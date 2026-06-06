“กระทิง ขุนณรงค์” รับเขินเวลาใกล้ชิด “โยเกิร์ต ณัฐฐชาช์” ไม่กลัวแก๊งแม่ยก LGBT จะหายหากไม่โสดแล้ว

“กระทิง ขุนณรงค์” รับเขินเวลาใกล้ชิด “โยเกิร์ต ณัฐฐชาช์” แต่ยังเป็นแค่พี่น้องกัน ตอนนี้สถานะโสด ให้งานเป็นอันดับ 1 ในชีวิต ไม่เกี่ยวที่ยังโสดเพราะกลัวแก๊งแม่ยก LGBT จะหายไปไม่มาซัปพอร์ตตน
เรียกว่าเป็นปีทองของ “กระทิง ขุนณรงค์ ประเทศรัตน์”ที่มีผลงานละครออกมาในครึ่งปีแรก 2 เรื่อง “รักหักหลัง” และ “สอดสร้อยมาลา” ประสบความสำเร็จทั้งสองเรื่อง แต่เจ้าตัวมองว่าไม่ขนาดนั้น เพราะจริงๆ เป็นงานที่ถ่ายไว้นานแล้วแต่จังหวะออกอากาศพร้อมกัน
“ครึ่งปีหลังมีหนังเรื่องนึง แล้วก็มีซีรีส์ของช่อง 3 เรื่อง เกมส์โกงเกมส์ ออนแอร์ช่วงกลางเดือนมิถุนายนนี้ (ถือว่าเป็นปีทองปีนี้ 5-6 เรื่อง?) น่าจะพอได้อยู่ครับพี่ จริงๆ ผมไม่ได้งานเยอะขนาดนั้น เพียงแต่มีที่ถ่ายเก็บไว้แล้วคิวออนแอร์ แล้วปีนี้คิวออนฯ มันมาพร้อมกันพอดี มันเลยดูว่าผลงานเยอะ แต่จริงๆ ผมก็เรื่อยๆ ปกติ
ถามว่าในแง่ของการเป็นนักแสดงอิสระ ถือว่าประสบความสำเร็จไหม ผมว่ายัง ผมเพิ่งออกมาเป็นอิสระด้วยตัวเอง รู้สึกว่ายังมีหลายอย่างที่อยากลองทำ อยากรับบทบาทที่หลากหลายอยากได้รับบทบาทที่หลากหลาย ท้าทายมากขึ้นกว่านี้อีก ผมอยากลองดูครับ
เรื่องงานดี ได้ใช้ชีวิต ปีนี้ก็เซ็ตตัวได้มากขึ้น มีเป้าหมายและทำตามเป้า ทุกอย่างไปในทางที่ดี ความรักตอนนี้ผมไม่ได้อะไรเลยครับ ผมแฮปปี้กับงาน แฮปปี้กับเพื่อน แฮปปี้กับคนรอบตัว โอเคแล้ว กับพี่โย (ณัฐฐชาช์ บุญประชม) เอาจริงๆ ตอนนี้ผมยังเป็นพี่น้องกันอยู่ ก็ได้ทำงานร่วมกันทำซีรีส์ด้วยกัน ติดตามซีรีส์ดีกว่า ผมไม่รู้อนาคตครับ แต่ตอนนี้แฮปปี้ทุกครั้งที่ได้เจอ พี่เขายังเป็นพี่ที่น่ารักสำหรับผมอยู่ครับ”
รับเขิน “โยเกิร์ต ณัฐฐชาช์” เวลาต้องเข้าฉากใกล้กัน ตอนนี้แฮปปี้ที่เป็นแบบนี้ ความรักเป็นเรื่องของคนสองคน
“ตอนไปเวิร์กช็อปก็ยังเขินอยู่ครับ เวลาต้องเข้าใกล้ๆ กันก็จะประหม่าปกติอยู่แล้ว ถ้าเข้าคู่กันแรกๆ ถ้าใกล้ก็รู้สึกเขินไปหมด ผมแฮปปี้ที่มันเป็นอย่างนี้อยู่แล้ว ตอนนี้มันโอเคแล้ว แต่ก็ไม่รู้อนาคตเหมือนกัน ตอนนี้เป็นพี่น้องกันครับ สถานะตอนนี้ของผมคือโสด ถ้ามีคนคุยคือไม่โสด แต่ตอนนี้ผมโสด
(คนเชียร์เยอะ?) ผมว่ามันก็ต้องอยู่ที่สองคนแหละที่แบบว่าถึงเวลามันอาจจะขยับไปได้ แต่ผมยังไม่รู้ว่ามันจะเป็นยังไง พี่โยเกิร์ตเขาสวยและเก่ง ตอนนี้ผมยังแฮปปี้กับที่เป็นอยู่ ผมอยากโฟกัสเรื่องงานมากกว่า อยากให้หน้าที่ อาชีพนักแสดงขยับไปอีก ผมยกให้เป็นเรื่องหลักและเรื่องแรกในตอนนี้ เรื่องรักเป็นผลพลอยได้มีก็ดีไม่มีก็ไม่เป็นไร โสดไม่เหงาครับ ผมเพื่อนเยอะ ชีวิตตอนนี้แฮปปี้ 100% ทั้งเรื่องงาน เรื่องกีฬา แฮปปี้ทุกอย่าง”
แก๊ง LGBT คือแม่ยก มองไม่ว่าตนจะโสดหรือไม่โสดก็จะยังสนับสนุนตน
“อันนั้นแก๊งแม่ยกของผมครับ ไม่ว่าสถานการณ์ไหนเขาก็ซื้อเสื้อผมอยู่แล้ว (ไม่โสดแล้วแก๊ง LGBT หาย?) ไม่แน่ใจเหมือนกัน ไม่ขนาดนั้นหรอก อันดับ 1 ตอนนี้ทำงานก่อน”