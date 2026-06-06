“แนท อนิพรณ์” เผยมีแฟนแล้วคบ 10 ปีแต่ไม่มีใครเชื่อ ไม่ซีเรียสแต่งขอแค่โอนสินสอดเข้าบัญชี “น้ำตาล” ช่วยยันหวานมาก

“แนท อนิพรณ์” ลั่นมีแฟนแล้วคบกันมาเป็น 10 ปี แต่พูดไปก็ไม่ค่อยมีคนเชื่อ ไม่ซีเรียสกับการแต่งงาน ครอบครัวก็ไม่ซีเรียสกับการอยู่ก่อนแต่ง ด้าน “น้ำตาล ชลิตา” ช่วยยันขนาดคบนานแล้วก็ยังหวานตลอด
ทำทีเล่นทีจริงบอกว่า “แนท อนิพรณ์ เฉลิมบูรณะวงศ์” มีแฟนแล้วแต่ก็ไม่มีใครเชื่อ จนล่าสุดเพื่อนซี้ “น้ำตาล ชลิตา ส่วนเสน่ห์” มาช่วยยืนยันว่าแนทมีแฟนแล้วจริงๆ คบกันมาเป็น 10 ปี
แนท : “แนทมีแฟนแล้ว มีแฟนแล้วจริงๆ”
น้ำตาล : “เขาคบกันมาเป็น 10 ปีแล้ว เขาเปิด เขาไม่ได้ปิด เขาหวานแบบหลบๆ ไม่ได้อยากเปิดอะไรมากมายขนาดนั้น ส่วนความหวานเขาก็หวานด้วยกันของเขาเอง ไม่ได้โชว์”
แนท : “ไม่รู้จะเปิดยังไง เอาจริงๆ นะถ้าเราไม่ทำคอนเทนต์แล้วได้เงิน แนทแทบจะไม่ถ่ายรูปเลย แล้วแฟนแนทก็ไม่ชอบถ่ายรูป แนทก็ไม่ชอบ เลยไม่รู้ว่าจะถ่ายยังไง คือแนทไม่ได้ปิดนะคะ คนในวงการคนใกล้ชิดทุกคนรับรู้หมดเพราะแนทไม่ปิด แค่ว่าแนทกับแฟนอาจจะไม่ชอบถ่ายรูป แล้วแนทก็บอกมาตลอดว่ามีแฟน (ทำตัวเหมือนโสด?) ไม่เหมือน แฟนมีตัวตน ไม่ใช่แฟนทิพย์ เป็นคนไทย”
น้ำตาล : “เธอชอบเพ้อเจ้อไปเรื่อยไง ดูซีรีส์จีนอย่างนี้ จริงๆ เขาก็เคยมีรูปลงนะ”
แนท : “รูปก็มีถ่ายลง คือทุกคนแทบไม่ได้สนใจเรื่องของแนท เลยไม่ได้เปิดดูว่ามีรูปอะไรยังไง ไม่ได้เสาะหา”
ไม่คิดเรื่องแต่งงาน ขออยู่แบบนี้ไปเรื่อยๆ
แนท : “ไม่มีความคิดแต่งงานเลยค่ะ อยากใช้ชีวิตสบายๆ โมเมนต์คุกเข่าขอแต่งงาน รู้สึกเฉยๆ ค่ะ แนทถ่ายแบบชุดแต่งงานตั้งแต่อายุ 17 แนทถ่ายมาเยอะแล้ว สินสอดโอนเข้าบัญชีก็คือจบแนทชอบอะไรง่ายๆ เลยไม่ได้มีแพลนอยากแต่งงาน แฟนก็ความคิดคล้ายๆ กัน คุยกันแล้ว ก็ใช้ชีวิตแบบนึ้ไปเรื่อยๆ แหละ”
น้ำตาล : “แต่คู่เขากุ๊กกิ๊กกันมากนะ ต่อให้เขาคบกันมานานมากแค่ไหนเขาก็จะหวานมาก เวลาน้ำตาลอยู่บ้านเขา น้ำตาลเป็นเหมือนฝุ่นเหมือนอากาศไปเลย”
ครอบครัวไม่ซีเรียสอยู่ก่อนแต่ง เอาที่ “แนท” สบายใจเพราะหาเงินเลี้ยงครอบครัวแล้ว
แนท : “ถ้าเอาตามความจริงนะ แนทไม่ได้สนใจคนอื่นเท่าไหร่ แต่แนทเคยถามตากับยายว่าโอเคไหมถ้าจะเป็นอย่างนี้ เขาบอกว่าให้แนทได้ใช้ชีวิตในแบบที่แนทอยากจะใช้ แนทอยากทำอะไรก็จะทำ เพราะว่าแนทโตขึ้นมา แนททำงานหาเงินเลี้ยงครอบครัว แนทเหนื่อยแล้ว เขาเลยไม่ได้อยากบังคับให้แนททำอะไร อะไรที่แนทอยากทำแนททำไปเลย แนทอยากดูซีรีส์จีนก็ดูไป อยากอะไรอร่อยๆ แนทก็ทำ อยากไปเที่ยวไหนกับแฟนแนทก็ทำได้ทุกอย่างแล้วแต่แนทเลย อะไรที่แนทมีความสุขตากับยายก็มีความสุขด้วย แต่กับคนอื่นจะคิดยังไง ไม่เป็นไร ช่างเขา”