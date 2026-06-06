ครั้งแรกในไทย!!! TECA เปิดโผผู้เข้าชิง SOT MUSIC AWARDS 2026 (โสต มิวสิค อวอร์ด 2026) “รางวัลของคนดนตรี โดยคนดนตรี เพื่อคนดนตรี ครั้งแรกของประเทศไทย” ยกระดับรางวัลทางดนตรี ปักหมุดตัดสิน 24 มิถุนายนนี้!!!

SOT MUSIC AWARDS 2026 (โสต มิวสิค อวอร์ด 2026) (SOUND OF THAILAND MUSIC AWARDS 2026) งานประกาศรางวัลทางดนตรีระดับประเทศ ที่จัดขึ้นเป็นครั้งแรก โดย Thai Entertainment Content Trade Association (TECA) ได้รับการสนับสนุนจาก กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม เพื่อส่งเสริมและยกระดับอุตสาหกรรมดนตรีไทย โดยมุ่งสร้างมาตรฐานใหม่ของการมอบรางวัลที่มีความโปร่งใส น่าเชื่อถือ และสะท้อนเสียงของคนในอุตสาหกรรมดนตรีอย่างแท้จริง ด้วยการออกแบบระบบการโหวตที่รัดกุม เพื่อให้ Voters ที่มาจากทุกภาคส่วนในอุตสาหกรรม พร้อมเปิดพื้นที่ตั้งแต่ ศิลปิน, ผู้อยู่เบื้องหลังการทำงานเพลง, บุคลากรจากค่ายเพลง, บุคลากรจากสถาบันการศึกษา รวมถึงสื่อมวลชน ได้มาร่วมเลือกศิลปินและเพลง เพื่อส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพของผลงานดนตรี และยกระดับมาตรฐานของอุตสาหกรรมโดยรวมให้ได้รับการยอมรับในระดับประเทศ
ล่าสุดจัดงานแถลงข่าวเปิดโผผู้เข้าชิง ถึง 16 รางวัล ณ LIDO CONNECT HALL 3 นำโดยคณะทำงาน คุณพงศ์นรินทร์ อุลิศ ผู้บริหาร CAT RADIO, คุณวิภว์ บูรพาเดชะ ผู้บริหาร Happening, คุณอนันต์ ลือประดิษฐ์ ผู้บริหาร THE PEOPLE และ คุณสุกฤช สุขสกุลวัฒน์ นายกสมาคมการค้าผู้ประกอบธุรกิจบันเทิงไทย (TECA) ที่ได้ร่วมกันสร้างโครงการ Sound of Thailand Music Awards จนได้ชื่ออย่างเป็นทางการว่า SOT MUSIC AWARDS (โสต มิวสิค อวอร์ด)
ภายในงานได้รับเกียรติจากผู้บริหารและบุคลากรในค่ายเพลงชั้นนำของประเทศเข้าร่วมอย่างคับคั่ง อาทิ LOVEiS ENTERTAINMENT, Muzik Move, Rats Records, Smallroom, Sony Music Thailand, SpicyDisc, Tero Music, Universal Music Thailand, What The Duck และ YUPP! รวมถึงศิลปินจากหลากหลายแนวดนตรี ได้แก่ Coconut Sunday, Compass., DOOR PLANT, Fuzz, Jetset'er, JING Suppanat, Juicy Tomatoes, KRYPTONYTE, LAMOON, PANPAN YEEYEE (ปันปัน ยีย์ยีย์), Playground, Sound Sleep, The Publish, The Young Wolf, WALLRY, ตุ้ย ธีรภัทร์ และละอองฟอง ตลอดจนศิลปินและบุคลากรในวงการดนตรีอีกมากมายที่มาร่วมเป็นสักขีพยานในอีกหนึ่งก้าวสำคัญของอุตสาหกรรมดนตรีไทย
นอกจากนี้ ยังมีศิลปินผู้เข้าชิงรางวัลเข้าร่วมงาน ได้แก่ Max Jenmana, murrph., PAMI, Tobii และ TOFU เพื่อร่วมแสดงความยินดีและเป็นส่วนหนึ่งของการประกาศรายชื่อผู้เข้าชิงรางวัลประจำปี 2026 โดยรายชื่อผู้เข้าชิงรางวัล SOT MUSIC AWARDS 2026 (โสต มิวสิค อวอร์ด 2026) ทั้ง 16 สาขารางวัล มีดังต่อไปนี้
1.รางวัล Artist of the Year ได้แก่
YOUNGOHM
MILLI
INK WARUNTORN
ASIA7
BOYdPOD
2.รางวัล Album of the Year ได้แก่
DEEPMIND ศิลปิน ASIA7
ไฟกลางคืน ศิลปิน YOUNGOHM
HEAVYWEIGHT ศิลปิน MILLI
Cha La La Love ศิลปิน H 3 F
BOLD ศิลปิน INK WARUNTORN
3.รางวัล Record of the Year ได้แก่
เพลง I'm OK // Not OK ศิลปิน BOYdPOD feat. Billkin
เพลง ลำนำสายลม (Childhood Calling) ศิลปิน ASIA7
เพลง ไม่เห็นจะต้องอายเลยถ้าอยากจะร้องไห้ ศิลปิน The Darkest Romance
เพลง ดวงใจ ศิลปิน ปราง ปรางทิพย์
เพลง HEAVYWEIGHT ศิลปิน MILLI
4.รางวัล Song of the Year ได้แก่
เพลง I'm OK // Not OK ศิลปิน BOYdPOD feat. Billkin
เพลง ใจฉันตามเธอไป ศิลปิน YOUNGOHM
เพลง ที่คั่นหนังสือ (Sometimes) ศิลปิน BOWKYLION Ft. NONT TANONT
เพลง กุหลาบ ศิลปิน F.HERO Ft. ก้านตอง ทุ่งเงิน x SARAN
เพลง ไม่เห็นจะต้องอายเลยถ้าอยากจะร้องไห้ ศิลปิน The Darkest Romance
5.รางวัล New Artist of The Year ได้แก่
Foon
murrph.
