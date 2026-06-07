“เจนนี่” โดนแซะติด HPV จ่อฟ้อง ด้าน “ยิว” เดือด คนติดเป็นหมื่น เลือกด่าเมียกู

“เจนนี่ ได้หมดถ้าสดชื่น” โอดโดนผู้หญิงด้วยกันด้อยค่า ปมติดเชื้อ HPV ยันไม่ได้โทษห้องน้ำสาธารณะ จ่อฟ้องคอมเมนต์เสียหาย เอาเงินช่วยค่าวัคซีน ด้าน “ยิว” สวนเดือดคนแซะ คนติดเป็นหมื่น เลือกด่าเมียกู!
หลังออกมาเปิดใจว่าตรวจพบเชื้อ HPV สายพันธุ์เสี่ยงสูง มานานถึง 5 ปี และเล่าถึงสาเหตุการติดเชื้อในมุมมองภาพรวม จนเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในโลกออนไลน์อย่างหนัก ล่าสุด “เจนนี่ ได้หมดถ้าสดชื่น” หรือ รัชนก สุวรรณเกตุ ได้ออกมาโพสต์ข้อความยาวผ่านเฟซบุ๊ก สะท้อนทั้งข้อดีและข้อเสียของการตัดสินใจเปิดเผยเรื่องดังกล่าว พร้อมประกาศเตรียมดำเนินคดีกับคอมเมนต์ที่สร้างความเสียหาย โดยตั้งใจนำเงินค่าเสียหายที่ได้รับ ไปช่วยเหลือผู้ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการฉีดวัคซีนป้องกัน HPV
“การที่ตัวเองกล้าออกมาแชร์ออกมาพูดเรื่องการติดเชื้อ HPV ข้อดี : คือได้เป็นเคสกรณีศึกษาให้กับผู้หญิงด้วยกันและอย่างน้อยคนที่เคยละเลยเรื่องนี้แบบเจนนี่ ได้ตระหนัก ใส่ใจ และตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกทุกปี รวมถึงคนที่มีลูกสาวจะได้พาลูกไปฉีดวัคซีนป้องกันในเวลาที่เหมาะสม"
"ข้อเสีย คือผู้หญิงด้วยกัน โคตรด้อยค่ากันเอง โพสต์แซะ คอมเมนท์เอาสะใจ พูดถึงการนอกใจ การเปลี่ยนคู่นอน พาดพิงคนนั้นคนนี้ให้เกิดความเสียหายโดยไม่สนใจถึงความรู้สึกของคนที่ถูกพูดถึง"
"ก่อนหน้านี้ที่เจนนี่ออกมาพาคลิปพูดถึงสาเหตุ ของการติดเชื้อ HPV แบบภาพรวม ว่าอาจจะมาทั้งจากการมีเพศสัมพันธ์หรือการเข้าห้องน้ำสาธารณะ เจนนี่ไม่ได้อายถ้าสาเหตุมันจะมาจากการมีเพศสัมพันธ์ เพราะเราก็มีแฟนมาตั้งแต่อายุ 17-18 ปี แต่เจนนี่แค่อยากพูดภาพรวมออกมาเพื่อไม่ให้เกิดการพาดพิงบุคคลอื่นให้เกิดการเสียหายหรือได้ผลกระทบจากการที่เจนนี่ออกมาแชร์ในครั้งนี้ และขอย้ำว่าไม่ได้มีเจตนาจะโทษชักโครกหรือโทษห้องน้ำเพื่อปิดบังความจริงอะไรทั้งนั้น ที่เจนนี่พูดไปเพราะมีช่วงนึงที่เจนนี่วิ่งคอนเสิร์ตทั้งปี ใช้ชีวิตอยู่บนรถ ต้องแวะเข้าห้องน้ำปั๊มวันละ 3-4 รอบทุกวัน เจนนี่เองก็แอบคิดและพูดภาพรวมไปเพราะมันก็มีโอกาสเกิดขึ้นได้ก็แค่นั้น บางคนแซะแบบตัวเองไม่เคยมีผัว แซะแบบเหมือนตัวเองไม่ใช่ผู้หญิงด้วยกัน"
"ขออนุญาตยืนยันตรงนี้ว่า ฟ้องเรียกค่าเสียหายกับทุกคอมเมนต์ที่ก่อให้เกิดความเสียหาย และเอาเงินมาให้คนที่ไม่มีเงินฉีดวัคซีน รอเลยนะคะ ใครฐานะยากจนเดี๋ยวเจนนี่ออกค่าวัคซีนให้เป็นเคสๆ ไปค่ะ เด็กน้อยโตขึ้น จะได้ไม่ต้องมามีความกังวัลเหมือนที่เจนนี่ต้องเจอในตอนนี้”
ด้าน “ยิว ฉัตรมงคล สมแก้ว” สามีของสาวเจนนี่ ก็ได้ออกมาโพสต์เดือดถึงเรื่องนี้ ลั่นแรงไอเวx ผู้หญิงติดเชื้อ HPV ในไทยมีเป็นหมื่นคนต่อปี แต่มึงเลือกด่า-ด้อยค่าเมียกู
“ผู้หญิงที่เคยมีเพศสัมพันธ์แล้วมีโอกาสติดเชื้อ HPV อย่างน้อยหนึ่งครั้งในชีวิตประมาณ 80-90% โดยพบผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูกรายใหม่ประมาณ 5,200 - 8,000 คนต่อปี อย่างไรก็ตาม ร่างกายสามารถขับเชื้อออกไปเองได้และไม่ใช่ทุกคนที่ติดเชื้อจะพัฒนาไปเป็นมะเร็ง ผู้หญิงติดเชื้อ HPV ในไทยมีเป็นหมื่นคนต่อปี มึงเลือกด่าเมียกู ด้อยค่าเมียกู โถ่ ไอ้เวน 😌”