พระเอกหนุ่ม “จินเจ๋อ” เสียชีวิตคาบ้านพักในวัย 33 ปี

เป็นข่าวเศร้าสำหรับคอซีรีส์จีนเลยทีเดียวเมื่อมีรายงานว่าพระเอกหนุ่ม “จินเจ๋อ” วัย 33 ปี เสียชีวิตลงแล้ว หลังพบศพของเขาที่บ้านพักในหางโจว เมื่อวันที่ 4 มิ.ย. ที่ผ่านมา
ต้นสังกัดของเขาได้ออกแถลงการณ์ พร้อมระบุว่า
“ จินเจ๋อ หรือชื่อจริงว่า จางเจียเหว่ย ได้เสียชีวิตเมื่อวันที่ 4 มิ.ย. ที่บ้านพักของเขาใน หางโจว
จินเจ๋อ เกิดเมื่อวันที่ 30 ม.ค. 1993 ที่เมืองเหวยไห่มณฑลชานตง เขาเป็นนักแสดงและนายแบบหนุ่มที่ขยันและทุ่มเท เริ่มต้นงานในวงการด้วยฐานะนายแบบ ได้ปรากฏตัวในงาน Milan Men's Fashion Week และได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลนายแบบ มืออาชีพยอดเยี่ยมแห่ง
ปีต่อมาเขาหันมามุ่งเน้นการทำงานในวงการภาพยนตร์และโทรทัศน์โดยศึกษาการแสดงและปรากฏตัวในผลงานมากมายด้วยความทุ่มเทและถ่อมตนเสมอมาเขาตอบแทนผู้ชมด้วยผลงานของเขา
ในช่วงไม่กี่ปีมานี้เขาได้มุ่งเน้นไปที่ละครสั้นโดยมีหลายโปรเจกต์คุณภาพสูงที่รอการออกฉาย
ขณะนี้ครอบครัวกำลังจัดการกับผลกระทบที่เกิดขึ้น เพื่อหลีกเลี่ยงการสร้างข่าวลือ หรือข้อมูลเท็จในทางที่ผิด เราขอร้องอย่างจริงใจต่อชาวเน็ตและสื่อมวลชนทุกคนให้กระทำด้วยความปรารถนาดีและเคารพผู้เสียชีวิต โปรดเห็นใจครอบครัวของเขาด้วย โปรดอย่าสร้างข่าวลือเท็จ และขอให้ขาวเน็ตทุกคนงดการเชื่อหรือเผยแพร่ข่าวลือ อย่าสร้างเรื่องหรือคาดเดาเกี่ยวกับสาเหตุการเสียชีวิตเพื่อรักษาเกียรติและระลึกถึงผู้เสียชีวิตร่วมกัน
ข่าวร้ายที่เกิดขึ้นนั้นกะทันหันและชีวิตก็ไม่แน่นอนบริษัทของเราเคารพการจัดการทุกอย่างของครอบครัวหลังจากเหตุการณ์นี้และจะให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่ในทุกเรื่องที่เกี่ยวข้อง
เราขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัว จินเจ๋อ และหวังว่าพวกเขาจะพบความสงบสุขและสามารถปล่อยวางจากความเศร้าครั้งนี้
ขอให้ จินเจ๋อ ไปสู่สุขคติ”
จินเจ๋อ เป็นหนุ่มจาก ซานตง เข้าวงการในฐานะนายแบบหลังเรียนจบจาก Beijing Institute of Fashion Technology จากนั้นได้ไปออกรายการ I Can See Your Voice เมื่อปี 2016 ก่อนจะเริ่มรับงานแสดงและมีผลงานต่างๆมากมาย โดยเรื่องที่เป็นที่รู้จักมีทั้ง Hello, Joann (2019), Forget You, Remember Love (2020) และ Legally Romance (2022).
การเสียชีวิตครั้งนี้ได้เรียกเสียงวิพากษ์วิจารณ์เป็นอย่างมาก โดยมีการพูดถึงการทำงานหนักของนักแสดงซีรีส์สั้น หรือซีรีส์แนวตั้ง ว่าเป็นการถ่ายทำที่หนักจนนักแสดงแทบไม่ได้พัก และยังมีการควบคุมน้ำหนักอย่างเข้มงวด จนทำให้สุขภาพนักแสดงถดถอยอีกด้วย