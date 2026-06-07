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“เจนนี่” โดนแซะติด HPV จ่อฟ้อง ด้าน “ยิว” เดือด คนติดเป็นหมื่น เลือกด่าเมียกู

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



“เจนนี่ ได้หมดถ้าสดชื่น” โอดโดนผู้หญิงด้วยกันด้อยค่า ปมติดเชื้อ HPV ยันไม่ได้โทษห้องน้ำสาธารณะ จ่อฟ้องคอมเมนต์เสียหาย เอาเงินช่วยค่าวัคซีน ด้าน “ยิว” สวนเดือดคนแซะ คนติดเป็นหมื่น เลือกด่าเมียกู!

หลังออกมาเปิดใจว่าตรวจพบเชื้อ HPV สายพันธุ์เสี่ยงสูง มานานถึง 5 ปี และเล่าถึงสาเหตุการติดเชื้อในมุมมองภาพรวม จนเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในโลกออนไลน์อย่างหนัก ล่าสุด “เจนนี่ ได้หมดถ้าสดชื่น” หรือ รัชนก สุวรรณเกตุ ได้ออกมาโพสต์ข้อความยาวผ่านเฟซบุ๊ก สะท้อนทั้งข้อดีและข้อเสียของการตัดสินใจเปิดเผยเรื่องดังกล่าว พร้อมประกาศเตรียมดำเนินคดีกับคอมเมนต์ที่สร้างความเสียหาย โดยตั้งใจนำเงินค่าเสียหายที่ได้รับ ไปช่วยเหลือผู้ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการฉีดวัคซีนป้องกัน HPV

“การที่ตัวเองกล้าออกมาแชร์ออกมาพูดเรื่องการติดเชื้อ HPV ข้อดี : คือได้เป็นเคสกรณีศึกษาให้กับผู้หญิงด้วยกันและอย่างน้อยคนที่เคยละเลยเรื่องนี้แบบเจนนี่ ได้ตระหนัก ใส่ใจ และตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกทุกปี รวมถึงคนที่มีลูกสาวจะได้พาลูกไปฉีดวัคซีนป้องกันในเวลาที่เหมาะสม"

"ข้อเสีย คือผู้หญิงด้วยกัน โคตรด้อยค่ากันเอง โพสต์แซะ คอมเมนท์เอาสะใจ พูดถึงการนอกใจ การเปลี่ยนคู่นอน พาดพิงคนนั้นคนนี้ให้เกิดความเสียหายโดยไม่สนใจถึงความรู้สึกของคนที่ถูกพูดถึง"

"ก่อนหน้านี้ที่เจนนี่ออกมาพาคลิปพูดถึงสาเหตุ ของการติดเชื้อ HPV แบบภาพรวม ว่าอาจจะมาทั้งจากการมีเพศสัมพันธ์หรือการเข้าห้องน้ำสาธารณะ เจนนี่ไม่ได้อายถ้าสาเหตุมันจะมาจากการมีเพศสัมพันธ์ เพราะเราก็มีแฟนมาตั้งแต่อายุ 17-18 ปี แต่เจนนี่แค่อยากพูดภาพรวมออกมาเพื่อไม่ให้เกิดการพาดพิงบุคคลอื่นให้เกิดการเสียหายหรือได้ผลกระทบจากการที่เจนนี่ออกมาแชร์ในครั้งนี้ และขอย้ำว่าไม่ได้มีเจตนาจะโทษชักโครกหรือโทษห้องน้ำเพื่อปิดบังความจริงอะไรทั้งนั้น ที่เจนนี่พูดไปเพราะมีช่วงนึงที่เจนนี่วิ่งคอนเสิร์ตทั้งปี ใช้ชีวิตอยู่บนรถ ต้องแวะเข้าห้องน้ำปั๊มวันละ 3-4 รอบทุกวัน เจนนี่เองก็แอบคิดและพูดภาพรวมไปเพราะมันก็มีโอกาสเกิดขึ้นได้ก็แค่นั้น บางคนแซะแบบตัวเองไม่เคยมีผัว แซะแบบเหมือนตัวเองไม่ใช่ผู้หญิงด้วยกัน"

"ขออนุญาตยืนยันตรงนี้ว่า ฟ้องเรียกค่าเสียหายกับทุกคอมเมนต์ที่ก่อให้เกิดความเสียหาย และเอาเงินมาให้คนที่ไม่มีเงินฉีดวัคซีน รอเลยนะคะ ใครฐานะยากจนเดี๋ยวเจนนี่ออกค่าวัคซีนให้เป็นเคสๆ ไปค่ะ เด็กน้อยโตขึ้น จะได้ไม่ต้องมามีความกังวัลเหมือนที่เจนนี่ต้องเจอในตอนนี้”

ด้าน “ยิว ฉัตรมงคล สมแก้ว” สามีของสาวเจนนี่ ก็ได้ออกมาโพสต์เดือดถึงเรื่องนี้ ลั่นแรงไอเวx ผู้หญิงติดเชื้อ HPV ในไทยมีเป็นหมื่นคนต่อปี แต่มึงเลือกด่า-ด้อยค่าเมียกู

“ผู้หญิงที่เคยมีเพศสัมพันธ์แล้วมีโอกาสติดเชื้อ HPV อย่างน้อยหนึ่งครั้งในชีวิตประมาณ 80-90% โดยพบผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูกรายใหม่ประมาณ 5,200 - 8,000 คนต่อปี อย่างไรก็ตาม ร่างกายสามารถขับเชื้อออกไปเองได้และไม่ใช่ทุกคนที่ติดเชื้อจะพัฒนาไปเป็นมะเร็ง ผู้หญิงติดเชื้อ HPV ในไทยมีเป็นหมื่นคนต่อปี มึงเลือกด่าเมียกู ด้อยค่าเมียกู โถ่ ไอ้เวน 😌”














“เจนนี่” โดนแซะติด HPV จ่อฟ้อง ด้าน “ยิว” เดือด คนติดเป็นหมื่น เลือกด่าเมียกู
“เจนนี่” โดนแซะติด HPV จ่อฟ้อง ด้าน “ยิว” เดือด คนติดเป็นหมื่น เลือกด่าเมียกู
“เจนนี่” โดนแซะติด HPV จ่อฟ้อง ด้าน “ยิว” เดือด คนติดเป็นหมื่น เลือกด่าเมียกู
“เจนนี่” โดนแซะติด HPV จ่อฟ้อง ด้าน “ยิว” เดือด คนติดเป็นหมื่น เลือกด่าเมียกู
“เจนนี่” โดนแซะติด HPV จ่อฟ้อง ด้าน “ยิว” เดือด คนติดเป็นหมื่น เลือกด่าเมียกู
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