กองประกวด มิสยูนิเวิร์สสระบุรี 2026 (Miss Universe SARABURI 2026) สร้างความฮือฮาในแวดวงนางงามอีกครั้ง หลังเปิดฉากการประกวดรอบตัดสินเพื่อเฟ้นหาตัวแทนจังหวัดไปสู้ศึกบนเวทีใหญ่ระดับประเทศ โดยปีนี้มี “คุณอุ๊" ดวงอมร สุวรัตนานนท์ แฟนนางงามตัวจริงและผู้บริหารระดับสูง จาก S45 Clinic เข้ามารับหน้าที่เป็นผู้อำนวยการกองประกวด ร่วมกับที่ปรึกษา “คุณมอร์ฟีน” สรินทร์ลดา มหากิจอัครพงษ์ แม่ทัพคนสำคัญของทีมสระบุรี ร่วมมือกันเพื่อยกระดับมาตรฐานวงการนางงามแบบจัดเต็ม
โดย “คุณอุ๊ ดวงอมร แห่ง S45 Clinic” ผู้อำนวยการกองประกวดมิสยูนิเวิร์สสระบุรีปีนี้ เผยถึงการมาร่วมทัพมิสยูนิเวิร์สสระบุรี2026 ครั้งนี้ว่า "ตัดสินใจตอบตกลงรับตำแหน่งภายในวันเดียวหลังได้รับการชักชวน และพร้อมทุ่มงบประมาณหลักล้านบาทเพื่อสนับสนุนสาวไทยอย่างเต็มที่ สำหรับสาวงามผู้ชนะในค่ำคืนนี้จะได้รับการสนับสนุนด้านศัลยกรรมและความงามเพื่อปรับภาพลักษณ์จากทาง S45 Clinic แบบ "ไร้ขีดจำกัด" เพื่อให้พร้อมสู้ศึกระดับจักรวาล โดยตั้งใจคงมาตรฐานไม่ให้ต่ำกว่าที่ วีนา ปวีนา ซิงห์ ได้สร้างตำนานไว้ และพร้อมผลักดันศักยภาพในด้านอื่น ๆ ทั้งภาษา การเดิน บุคลิกภาพ และการตอบคำถามอย่างเข้มข้น
ขณะที่ คุณมอร์ฟีน ยอมรับว่า ในปีนี้กองประกวดได้คัดเลือกสาวงามจนได้ 18 คนสุดท้ายที่มีคุณภาพ โดดเด่นทั้งความสวย ไหวพริบ และมีความสามารถที่แตกต่างกันไป พร้อมมองหาผู้ที่กลมกล่อมและพร้อมเป็นทายาทรับไม้ต่อจากวีนา ปวีนา ซิงห์ โดยปีนี้ตนจะรับหน้าที่คอยสนับสนุนและส่งเสริมวางแผนกลยุทธ์ในการเป็นนางงามคุณภาพเพื่อคว้าชัยมาให้ชาวสระบุรีให้ได้อีกครั้ง
โดยการประกวดเฟ้นหาสาวงามในค่ำคืนที่ผ่านมา ผู้ดำรงตำแหน่ง มิสยูนิเวิร์สสระบุรี 2026 (Miss Universe Saraburi 2026) ผลปรากฏว่า “เจนนี่ กชพร ฮอพคินส์” สาวงามตัวเต็งผู้ฉายแววโดดเด่นมาตั้งแต่เริ่มเก็บตัว สามารถโชว์ศักยภาพและไหวพริบการตอบคำถามได้อย่างยอดเยี่ยม ชนะใจกรรมการและแฟน ๆ นางงาม คว้ามงกุฎไปครองได้สำเร็จเป็นที่เรียบร้อย
เจนนี่ กชพร เธอเป็นสาวใต้ตาคมมาจากเกาะพงัน จังหวัดสุราษฏร์ธานี จบการศึกษาระดับชั้นปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เธอมีความใฝ่ฝันมาตั้งแต่เด็กว่าวันหนึ่งเด็กเกาะพงันคนนี้จะต้องได้เป็นนางงามและมีมงกุฎเป็นของตัวเอง
หลังเสร็จสิ้นการประกวด “เจนนี่ กชพร” ได้เปิดใจถึงความสำเร็จในค่ำคืนที่ผ่านมาว่า มงกุฎนี้ถือเป็นของขวัญที่ดีที่สุดของปี และเกิดจากความทุ่มเทแรงกายแรงใจแบบเต็มร้อย ทั้งในเรื่องของการทำการบ้าน การมีวินัยในการเก็บตัว และการทำหน้าที่ร่วมกับผู้สนับสนุนอย่างเต็มที่ พร้อมเสริมว่าไม่รู้สึกกดดันกับความคาดหวัง แต่ตั้งใจจะพาสายสะพายสระบุรีไปให้ไกลที่สุดบนเวทีระดับประเทศ โดยมีรุ่นพี่อย่าง “วีนา ปวีนา” เป็นต้นแบบในเรื่องของความพยายามและการปฏิบัติตัวโดยเธอหวังว่าจะนำพาชัยชนะและมงกุฎมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์กลับมาให้ชาวสระบุรีอีกครั้งด้วย
นอกจากนี้ เพื่อความพร้อมขั้นสุดในระยะเวลาที่เหลืออีกเพียง 1 เดือนก่อนเข้ากองประกวดใหญ่ ทางทีมงานและตัวนางงามได้ตัดสินใจเตรียมปรับลุคใหม่ทันทีหลังจบการสัมภาษณ์ โดยมีแพลนปรับรูปทรงจมูกเพื่อเสริมความละมุนและสร้างความมั่นใจให้ใบหน้าดูสวยคมสมบูรณ์แบบยิ่งขึ้นสำหรับการประกวดที่กำลังจะมาถึง
เจนนี่ กชพร มิสยูนิเวิร์สสระบุรี 2026 ได้กล่าวทิ้งท้ายด้วยการขอบคุณแฟน ๆ นางงามทุกท่านที่คอยซัพพอร์ตและส่งกำลังใจให้ผ่านทุกช่องทาง พร้อมสัญญาว่าจะทำหน้าที่อย่างเต็มความสามารถและพัฒนาตัวเองในทุก ๆ วันเพื่อไม่ให้แฟน ๆ ชาวสระบุรีและแฟนนางงามทุกคนผิดหวังอย่างแน่นอน
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