“มะปราง” โต้แรงแค้น สาวไส้ “หมอหล่อ” คบซ้อน 6 คน รับไม่ได้ทำร้ายร่างกาย-โกง ไม่กลัวฟ้อง พร้อมชนในศาล

“มะปราง มิสแกรนด์สระบุรี” แฉวีรกรรมหมอหล่อโปรไฟล์หรู เบื้องหลังสุดช็อก คบซ้อน 6 คน ทำร้ายร่างกายเหยื่อ ลั่นไม่กลัวฟ้องแม้ถูกขู่อ้างแบ็กใหญ่ ปัดสาวไส้เพราะแค้นที่เขาไม่เลือก พร้อมสู้เพื่อปกป้องผู้หญิง
กลายเป็นประเด็นอยู่ไม่น้อย หลังจากที่ “มะปราง สุนทรี อ้วนอินทร์” มิสแกรนด์สระบุรี 2024 ได้เปิดใจกลางงานประกวด MUT สระบุรี 2026 ถึงประเด็นร้อนที่เจ้าตัวอัดคลิปแฉพฤติกรรม “หมอรูปหล่อโปรไฟล์หรู” ฉากหน้าดูดี แต่ฉากหลังสุดดาร์ก พร้อมเผยไทม์ไลน์คบซ้อน คุยได้เดือนกว่าก็ถอยออกมาเพราะเซ้นส์มันบอกว่าแปลกๆ ก่อนรู้ความจริงสุดพีก คบซ้อน 5-6 คน แถมมีประวัติทำร้ายร่างกาย หลอกรัก หลอกเปย์ เหยื่อไม่กล้าแจ้งความ เพราะถูกขู่ว่ามีตร.ใหญ่เป็นแบ็ก แต่ตนไม่กลัว โวยไม่ได้แค้นที่ไม่ถูกเลือก แค่ต้องการปกป้องผู้หญิง
“มันไม่ใช่การแฉ เป็นสิ่งที่เราออกมาเล่าให้ฟังแล้วกัน ด้วยความที่เราเป็นผู้หญิง เราก็เข้าใจว่าการพูดคุย จะคบจะคุยกับใครเป็นเรื่องปกติ ก็เข้าใจว่าทุกคนต้องมีเหตุผลของตัวเอง ต้องบอกว่าเรื่องนี้มะปรางเดินออกมาเองด้วยความเราตะหงิดๆ มันดูความสัมพันธ์แปลกๆ เราเลยเดินออกมาระยะนึงแล้วนะ ผลสรุปก็มีผู้หญิงคนนึงทักมาหาว่าไม่ต้องเสียดายผู้ชายคนนี้เลยนะ เพราะผู้ชายคนนี้เขาผ่านการคุยกับผู้หญิงมาเยอะมากในแอปฯ นึง และมีความสัมพันธ์กับผู้หญิงไปเรื่อยๆ จนวันนึงได้มาออกคลิปนึงที่ทุกคนเห็นนั่นแหละค่ะ ที่เป็นคลิปแรกที่มะปรางปล่อยออกมา
ซึ่งอยากบอกว่าพอปล่อยปุ๊บ รัวมาก แชตผู้หญิงทักมารัวมาก แล้วต้องบอกว่าหนึ่งในนั้นเป็นผู้หญิงที่ซ้อนไทม์ไลน์กับมะปรางอยู่ประมาณ 6 คน เหมือนวันนี้มะปรางไปหาเขา วันพรุ่งนี้ผู้หญิงอีกคนไปหาเขา มันเป็นแบบนี้เลย แต่ความจริงที่ออกมาพูดเรื่องนี้ มันไม่ใช่แค่การคุยซ้อน คบซ้อน มันมีเรื่องก่อนหน้านี้ หรืออดีตที่เขาเคยทำ ซึ่งเป็นรุ่นพี่หนูเองเคยเป็นแฟนเก่าเขา มันมีการทำร้ายร่างกาย มีการขโมยของ มีการหลอกลงทุน หลอกให้รัก หลอกให้เปย์ นี่คือสิ่งที่รับไม่ได้เลย คุณทำกับผู้หญิงคนนึงซึ่งเขารักคุณมากเลยนะ แต่คุณหลอกให้เขารักโดยเขาไม่รู้เลยว่าความสัมพันธ์ที่คุณคิดกับผู้หญิงคนนึงมันเป็นยังไง
