งานแน่นแค่ไหนก็สวยเป๊ะ! 5 ไอเทม ตัวช่วยสาวออฟฟิศ ลุยงาน เดต ปาร์ตี้ ครบจบในกระเป๋าเดียว

เพราะวันยุ่ง ๆ ไม่ควรปล่อยให้ความโทรมมาดับออร่า found & found ชวนอัปเกรดลุคสวยฉ่ำแบบเร่งด่วน เพราะชีวิตสาววัยทำงานต้องพร้อมลุยทุกโมเมนต์ หน้าไม่ดรอป ผมไม่พัง ไม่ว่าจะประชุมเช้ายันเย็น งานด่วนเข้าแบบไม่มีพัก นัดเดตหลังออกจากออฟฟิศ หรือปาร์ตี้ต่อแบบไม่ต้องมีเวลารีเซ็ตลุค สาว ๆ ยุคนี้ต้องมี “ไอเทมกู้ชีพความสวย” ที่หยิบเติมได้ทันที พกง่าย ครบ จบในกระเป๋าเดียว พร้อมเสิร์ฟลุคสวยโกลว์ฉบับ J/K Beauty ที่เน้นผิวดูอิ่มฟู เมคอัพบางเบา แต่ให้ออร่าพุ่งเหมือนนอนครบ 8 ชั่วโมงตลอดวัน
งานนี้ขอแนะนำ 5 ไอเทมบิวตี้ตัวเด็ดที่ช่วยรีเฟรชลุคให้กลับมาดูเฟรช หน้าไม่ล้า ผิวไม่ดรอป พร้อมเติมความมั่นใจให้สวยเป๊ะได้ทุกสถานการณ์
1. Dasique Blending Mood Cheek #08Blueberry Sorbet
บลัชออนโทนละมุนที่ช่วยปลุกผิวให้ดูสดใสขึ้นทันที กับพาเลทบลัชออนเนื้อเจลสูตรซอฟต์ฟิต สีชัด เนื้อสัมผัสนุ่มละลายเหมือนไอศกรีม เกลี่ยง่าย ให้ฟินิชลุคแก้มใสฟีลสาวเกาหลี พร้อมกลิ่นหอมหวานอ่อน ๆ ที่ช่วยเพิ่มความสดชื่นระหว่างวัน เหมาะสำหรับเติมแก้มก่อนเข้ามีตติ้ง หรือเพิ่มลุคน่ารักแบบแก้มละมุนก่อนออกเดต
2. Wakemake Healthy Glow Balm Stick 07 Berry Flush
ลิปบาล์มสติกสีสวยฉ่ำวาว ที่ช่วยคืนความสดใสให้ใบหน้าได้ในปาดเดียว ด้วยสีเบอร์รี่ที่ช่วยขับผิวให้ดูมีเลือดฝาด พร้อมเนื้อสัมผัสชุ่มชื้น ให้ริมฝีปากดูอิ่มฟู สุขภาพดี ติดทนแบบไม่ต้องเติมบ่อย ตอบโจทย์ลุค Makeup No Makeup ตามสไตล์ K-Beauty ที่กำลังมาแรง
3. MIMIII Fragrance Repair Oil Sweet Floral
เพราะผมสวยมีชัยไปกว่าครึ่ง กู้หน้าโทรมแล้ว ผมก็ต้องเป๊ะไม่แพ้กัน ในวันที่ต้องเจอทั้งความร้อน มลภาวะ และแสงแดด ออยล์บำรุงผมเนื้อบางเบาที่ให้ทั้งการฟื้นบำรุงและกลิ่นหอมฟลอรัลในขวดเดียว ช่วยให้เส้นผมดูเงางาม นุ่มลื่น ลดชี้ฟู จัดทรงง่ายแบบไม่เหนียวเหนอะหนะ เติมแล้วผมดูสวยแพง พร้อมเพิ่มเสน่ห์ให้ลุคดูน่ามองขึ้นอีกระดับ
4. Wakemake Stay Fixer Multi Color Powder 02 Light Skin
แป้งเซ็ตผิวตัวช่วยรีทัชหน้าหมองระหว่างวัน ด้วยเนื้อแป้งละเอียดที่ช่วยเบลอผิวและปรับผิวให้ดูกระจ่างใสขึ้นทันที คุมมันได้แบบพอดี พร้อมล็อกเมคอัพให้ติดทน ช่วยให้ผิวดูเนียนใสแบบสาวเกาหลี เติมเมื่อไหร่ก็เหมือนได้ผิวเฟรชใหม่อีกครั้ง
5. Avance Shake Mist Mini Freshly Type
สเปรย์ผิวตัวดังสไตล์ J-Beauty ที่รวมละอองน้ำมัน 2 ชั้นและเซรั่มน้ำไว้ในขวดเดียว เพียงเขย่าก่อนใช้ ก็ช่วยเติมความชุ่มชื้นให้ผิวดูโกลว์ เล่นแสง และอิ่มฟูขึ้นทันทีระหว่างวัน พร้อมช่วยให้ผิวดูแน่นกระชับ เหมาะสำหรับฉีดเติมออร่าก่อนประชุม ก่อนถ่ายรูป หรือก่อนออกไปสนุกต่อในค่ำคืนพิเศษ
แค่มี 5 ไอเทมบิวตี้คู่ใจ ก็พร้อมเปลี่ยนลุคโทรมให้กลับมาสดใส หน้าเป๊ะ ผมปัง ออร่าพุ่งได้ทุกสถานการณ์ ตอบโจทย์สาวยุคใหม่ที่ต้องสวยครบทั้งงาน เดต และปาร์ตี้แบบไม่มีดรอป โดยเลือกช้อปได้แล้ววันนี้ที่ร้าน found & found ทุกสาขา หรือช้อปออนไลน์ง่าย ๆ ผ่าน GrabMart, LINE MAN MART, Shopee, Lazada และ TikTok Shop ได้เพียงปลายนิ้วกด
ชวนสัมผัสประสบการณ์บิวตี้รูปแบบใหม่สไตล์ J/K Beauty เจอครบจบที่ found & found พร้อมติดตามสินค้าใหม่และกิจกรรมอื่นๆเพิ่มเติมได้ที่ Facebook: foundnfound.official, IG: found.n.found LINE Official Account: @foundnfound หรือคลิก https://bit.ly/foundnfound-line