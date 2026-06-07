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"เจนนี่​ กชพร​ ฮอพคินส์" สาวลูกครึ่งตาคมจากเกาะพงัน คว้ามงกุฎ​ ​"มิสยูนิ​เวิร์ส​สระบุรี2026 " หวังนำชัยสร้างตำนาน​ B2B บนเวที "มิสยูนิ​เวิร์ส​ไทยแลนด์" เพื่อ​ "ชาวสระบุรี" อีกครั้ง

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



กองประกวด มิสยูนิเวิร์สสระบุรี​ 2026​ (Miss Universe SARABURI​ 2026) สร้างความฮือฮาในแวดวงนางงามอีกครั้ง หลังเปิดฉากการประกวดรอบตัดสินเพื่อเฟ้นหาตัวแทนจังหวัดไปสู้ศึกบนเวทีใหญ่ระดับประเทศ โดยปีนี้มี​ “คุณอุ๊" ดวงอมร​ สุวรัตนานนท์​ ​แฟนนางงามตัวจริงและผู้บริหารระดับสูง​ จาก S45 Clinic เข้ามารับหน้าที่เป็นผู้อำนวยการกองประกวด​ ร่วมกับที่ปรึกษา​ “คุณมอร์ฟีน” สรินทร์ลดา มหากิจอัครพงษ์​ แม่ทัพคนสำคัญของทีมสระบุรี ร่วมมือกันเพื่อยกระดับมาตรฐานวงการนางงามแบบจัดเต็ม

โดย “คุณอุ๊ ดวงอมร​ แห่ง​ S45 Clinic” ผู้อำนวยการกองประกวดมิสยูนิเวิร์สสระบุรี​ปีนี้ เผยถึงการมาร่วมทัพ​มิสยูนิ​เวิร์ส​สระบุรี​2026​ ครั้งนี้ว่า "ตัดสินใจตอบตกลงรับตำแหน่งภายในวันเดียวหลังได้รับการชักชวน และพร้อมทุ่มงบประมาณหลักล้านบาทเพื่อสนับสนุนสาวไทยอย่างเต็มที่ สำหรับสาวงามผู้ชนะในค่ำคืนนี้จะได้รับการสนับสนุนด้านศัลยกรรมและความงามเพื่อปรับภาพลักษณ์จากทาง S45 Clinic แบบ "ไร้ขีดจำกัด" เพื่อให้พร้อมสู้ศึกระดับจักรวาล โดยตั้งใจคงมาตรฐานไม่ให้ต่ำกว่าที่​ วีนา​ ปวีนา​ ซิงห์​ ได้สร้างตำนานไว้ และพร้อมผลักดันศักยภาพในด้านอื่น ๆ ทั้งภาษา การเดิน บุคลิกภาพ และการตอบคำถามอย่างเข้มข้น

ขณะที่​ ​คุณมอร์ฟีน ยอมรับว่า ในปีนี้กองประกวดได้คัดเลือกสาวงามจนได้ 18 คนสุดท้ายที่มีคุณภาพ โดดเด่นทั้งความสวย ไหวพริบ และมีความสามารถที่แตกต่างกันไป พร้อมมองหาผู้ที่กลมกล่อมและพร้อมเป็นทายาทรับไม้ต่อจากวีนา​ ​ปวีนา​ ซิงห์​ ​โดยปีนี้ตนจะรับหน้าที่​คอย​สนับสนุนและส่งเสริมวางแผนกลยุทธ์​ในการ​เป็นนางงามคุณภาพ​เพื่อคว้าชัยมาให้ชาวสระบุรีให้ได้อีกครั้ง​

​โดยการประกวดเฟ้นหาสาวงามในค่ำคืนที่ผ่านมา​ ผู้ดำรงตำแหน่ง มิสยูนิเวิร์สสระบุรี 2026 (Miss Universe Saraburi 2026) ผลปรากฏว่า “เจนนี่​ กชพร​ ฮอพคินส์” สาวงามตัวเต็งผู้ฉายแววโดดเด่นมาตั้งแต่เริ่มเก็บตัว สามารถโชว์ศักยภาพและไหวพริบการตอบคำถามได้อย่างยอดเยี่ยม ชนะใจกรรมการและแฟน ๆ นางงาม คว้ามงกุฎไปครองได้สำเร็จเป็นที่เรียบร้อย

เจนนี่​ กชพร​ เธอเป็นสาวใต้ตาคมมาจาก​เกาะพงัน จังหวัดสุราษฏร์ธานี​ จบการศึกษาระดับชั้น​ปริญญาตรี​ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว​ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ​ เธอมีความใฝ่ฝันมาตั้งแต่เด็กว่าวันหนึ่งเด็กเกาะพงันคนนี้จะต้องได้เป็นนางงามและมีมงกุฎเป็นของตัวเอง

