“รสดี®” ดึงบอยกรุ๊ป “DICE” ตัวแทนคนรุ่นใหม่ ชูไอเทมลับช่วยเสกเมนูโปรด

“รสดี®” เปิดตัวแคมเปญ “รสดี” #อร่อยเสกDICE : เสกความอร่อย ง่ายทุกเมนู โดยดึงบอยกรุ๊ป “DICE” ตัวแทนคนรุ่นใหม่ ชูไอเทมลับช่วยเสกเมนูโปรด ภายใต้แนวคิด “มั่นใจครบรสไม่ต้องปรุงเพิ่ม”
บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้นำในการสร้างความ “กินดี มีสุข” (Eat Well, Live Well) ผ่านความเชี่ยวชาญหลักด้าน “AminoScience” และนวัตกรรมโภชนาการอาหารระดับโลก เดินหน้ากลยุทธ์สร้างความเชื่อมโยงกับผู้บริโภคกลุ่มคนรุ่นใหม่ (Young Generation) อย่างเต็มตัว ด้วยการเปิดตัวศิลปินบอยกรุ๊ป T-Pop สุดฮอต “DICE” (ไดซ์) ในฐานะตัวแทนของแบรนด์เพื่อเป็นสื่อกลางในการส่งต่อประสบการณ์การทำอาหารรูปแบบใหม่ที่สอดคล้องกับไลฟ์สไตล์ปัจจุบัน พร้อมเปิดตัวแคมเปญใหญ่ “อร่อยเสก DICE : เสกความอร่อย ง่ายทุกเมนู” นำเสนอไอเทมลับที่จะเป็นตัวช่วยการทำอาหารที่ยุ่งยาก ให้กลายเป็นเรื่องง่ายและลงตัวสำหรับทุกคน
ในปัจจุบันไลฟ์สไตล์ของกลุ่ม Young Gen ได้ให้ความสำคัญกับทั้งความสะดวกและคุณภาพของอาหาร แต่ส่วนใหญ่ยังมองว่าการทำอาหารเป็นเรื่องที่ใช้เวลามากและปรุงรสให้อร่อยได้ยาก รสดีจึงเปลี่ยนประสบการณ์การเข้าครัวให้เป็นเรื่องง่าย สนุก และเข้าถึงได้มากขึ้น ผ่านแคมเปญ “อร่อยเสก DICE” ที่ได้วง DICE มาร่วมถ่ายทอดความอร่อยในสไตล์คนรุ่นใหม่ ช่วยเนรมิตรสชาติอาหารให้เสมือนมีเวทมนตร์ ซึ่งแคมเปญนี้ได้แบ่งกลุ่มพรีเซนเตอร์ออกเป็น 3 ทีม เพื่อนำเสนอโซลูชันความอร่อยที่หลากหลาย