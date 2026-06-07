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“แจ็คสัน หวัง” อ้อนช่วยแต่งรูปให้ผมด้วย เอ็นจอยอีสติ้งจนมีน้ำมีนวล!

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



“แจ็คสัน หวัง” บินลัดฟ้าเปิดตัว Magnum Cone แย้มข่าวดีอัลบั้มใหม่เสร็จแล้ว พร้อมอ้อนแฟนๆ “ช่วงนี้เอ็นจอยอีสติ้ง ช่วยแต่งรูปให้ผมด้วย”

ทำเอาลาน Central Park แทบแตก เมื่อซุปเปอร์สตาร์ระดับโลก “แจ็คสัน หวัง” บินลัดฟ้ามาเช็กอินประเทศไทยอีกครั้ง ในฐานะ Global Brand Ambassador เพื่อร่วมงานเปิดตัวสุดปังของ Magnum Cone ท่ามกลางเสียงกรี๊ดต้อนรับอย่างอบอุ่นจากเหล่าอากาเซ่และแฟนๆ ชาวไทยอย่างล้นหลาม ภายในงาน พี่แจ็คได้แอบแง้มข่าวดีที่แฟนเพลงทั่วโลกต่างตั้งตารอคอยว่า ผลงานเพลงชุดใหม่ตอนนี้ได้ทำเสร็จสมบูรณ์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว แต่ขออุบรายละเอียดไว้ก่อนเพื่อความเซอร์ไพรส์
 
“อัลบั้มใหม่ของผมทำเสร็จแล้ว แต่ขอไม่สปอยให้ทุกคนรู้ว่าเป็นยังไง ผมเพิ่งจะเสร็จจากคอนเสิร์ตมา 3 สัปดาห์ ตอนนี้ก็เลยอยู่ในช่วงพักผ่อน ผมกินไก่ทอด แฮมเบอร์เกอร์ เฟรยฟราย์ กินมื้อดึก กินข้าว 3 ถ้วย เป็นช่วงเวลาเอ็นจอยอีสติ้ง ตอนนี้ผมไม่ได้อยู่ในสภาพที่จะปล่อยอัลบั้มออกมาหรือสปอยให้ทุกคนได้รู้ ขอให้รอกันอีกนิดนึง ตอนนี้ผมอาจจะดูมีน้ำมีนวลไปนิดนึง ขอโทษนะครับ ใส่ฟีลเตอร์ให้ผมด้วยนะครับ

อัลบั้มใหม่ของผม ผมจะกลับมาที่กรุงเทพฯ อีกแน่นอน แต่อาจจะไปเชียงใหม่ ภูเก็ต พัทยาด้วย อัลบั้มใหม่ของผมที่จะปล่อยออกมาจะมีความยูนีกมากๆ เป็นสิ่งที่ทุกคนคาดไม่ถึงแน่นอน ฉะนั้นทุกคนโปรดเตรียมตัวให้พร้อม แต่ตอนนี้โปรดโฟโตช็อปผมด้วย ขอบคุณ”








“แจ็คสัน หวัง” อ้อนช่วยแต่งรูปให้ผมด้วย เอ็นจอยอีสติ้งจนมีน้ำมีนวล!
“แจ็คสัน หวัง” อ้อนช่วยแต่งรูปให้ผมด้วย เอ็นจอยอีสติ้งจนมีน้ำมีนวล!
“แจ็คสัน หวัง” อ้อนช่วยแต่งรูปให้ผมด้วย เอ็นจอยอีสติ้งจนมีน้ำมีนวล!
“แจ็คสัน หวัง” อ้อนช่วยแต่งรูปให้ผมด้วย เอ็นจอยอีสติ้งจนมีน้ำมีนวล!