​หลังเสร็จสิ้นการประกวด “เจนนี่ กชพร” ได้เปิดใจถึงความสำเร็จในค่ำคืนที่ผ่านมาว่า มงกุฎนี้ถือเป็นของขวัญที่ดีที่สุดของปี และเกิดจากความทุ่มเทแรงกายแรงใจแบบเต็มร้อย ทั้งในเรื่องของการทำการบ้าน การมีวินัยในการเก็บตัว และการทำหน้าที่ร่วมกับผู้สนับสนุนอย่างเต็มที่ พร้อมเสริมว่าไม่รู้สึกกดดันกับความคาดหวัง แต่ตั้งใจจะพาสายสะพายสระบุรีไปให้ไกลที่สุดบนเวทีระดับประเทศ โดยมีรุ่นพี่อย่าง “วีนา ปวีนา” เป็นต้นแบบในเรื่องของความพยายามและการปฏิบัติตัว​โดยเธอหวังว่าจะนำพาชัยชนะและ​มงกุฎ​มิสยูนิ​เวิร์ส​ไทยแลนด์​กลับมาให้ชาว​สระบุรีอีกครั้งด้วย​

​นอกจากนี้ เพื่อความพร้อมขั้นสุดในระยะเวลาที่เหลืออีกเพียง 1 เดือนก่อนเข้ากองประกวดใหญ่ ทางทีมงานและตัวนางงามได้ตัดสินใจเตรียมปรับลุคใหม่ทันทีหลังจบการสัมภาษณ์ โดยมีแพลนปรับรูปทรงจมูกเพื่อเสริมความละมุนและสร้างความมั่นใจให้ใบหน้าดูสวยคมสมบูรณ์แบบยิ่งขึ้นสำหรับการประกวดที่กำลังจะมาถึง

​เจนนี่ กชพร มิสยูนิ​เวิร์ส​สระบุรี​ 2026​ ได้กล่าวทิ้งท้ายด้วยการขอบคุณแฟน ๆ นางงามทุกท่านที่คอยซัพพอร์ตและส่งกำลังใจให้ผ่านทุกช่องทาง พร้อมสัญญาว่าจะทำหน้าที่อย่างเต็มความสามารถและพัฒนาตัวเองในทุก ๆ วันเพื่อไม่ให้แฟน ๆ ชาวสระบุรีและแฟนนางงามทุกคนผิดหวังอย่างแน่นอน

#MissUniverseSaraburi2026
#MissUniverseThailand2026











"เจนนี่&amp;#8203; กชพร&amp;#8203; ฮอพคินส์" สาวลูกครึ่งตาคมจากเกาะพงัน คว้ามงกุฎ&amp;#8203; &amp;#8203;"มิสยูนิ&amp;#8203;เวิร์ส&amp;#8203;สระบุรี2026 " หวังนำชัยสร้างตำนาน&amp;#8203; B2B บนเวที "มิสยูนิ&amp;#8203;เวิร์ส&amp;#8203;ไทยแลนด์" เพื่อ&amp;#8203; "ชาวสระบุรี" อีกครั้ง
"เจนนี่&amp;#8203; กชพร&amp;#8203; ฮอพคินส์" สาวลูกครึ่งตาคมจากเกาะพงัน คว้ามงกุฎ&amp;#8203; &amp;#8203;"มิสยูนิ&amp;#8203;เวิร์ส&amp;#8203;สระบุรี2026 " หวังนำชัยสร้างตำนาน&amp;#8203; B2B บนเวที "มิสยูนิ&amp;#8203;เวิร์ส&amp;#8203;ไทยแลนด์" เพื่อ&amp;#8203; "ชาวสระบุรี" อีกครั้ง
"เจนนี่&amp;#8203; กชพร&amp;#8203; ฮอพคินส์" สาวลูกครึ่งตาคมจากเกาะพงัน คว้ามงกุฎ&amp;#8203; &amp;#8203;"มิสยูนิ&amp;#8203;เวิร์ส&amp;#8203;สระบุรี2026 " หวังนำชัยสร้างตำนาน&amp;#8203; B2B บนเวที "มิสยูนิ&amp;#8203;เวิร์ส&amp;#8203;ไทยแลนด์" เพื่อ&amp;#8203; "ชาวสระบุรี" อีกครั้ง
"เจนนี่&amp;#8203; กชพร&amp;#8203; ฮอพคินส์" สาวลูกครึ่งตาคมจากเกาะพงัน คว้ามงกุฎ&amp;#8203; &amp;#8203;"มิสยูนิ&amp;#8203;เวิร์ส&amp;#8203;สระบุรี2026 " หวังนำชัยสร้างตำนาน&amp;#8203; B2B บนเวที "มิสยูนิ&amp;#8203;เวิร์ส&amp;#8203;ไทยแลนด์" เพื่อ&amp;#8203; "ชาวสระบุรี" อีกครั้ง
"เจนนี่&amp;#8203; กชพร&amp;#8203; ฮอพคินส์" สาวลูกครึ่งตาคมจากเกาะพงัน คว้ามงกุฎ&amp;#8203; &amp;#8203;"มิสยูนิ&amp;#8203;เวิร์ส&amp;#8203;สระบุรี2026 " หวังนำชัยสร้างตำนาน&amp;#8203; B2B บนเวที "มิสยูนิ&amp;#8203;เวิร์ส&amp;#8203;ไทยแลนด์" เพื่อ&amp;#8203; "ชาวสระบุรี" อีกครั้ง
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