TILFF 2026 เปิดฉากอย่างยิ่งใหญ่ชูแนวคิด “Courage & Transformation” พร้อมยกระดับประเทศไทยสู่ Hub คอนเทนต์ LGBTQ+ ระดับเอเชียและนานาชาติ

Thailand International LGBTQ+ Film & TV Festival 2026 (TILFF 2026) เปิดตัวอย่างเป็นทางการภายใต้แนวคิด “Courage & Transformation” ความกล้าและการเปลี่ยนแปลง สะท้อนพลังแห่งการเติบโต การยืนหยัดในตัวตน และการก้าวข้ามขีดจำกัดผ่านพลังของภาพยนตร์ โทรทัศน์ และศิลปะแห่งการเล่าเรื่อง พร้อมประกาศวิสัยทัศน์ครั้งสำคัญในการผลักดันประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลาง (Hub) ด้านคอนเทนต์ LGBTQ+ ของเอเชียและเวทีนานาชาติ
ก้าวเข้าสู่ปีที่ 3 ของการจัดงาน เทศกาล TILFF ได้เติบโตจากเทศกาลภาพยนตร์ที่มุ่งส่งเสริมความหลากหลายทางเพศ สู่แพลตฟอร์มระดับนานาชาติที่เชื่อมโยงผู้สร้างสรรค์คอนเทนต์ ผู้กำกับ นักแสดง โปรดิวเซอร์ นักลงทุน ผู้จัดจำหน่าย และผู้ชมจากทั่วโลกผ่านการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ความคิดสร้างสรรค์ และพลังแห่งการเล่าเรื่องที่ไร้พรมแดน
ภายในพิธีเปิดเทศกาล ได้รับเกียรติจาก คุณยุถิกา อิศรางกูร ณ อยุธยา อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธีเปิดอย่างเป็นทางการ โดยกล่าวถึงบทบาทของเทศกาลภาพยนตร์ในฐานะกลไกสำคัญในการส่งเสริมความหลากหลายทางวัฒนธรรม การสร้างความเข้าใจระหว่างผู้คน และการขับเคลื่อนพลังสร้างสรรค์ของสังคมร่วมสมัย
พร้อมเน้นย้ำถึงศักยภาพของประเทศไทยในการเป็นพื้นที่เปิดกว้างสำหรับการแลกเปลี่ยน
ทางวัฒนธรรมและการพัฒนาอุตสาหกรรมคอนเทนต์สู่ระดับนานาชาติ อันสอดคล้อง
กับนโยบายการส่งเสริม Soft Power ของประเทศในปัจจุบัน
คุณปิยะรัฐ กัลย์จาฤก Festival Director of Thailand International LGBTQ+ Film & TV Festival กล่าวว่า “หลังจากที่เทศกาล TILFF 2025 จัดขึ้นภายใต้แนวคิด ‘HOME’ ซึ่งสะท้อนถึงบ้านในฐานะพื้นที่แห่งการยอมรับ ความเข้าใจ และการโอบรับ
ความหลากหลาย ปีนี้เราเลือกก้าวต่อไปด้วยแนวคิด ‘Courage & Transformation’ เพราะเราเชื่อว่าการได้รับการยอมรับเป็นเพียงจุดเริ่มต้น แต่การมีความกล้าที่จะเติบโต เปลี่ยนแปลง และก้าวข้ามข้อจำกัดต่างหาก คือพลังสำคัญที่จะนำพาผู้คนและสังคมไปสู่อนาคตที่ดียิ่งขึ้นThailand International LGBTQ+ Film & TV Festival ไม่ได้เป็นเพียงเทศกาลภาพยนตร์ หากแต่เป็นเวทีที่เปิดโอกาสให้เรื่องราวอันหลากหลายจากทั่วโลกได้รับการมองเห็น ได้รับการรับฟัง และส่งต่อแรงบันดาลใจสู่ผู้ชมในวงกว้าง เรามุ่งมั่นที่จะสร้างพื้นที่แห่งการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม ความคิดสร้างสรรค์ และความเข้าใจระหว่างผู้คนผ่านพลังของภาพยนตร์และสื่อร่วมสมัย ในขณะเดียวกัน เรายังตั้งใจผลักดันให้ประเทศไทยก้าวขึ้นเป็นหนึ่งในจุดหมายสำคัญของผู้สร้างสรรค์คอนเทนต์ LGBTQ+ จากทั่วโลก และเป็นศูนย์กลางแห่งการเชื่อมโยงเครือข่ายอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ของเอเชีย เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนอนาคตของคอนเทนต์ที่เปิดกว้าง เท่าเทียม และทรงพลังยิ่งกว่าเดิม”
แนวคิดหลักของเทศกาลในปีนี้ได้รับแรงบันดาลใจจาก “Prism” หรือปริซึม สัญลักษณ์แห่งการเปลี่ยนผ่านและการค้นพบตัวตน เมื่อแสงเดินทางผ่านปริซึมจะเกิดการหักเหและกระจายออกเป็นสเปกตรัมสีที่หลากหลาย เปรียบเสมือนผู้คนที่ผ่านประสบการณ์
