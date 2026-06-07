“แจ็คสัน หวัง” อ้อนช่วยแต่งรูปให้ผมด้วย เอ็นจอยอีสติ้งจนมีน้ำมีนวล!

“แจ็คสัน หวัง” บินลัดฟ้าเปิดตัว Magnum Cone แย้มข่าวดีอัลบั้มใหม่เสร็จแล้ว พร้อมอ้อนแฟนๆ “ช่วงนี้เอ็นจอยอีสติ้ง ช่วยแต่งรูปให้ผมด้วย”
ทำเอาลาน Central Park แทบแตก เมื่อซุปเปอร์สตาร์ระดับโลก “แจ็คสัน หวัง” บินลัดฟ้ามาเช็กอินประเทศไทยอีกครั้ง ในฐานะ Global Brand Ambassador เพื่อร่วมงานเปิดตัวสุดปังของ Magnum Cone ท่ามกลางเสียงกรี๊ดต้อนรับอย่างอบอุ่นจากเหล่าอากาเซ่และแฟนๆ ชาวไทยอย่างล้นหลาม ภายในงาน พี่แจ็คได้แอบแง้มข่าวดีที่แฟนเพลงทั่วโลกต่างตั้งตารอคอยว่า ผลงานเพลงชุดใหม่ตอนนี้ได้ทำเสร็จสมบูรณ์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว แต่ขออุบรายละเอียดไว้ก่อนเพื่อความเซอร์ไพรส์
“อัลบั้มใหม่ของผมทำเสร็จแล้ว แต่ขอไม่สปอยให้ทุกคนรู้ว่าเป็นยังไง ผมเพิ่งจะเสร็จจากคอนเสิร์ตมา 3 สัปดาห์ ตอนนี้ก็เลยอยู่ในช่วงพักผ่อน ผมกินไก่ทอด แฮมเบอร์เกอร์ เฟรยฟราย์ กินมื้อดึก กินข้าว 3 ถ้วย เป็นช่วงเวลาเอ็นจอยอีสติ้ง ตอนนี้ผมไม่ได้อยู่ในสภาพที่จะปล่อยอัลบั้มออกมาหรือสปอยให้ทุกคนได้รู้ ขอให้รอกันอีกนิดนึง ตอนนี้ผมอาจจะดูมีน้ำมีนวลไปนิดนึง ขอโทษนะครับ ใส่ฟีลเตอร์ให้ผมด้วยนะครับ
อัลบั้มใหม่ของผม ผมจะกลับมาที่กรุงเทพฯ อีกแน่นอน แต่อาจจะไปเชียงใหม่ ภูเก็ต พัทยาด้วย อัลบั้มใหม่ของผมที่จะปล่อยออกมาจะมีความยูนีกมากๆ เป็นสิ่งที่ทุกคนคาดไม่ถึงแน่นอน ฉะนั้นทุกคนโปรดเตรียมตัวให้พร้อม แต่ตอนนี้โปรดโฟโตช็อปผมด้วย ขอบคุณ”