Par-T
sujipuli
ABOY
6.รางวัล Best Male Solo Artist (ศิลปินชายเดี่ยวยอดเยี่ยม) ได้แก่
JEFF SATUR
BILLKIN
NONT TANONT
YOUNGOHM
HUGO
7.รางวัล Best Female Solo Artist (ศิลปินหญิงเดี่ยวยอดเยี่ยม) ได้แก่
INK WARUNTORN
MILLI
BOWKYLION
pami
Earth Patravee
8.รางวัล Best Group/Duo Performance (ศิลปินกลุ่มหรือคู่ยอดเยี่ยม) ได้แก่
4EVE
ASIA7
PiXXiE
H 3 F
_less
9.รางวัล Best Pop Song (เพลงป๊อปยอดเยี่ยม) ได้แก่
เพลง I'm OK // Not OK ศิลปิน BOYdPOD feat. Billkin
เพลง ที่คั่นหนังสือ (Sometimes) ศิลปิน BOWKYLION Ft. NONT TANONT
เพลง สักวันฉันจะหายดี ศิลปิน INK WARUNTORN
เพลง เซปโตวินาที (Zeptosecond) ศิลปิน ASIA7
เพลง Living Death ศิลปิน PUN
10.รางวัล Best Rock Song (เพลงร็อกยอดเยี่ยม) ได้แก่
เพลง ไม่เห็นจะต้องอายเลยถ้าอยากจะร้องไห้ ศิลปิน The Darkest Romance
เพลง Crime ศิลปิน Hugo
เพลง ที่ผ่านมาขอบใจจริงๆ ศิลปิน LITTLE JOHN
เพลง Am I in Love (“Shine” Original Soundtrack) ศิลปิน Slot Machine
เพลง ว่าไงคนเก่ง ศิลปิน TaitosmitH
11.รางวัล Best Thai Country Song (เพลงลูกทุ่งยอดเยี่ยม) ได้แก่
เพลง ดอกกระเจียวบาน ศิลปิน ก้อง ห้วยไร่
เพลง ดวงใจ ศิลปิน ปราง ปรางทิพย์
เพลง ปลายฟ้า ศิลปิน เบิ้ล ปทุมราช x แมน ภิสิทธิ์พงษ์
เพลง Homestay ศิลปิน PRAE CHANAA (แพร ชนา)
เพลง ผู้บ่าวเสื้อปุ๋ย ศิลปิน ดิด คิตตี้
12. รางวัล Best Folk Song (เพลงโฟล์กยอดเยี่ยม) ได้แก่
เพลง FOLKSTAR (โฟล์คสตาร์) ศิลปิน Max Jenmana, Jesse Mek
เพลง ความสัมพันธ์ซับซ้อน ศิลปิน มนัสวีร์
เพลง คาวบอยทองหล่อ ศิลปิน Pae Arak feat. TIMETHAI
เพลง ฤดูหนาว ศิลปิน เขียนไขและวานิช
เพลง จุดหมายไม่ใช่ปลายทาง ศิลปิน วงนั่งเล่น
13. รางวัล Best Hip-Hop/Rap/R&B Song (เพลงฮิปฮอป/แร็ป/อาร์แอนด์บียอดเยี่ยม) ได้แก่
เพลง 3 เดือน (3 Months) ศิลปิน TangBadVoice X deephordee
เพลง Hotel Lobby ศิลปิน Tobii
เพลง เจิดจรัส (Jert-jarat) ศิลปิน YOUNGOHM
เพลง HEAVYWEIGHT ศิลปิน MILLI
เพลง จักรวาลไหน ศิลปิน Jigsaw Story Feat. MONICA
14.รางวัล Best Blues/Jazz Song (เพลงบลูส์/แจ๊สยอดเยี่ยม) ได้แก่
เพลง A Few Questions ศิลปิน Julian Cary
เพลง I Know You Know ศิลปิน Natt Buntita
เพลง Being Here ศิลปิน Salin
เพลง Seven Skill ศิลปิน Tor Kritsakorn
เพลง PROMISE ศิลปิน TOFU
15.รางวัล Best Electronic/Dance Song (เพลงอิเล็กทรอนิกส์/แดนซ์ยอดเยี่ยม) ได้แก่
เพลง Code Red ศิลปิน JPBS
เพลง แค่เพียงตื่น (Sleep Paralysis) ศิลปิน DCNXTR