การต่อสู้ และการเติบโต จนสามารถเปล่งประกายในแบบของตนเองอีกหนึ่งไฮไลต์สำคัญของเทศกาลในปีนี้ คือภาพยนตร์เรื่อง “Heals” ผลงานกำกับของคุณไพลิน วีเด็ล
ซึ่งได้รับเลือกให้เป็น Opening Film ของ Thailand International LGBTQ+ Film & TV Festival 2026 และจัดฉายในฐานะ World Premiere เป็นครั้งแรกของโลกภายในเทศกาล
คุณไพลิน วีเด็ล ผู้กำกับภาพยนตร์ กล่าวว่า “Heals เป็นภาพยนตร์ที่พูดถึงการเยียวยา การค้นหาตัวตน และการยอมรับความเปราะบางของมนุษย์ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิด Courage & Transformation ของเทศกาลในปีนี้อย่างลึกซึ้ง ดิฉันรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ภาพยนตร์เรื่องนี้ได้รับเลือกให้เป็นภาพยนตร์เปิดเทศกาล และ World Premiere ได้เปิดตัวต่อผู้ชมทั่วโลกเป็นครั้งแรกในเทศกาล TILFF 2026 ครั้งนี้ หวังว่าผู้ชมจะได้ค้นพบความหมายบางอย่างที่สะท้อนกลับมาสู่ตัวเองผ่านเรื่องราวในภาพยนตร์”
โดยงาน Thailand International LGBTQ+ Film & TV Festival 2026 จัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 5–11 มิถุนายน 2569 ณ สยามภาวลัย รอยัล แกรนด์เธียเตอร์ ศูนย์การค้า
สยามพารากอน รวบรวมกิจกรรมสำคัญมากมายผ่านเวทีแห่งภาพยนตร์ โทรทัศน์และคอนเทนต์ร่วมสมัยนานาชาติ เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ การสร้างเครือข่าย และการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ในระดับภูมิภาคและระดับโลก
สำหรับกิจกรรม Film Screening ระหว่างวันที่ 5–11 มิถุนายน 2569 เทศกาลได้นำเสนอภาพยนตร์ LGBTQ+ จากประเทศไทยและนานาชาติกว่า 60 เรื่อง ซึ่งผ่าน
การคัดเลือกโดยผู้เชี่ยวชาญในวงการภาพยนตร์ ครอบคลุมทั้งภาพยนตร์ขนาดยาว ภาพยนตร์สารคดี ภาพยนตร์สั้น และผลงานร่วมสมัยจากผู้สร้างสรรค์ทั่วโลก พร้อมกิจกรรม Q&A Session ร่วมกับผู้กำกับ นักแสดง และทีมผู้สร้างในรอบพิเศษ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ชมได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและเข้าถึงเบื้องหลังการสร้างสรรค์ผลงานอย่างใกล้ชิด
นอกจากนี้ยังมีกิจกรรม TILFF Forum ระหว่างวันที่ 6–8 มิถุนายน 2569
และกิจกรรม Workshop ในวันที่ 8 มิถุนายน 2569 ภายใต้แนวคิด “LGBTQIA+ as Entertainment & Empowerment” โดยรวบรวมผู้กำกับ นักแสดง โปรดิวเซอร์ ผู้บริหารแพลตฟอร์ม ผู้จัดจำหน่าย และผู้เชี่ยวชาญจากหลากหลายประเทศ มาร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับบทบาทของสื่อบันเทิงที่มีคุณภาพ และอนาคตของอุตสาหกรรมคอนเทนต์ร่วมสมัยในระดับนานาชาติ
ภาพยนตร์เรื่อง Heals ซึ่งได้รับเลือกเป็นภาพยนตร์เปิดเทศกาลในปีนี้ จะเข้าฉายรอบพรีเมียร์ออนไลน์ทั่วโลกวันที่ 18 มิถุนายน ผู้สนใจสามารถรับชมตัวอย่างภาพยนตร์อย่างเป็นทางการได้ทาง Trailer YouTube : https://www.youtube.com/watch?v=1w0va4EKPgI
ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของเทศกาลแห่งความหลากหลาย การเปลี่ยนแปลง และพลังแห่งการเล่าเรื่อง
พร้อมติดตามข่าวสารและรายละเอียดกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่
Website : www.tilff-thailand.com
Facebook : tilff.official
Instagram : tilff.official
TikTok : @tilff.official
X : @TILFF_Official