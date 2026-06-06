"ม่อน วรวิทย์" สะเทือนใจ ตั้งคำถามสังคมไทยยอมรับ LGBTQ+ จริงเหรอ?

เทศกาล Pirde Month จัดกันอย่างคึกคัก แต่ความจริงแล้วสังคมไทยยอมรับ LGBTQ+ แล้วจริงหรือ ด้าน "ม่อน วรวิทย์ จันทะเสน" ได้เปิดเผยกว่าจะมายืนจุดนี้ได้ ก็ผ่านการถูกบูลลี่มาอย่างโชกโชน แม้กระทั่งครอบครัวของตัวเอง มันเป็นเรื่องยากมาก การที่กลุ่ม LGBTQ+ หรือเพศที่ 3 จะเป็นที่ยอมรับของสังคม ต้องเก่งแค่ไหนถึงจะได้รับการยอมรับ แล้วถ้าไม่เก่ง เป็นกระเทยบ้านๆ ก็จะถูกบูลลี่ตลอดไปใช่ไหม สะท้อนใจ อยากให้สังคมไทยยอมรับกลุ่ม LGBTQ+ เป็นอีกเพศธรรมชาติอีกเพศหนึ่งได้แล้ว
"พอถึงเทศกาล pirde month จัดกันอย่างคึกคักมันเป็นสิ่งที่ดีนะ มันเป็นการเรียกร้องสิทธิมนุษยชนความเท่าเทียมทางเพศ และยิ่งประเทศไทยตอนนี้ดูเหมือนจะเป็นเมืองหลวงของกลุ่ม LGBTQ+ เป็นซอฟพาวเวอร์ที่คนทั้งโลกให้การยอมรับว่าเป็นประเทศที่ปลอดภัยสำหรับ LGBTQ+ มันก็รู้สึกดีใจนะ
ในฐานะที่ม่อนเองก็เป็น LGBTQ+ ก็มีความคิดเหมือนกันว่าแท้จริงแล้วสังคมไทยยอมรับกลุ่ม LGBTQ+ แล้วจริงเหรอ ยังมีการบูลลี่กันอยู่เลย ซึ่งตัวม่อนเองกว่าจะได้รับการยอมรับจากครอบครัวก็ต้องพิสูจน์ให้เห็นว่าสิ่งที่เราทำมันเป็นสิ่งที่ถูกต้องและเป็นสิ่งที่สังคมยอมรับ ก่อนหน้านี้ที่เคยเปิดเผยไปว่าเคยถูกครอบครัวบูลลี่ เป็นสิ่งที่น่ารังเกียจ แต่วันนี้เราก็พิสูจน์ได้แล้วว่าเราทำได้ หาเงินได้ เปิดเผยแฟน ครอบครัวยอมรับ
แต่คนอื่นๆ ล่ะ ถ้าเขาไม่ได้เป็นศิลปินดารา ไม่ได้เป็นคนดัง สังคมยังยอมรับอยู่หรือเปล่า ล่าสุดม่อนกำลังมีผลงานภาพยนตร์ SOS ก้าวผิดชีวิตเปลี่ยน ซึ่งเป็นภาพยนตร์สะท้อนสังคมปัจจุบัน ม่อนเล่นเป็นเจแปน ซึ่งตัวละครเป็น LGBTQ+ ไม่มีการศึกษา อาชีพการงานไม่ดี ก็ถูกบลูลี่ ซึ่งม่อนก็สงสัยว่า สังคมเด็กวัยรุ่นยังบูลลี่ LGBTQ+ ถึงกะเทยอยู่หรือเปล่า จากการสอบถามข้อมูลปรากฏว่า ยังมีการกลั่นแกล้งบูลลี่กะเทยอยู่เหมือนเดิม
ตอนถ่ายทำมีน้องๆ gen z แล้วเจน alpha มาเล่นด้วยหลายคน ก็ได้มีการพูดคุยกัน ว่าภายในโรงเรียนยังมีการบูลลี่กะเทยอยู่หรือไม่ ปรากฏว่ายังมีอยู่ ถ้าอย่างนั้นแท้จริงแล้วสังคมไทยยกย่องแค่กลุ่ม LGBTQ+ ที่มีชื่อเสียง ต้องสวย หรือเป็นคนที่ทำงานเก่ง คนรวย เท่านั้นใช่ไหม แล้วกลุ่ม LGBTQ+ ที่ไม่ได้เรียนหนังสือ ไม่ได้มีการศึกษา หน้าที่การทำงานธรรมดา เป็นบุคคลทั่วๆไป ก็จะต้องถูกบูลลี่ตลอดไปใช่ไหม ซึ่งตรงนี้ม่อนรู้สึกว่ามันยังไม่แฟร์ แสดงว่าสังคมไทยยังไม่ได้ยอมรับกลุ่ม LGBTQ+ อย่างแท้จริง
เวลาที่กลุ่ม LGBTQ+ ออกมาเรียกร้องความเท่าเทียม หลายคนก็จะออกมาบอกว่า เรียกร้องอยู่นั่นแหละ ได้ไปแล้วยังไม่พออีกเหรอ จริงๆ แล้ว มันได้รับความเท่าเทียมแล้วจริงหรอ เรื่องกฎหมายใช่ ได้รับความเท่าเทียม แต่ในเรื่องของการยอมรับทางสังคมมันได้รับการยอมรับแล้วจริงหรอ" ม่อน วรวิทย์ กล่าว