เราอยู่ในความสัมพันธ์นั้นได้เดือนครึ่ง แต่หนูไม่เสียหายอะไรนะ เพราะหนูแค่คุยๆ กัน ไม่ได้มีอะไรเยอะแยะ แต่สิ่งที่ออกมาพูด อยากจะมาเตือนสำหรับผู้หญิงที่อาจมองว่าผู้ชายโปรไฟล์ดี การงานดี ภาพลักษณ์ดีมาก อาจไม่ได้ดี100 เปอร์เซ็นต์บางทีเขาอาจมีเบื้องลึกเบื้องหลังอะไรอยู่เราก็ไม่รู้ จนวันนึงได้คุยกับผู้หญิงสองคนด้วยกัน มันมีหลักฐานด้วยนะ อยากดูไหม”
โต้แฉเพราะแค้นที่เขาไม่เลือก แค่อยากปกป้องผู้หญิงด้วยกัน
“ความเสียหายหลักๆ ของผู้หญิงมีประมาณ 2 คน โดนทำร้ายร่างกาย 2 คนที่เขาส่งรูปมา ส่งข้อมูลมาให้หนู นี่คือพ้อยต์หลักเลยที่ออกมาพูดเรื่องนี้ บางคนอาจจะบอกว่าเขาไม่เลือกเหรอ เขาทิ้งเหรอถึงออกมาแฉ หนูไม่ได้ออกมาแฉเขา หนูแค่อยากออกมาพูดในฐานะผู้หญิงคนนึง ที่ปกป้องผู้หญิงอีกหลายๆ คนที่เขาเจอสถานการณ์แบบนี้ หลายคนเขาไม่รู้เลยนะว่าผู้ชายคนนี้ ยังมีผู้หญิงอีก 5-6 คนอยู่ภายใต้เขา ซึ่งเขารู้เพราะหนูเป็นคนลงคลิป ตอนนี้เขาก็ได้เดินออกจากชีวิตผู้ชายคนนั้นแล้ว ถ้าหนูไม่ออกมาพูดเรื่องนี้ เขาก็จะยังอยู่ในความสัมพันธ์แบบนั้นอยู่
ผู้หญิงที่อยู่ในความสัมพันธ์นี้ 5 คน บางคนออกมาได้แล้ว แต่ไม่รู้ออกมาได้ครบไหม แต่ด้วยความที่มีคนมาเล่า ของหนูไทม์ไลน์ 5 คน ตอนนี้เลิกคุยไปแล้ว บางคนตั้งแต่ พ.ย. จนถึงปัจจุบัน มารู้ล่าสุดคือคลิปที่หนูปล่อย นั่นแหละคือเขารู้ความจริง
เพื่อนหญิงพลังหญิงก็เสี่ยงกับเรา แต่เราอยากเตือน เราเป็นคนที่อยู่หน้าแสง บางคนไม่ได้อยู่หน้าแสง เขาเปิดไปใครจะรับรู้ ขอพูดคำนึง หนูไม่รู้นะคุณขู่อะไรผู้หญิงไว้ แต่นี่ไม่ได้โดนขู่เลยกล้าออกมาพูดและปกป้องผู้หญิงด้วยกันW
ไม่กลัวโดนฟ้อง เตรียมทนายรอแล้ว
“ไม่กลัวฟ้อง ได้เตรียมทนายไว้เรียบร้อย ได้ถามทนายแล้วว่าเป็นยังไง แต่เรื่องนี้หนูบอกทนายแล้วว่าหนูจะมาพูดประมาณนี้นะ สามารถพูดได้ไหม ทนายบอกว่าพูดได้ หนูไม่เคยพูดเรื่องเกี่ยวกับการทำร้ายร่างกาย โกง ไม่เคยพูดออนไลน์ พูดที่นี่ที่แรก หนูคิดว่าถ้าข่าวนี้ดัง มันอาจได้สื่อสัมภาษณ์ หนูเลยออกมาพูดที่นี่ที่เดียว
