่งศิ Because We Can” ที่ถ่ายทอดพลังของคนรุ่นใหม่ โดยใช้การ “ซิ่ง” เป็นสัญลักษณ์ของการกล้าเดินหน้าในแบบของตัวเองอย่างมั่นใจ ทั้งในเรื่อง beauty, lifestyle และ identity พร้อมผสมผสานความเป็น Modern Thai เข้ากับดนตรีแนวซิ่งโจ๊ะ ฟังง่าย ติดหู และร่วมสมัย เพื่อสะท้อนภาพลักษณ์ของ sasi ในฐานะ T-Beauty Leader ของคนรุ่นใหม่
“เก้า สุภัสสรา” (Face of sasi - Lipstick & Color Cosmetics) เผยความรู้สึกถึงการร่วมแคมเปญครั้งนี้ว่า “เก้ารู้สึกว่าแคมเปญนี้เป็นมากกว่าความสวยค่ะ เพราะพวกเราFace of sasi ทั้ง 9 คน อยากชวนทุกคนมาเป็นทีมเดียว กับเรา ชวนทุกคนให้กล้ามั่นใจในแบบของตัวเองจริง ๆ ซึ่งเป็นสิ่งที่เก้ารู้สึกอินมากๆ สำหรับ MV เพลง ซิ่งศิเก้าชอบที่ sasi ใช้ทั้งเพลง แฟชั่น และความสนุกมาสื่อสารเรื่อง “Because We Can” ทำให้ทุกอย่างดูเข้าถึงง่าย สนุก และเป็นธรรมชาติมากค่ะ”
ด้าน 6 หนุ่ม “PROXIE” (Face of sasi - All Powder) กล่าวถึงการร่วมงานกับ sasi ในครั้งนี้ว่า “พวกเรารู้สึกสนุกมากครับ เพราะแคมเปญนี้มี energy ที่ตรงกับตัวตนของวง PROXIE มาก ทั้งเรื่อง music, performance และความกล้าที่จะเป็นตัวเอง เพลง ‘ซิ่งศิBecause We Can’ เป็นเพลงที่ฟังแล้วอยากขยับตัวตามทันที และเราชอบการสื่อสาร ของเพลงที่บอกว่าทุกคนสามารถมั่นใจและสนุกกับชีวิตในแบบของตัวเองได้ โดยไม่ต้องกังวลว่าคนอื่นจะมองยังไง เป็นแคมเปญที่เป็นตัวแทนคนรุ่นใหม่ได้ชัดมากครับ อีกสิ่งที่พวกเรารู้สึกว่าเข้ากับ PROXIE มาก คือความสนุกและ ความเป็น entertainment ของแคมเปญนี้ เพราะตัวตนของวงเองก็มีความ dynamic และชอบสร้างสีสันให้คนดูอยู่แล้ว ผ่าน performance ของวง และการได้ร่วมจอยกับแฟน ๆ ซึ่ง sasi ก็เปิดพื้นที่ให้พวกเราได้ใส่ความเป็นตัวเองลงไปเต็มที่ ทำให้ทุกอย่างออกมาสดใหม่ สนุก และสะท้อนพลังของคนรุ่นใหม่ผ่าน music และ pop culture ได้ชัดเจนมากครับ”
“เก่ง หฤษฎ์ - น้ำปิง นภัสกร” (Face of sasi - Foundation, Powder, Blush On) กล่าวว่า “สิ่งที่พวกเราชอบมากในแคมเปญนี้ คือการนำเสนอความหลากหลายของแบรนด์ครับ sasi ทำให้เห็นว่าความมั่นใจไม่มีกรอบตายตัว ทุกคนสามารถแสดงความเป็นตัวเองได้ในแบบที่เป็น และไม่จำเป็นต้องเหมือนใคร การได้เป็นส่วนหนึ่งของ Because “We” Can เลยรู้สึกเหมือนได้ส่งต่อ positive energy ให้กับคนรุ่นใหม่ผ่านทั้งเพลง แฟชั่น และบรรยากาศสนุก ๆ ของแคมเปญนี้ครับ”
สำหรับงานเปิดตัวแคมเปญ #ซิ่งศิ Because “We” Can จัดขึ้นในธีม THAI × FUN STREET เนรมิตstreetscape สีสันจัดจ้าน สอดรับกับคอนเซ็ปต์ “ซิ่ง” ตั้งแต่ Surprise Moment ที่ Face of sasi ทั้ง 9 คนซ้อนมอเตอร์ไซค์เปิดตัวเข้าสู่งานพร้อมกัน โดยแต่ละคนโดดเด่นด้วย Fashion Look ที่ถูกออกแบบให้สะท้อน visual direction ใหม่ของแบรนด์ ผ่านเสื้อยืดซิ่งศิ สุดซิ่ง โทนสีชมพู และมีการ Styling ให้แตกต่างกันไปตามไสตล์ของแต่ละคน เพื่อแสดงออกถึงความเป็นตัวเอง นอกจากจะสะท้อน Visual Direction ของแบรนด์แล้ว ยังสะท้อนถึงความเป็น Community และความเป็นทีมเดียวกันบน Performance Stage และMini Concert ครั้งพิเศษที่มีให้ชมเฉพาะในงานนี้เท่านั้น
ภายในงานยังเปิดให้ผู้ร่วมงานได้ทดลอง Sugar Rush Collection ก่อนวางจำหน่ายจริง พร้อมอัดแน่นกิจกรรมความสนุกมากมาย ไม่ว่าจะเป็น Booth Game Activity, BTS เบื้องหลังการถ่าย MV “ซิ่งศิ”, Session Business Talk ที่เผยทิศทางแบรนด์ในปีต่อไป รวมถึง Photo Checkpoint สุดชิค อย่างรถตุ๊กตุ๊ก, ม้าลายกระจก และ Installation Art ที่กลายเป็นจุด Photo Landmark ช่วยเติมบรรยากาศThai Pop Street ให้คึกคักตลอดงาน