เพลง แฟนจ๋า 20XX (เป็นแฟนแล้ว เป็นแฟนอีก) ศิลปิน เบิร์ด ธงไชย x โจอี้ ภูวศิษฐ์ xบิวกิ้น x ก้อง สหรัถ
เพลง ONE SHOT ศิลปิน PERSES feat. PiXXiE
เพลง If You Can ศิลปิน MellaMay
16.รางวัล Best World Music / Experimental Song
เพลง Back to Ubon ศิลปิน DANU
เพลง วอนฤทัยหวนคืน ศิลปิน JUNENOM
เพลง TARI KIPAS ตารีกีปัส ศิลปินB35 นรม ๓๕
เพลง Fly in imagination ศิลปิน Mahakit Mahaniranon
เพลง Rammana ศิลปิน Salin
งานประกาศรางวัล SOT MUSIC AWARDS 2026 (โสต มิวสิค อวอร์ด 2026) จะจัดขึ้นในวันพุธที่ 24 มิถุนายน 2569 ณ ONE BANGKOK FORUM, ONE BANGKOK
นอกเหนือจากพิธีประกาศรางวัลในวันดังกล่าว SOT MUSIC AWARDS 2026 ยังจัดกิจกรรมต่อเนื่องภายใต้โครงการ SOT MUSIC AWARDS WEEK ระหว่างวันที่ 17 – 23 มิถุนายน 2569 เพื่อเปิดพื้นที่ให้ศิลปิน บุคลากรในอุตสาหกรรมดนตรี ค่ายเพลง ผู้ประกอบการ และผู้ฟังเพลง ได้มาพบปะ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และสร้างเครือข่ายผ่านกิจกรรมหลากหลายรูปแบบ ประกอบด้วย
1. โสต สด สด (SOT Music Showcase)
การแสดงสดจากศิลปินไทยหลากหลายแนวดนตรี ที่จะมาสร้างประสบการณ์ทางดนตรีอย่างใกล้ชิดใน 4 พื้นที่ ได้แก่ Mr. FOX Live House, VOLUME LIVEHOUSE, LIDO Connect และโฟล์คพระนคร ระหว่างวันที่ 17 – 22 มิถุนายน 2569
2. B2B & Networking
พื้นที่สำหรับนักแต่งเพลง ศิลปิน ค่ายเพลง ผู้จัดเทศกาลดนตรี และผู้แทนจากอุตสาหกรรมดนตรีทั้งในและต่างประเทศ เพื่อสร้างเครือข่ายทางธุรกิจ แสวงหาโอกาสความร่วมมือใหม่ ๆ แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และอัปเดตทิศทางอุตสาหกรรมดนตรีระดับโลก ระหว่างวันที่ 22 – 23 มิถุนายน 2569
3. SOT MUSIC AWARDS Installation
กิจกรรม Exhibition ที่เปิดโอกาสให้บุคคลทั่วไปได้สัมผัสแนวคิดและอัตลักษณ์ของ SOT MUSIC AWARDS ผ่านพื้นที่จัดแสดงเชิงสร้างสรรค์ ระหว่างวันที่ 20 – 22 มิถุนายน 2569 ณ ลานหน้า LIDO Connect และในวันที่ 24 มิถุนายน 2569 ณ ONE BANGKOK FORUM
ร่วมติดตามและส่งกำลังใจให้ศิลปินผู้สร้างสรรค์ผลงาน และบุคลากรในวงการเพลงไทยที่ร่วมกันสรรค์สร้างรางวัลของคนดนตรี โดยคนดนตรี เพื่อคนดนตรี ครั้งแรกของประเทศไทย ในงานประกาศรางวัล SOT MUSIC AWARDS 2026 วันที่ 24 มิถุนายน 2569 ณ ONE BANGKOK FORUM
ติดตามข้อมูลข่าวสาร และความเคลื่อนไหวของ SOT MUSIC AWARDS 2026 ได้ทาง www.soundofthailandmusicawards.com และ Social Media : SOTMUSICAWARDS
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