พอได้พูดก็สบายใจสุดๆ หลายคนอาจเข้าใจผิด อาจมองพ้อยต์ผิดว่าหนูออกมาพูดเพราะอะไร บางคนยังอยู่ในวงกลมที่ว่าเขาไม่เลือกเราเหรอ ทำไมถึงออกมาพูด แค่ไม่ใช่ตัวเลือกของเขาที่ออกมาพูด จริงๆ หนูเป็นคนเฟดจากเขาออกมาเองนะคะ ด้วยความเราตะหงิดว่าความสัมพันธ์นี้มันแปลกๆ เราเลยเดินออกมา”
เผยเหยื่อรายอื่นไม่แจ้งความเพราะถูกขู่มีตร.ใหญ่เป็นแบ็ก
“ต้องบอกว่าไม่ได้แค้นนะแม่ มันเป็นเรื่องปกติในความสัมพันธ์ที่ไม่ลงล็อกกันก็แยกย้าย แต่ที่ไม่ชอบคือทำไมต้องทำร้ายผู้หญิงคนๆ นึงที่เขารักคุณมากๆ หลอกเขาทำไม หลอกลวงทุนหลอกเปย์
(ผู้หญิงเหล่านั้นแจ้งความไหม?) ต้องบอกว่าไปขู่อะไรเขาไว้ล่ะคะ ไม่รู้ว่าเขามีอิทธิพลขนาดไหน แต่อยากจะบอกว่าไปขู่เขาว่า ก็ลองแจ้งความดูสิ เขามีตร.ใหญ่เป็นแบ็กหลัง ขู่ผู้หญิงแบบนี้ค่ะ หนูไม่กลัวค่ะ ด้วยความที่อยากปกป้องผู้หญิงด้วยกัน เราก็มีแสงที่สามารถป่าวประกาศให้ทุกคนรู้ได้ว่าวีรกรรมของเขาเป็นยังไง คือหนูไม่กลัวเลยนะว่าจะขึ้นศาล จะฟ้องหนูก็ฟ้องได้เลย หนูเตรียมทนายไว้แล้วเรียบร้อย
ก็มีคนส่งให้ดูนะว่าเขากำลังดำเนินการฟ้องอยู่ แต่ก็รับรู้มาบ้างค่ะ ก็พร้อมที่จะสู้ ด้วยความที่เราไม่อยากให้ผู้หญิงโดนแบบนี้ ไม่ได้อยากให้ผู้หญิงพร้อมรักคุณสุดหัวใจแล้วคุณหลอกเขา บางทีเรื่องที่คุณเหยียบเอาไว้ มันอาจเปิดเผยเร็วๆ นี้ก็ได้”
เชื่อผู้หญิงมีเซ้นส์จะรู้ได้เอง
“ต้องบอกว่าสถานการณ์ในการเจอผู้ชายแบบนี้ มันไม่เหมือนกัน บางคนมาแบบโอ้โห โปรไฟล์ดีเลย เบื้องหลังไม่รู้ยังไง ก็ต้องคุยไปก่อน พอตะหงิดๆ มันจะรู้เองแหละ เซ้นส์ผู้หญิงพอรู้จากเซ้นส์ มันก็เอ๊ะยังไง โน่นนั่นนี่แต่ถ้าคนเหมือนหนู หนูเซ้นส์ปุ๊บก็ไปเลย มีเซ้นส์แบบนี้ประมาณ 3-4 ครั้งที่หนูรู้สึกว่ามันดูแปลกๆ เขาจะชอบหายไปช่วง 3 ทุ่ม กลับมาอีกที ตี 4 ตี 5 มันก็เอ๊ะ ยังไงหรือเปล่าประเด็นคือเขาบอกเราว่าเขาหลับ เราก็โอเค หลับก็ได้ แต่ว่ามันเป็นบ่อยๆ เราเลยรู้สึกว่าไม่ได้แล้ว ความสัมพันธ์นี้แปลกๆ เราก็เฟดตัวออกมาทันที เขาก็โทร.มา แต่ก็ไม่ได้คุยอะไรหนูก็หายไปเลย
ถ้าจะสุดก็คงที่ศาล (หัวเราะ) บางคนอาจไม่รู้ว่าคือใคร บางคนอาจไปเสาะหาบ้าง แต่หนูก็ยังไม่รู้นะว่าคือใครที่หนูพูด ก็น่าจะรู้ว่าคือใครเพราะเขาฟ้องนี่แหละ ก็รู้พร้อมกันทั่วไทยค่ะ (หัวเราะ) หนูก็จะสู้ค่ะ (อยากบอกอะไรเขา?) เตรียมทนายไว้แล้วเหรอคะ ฝั่งนี้ก็เตรียมเหมือนกันค่ะ”