เป็นเรื่อง! “จ๊ะ นงผณี” โผล่ไลฟ์กับ “วิน วิลเลี่ยม” คู่แข่ง “พิมรี่พาย” ล่าสุดตอบชัด แตกหัก - ทะเลาะ?

อยู่ดีๆ ไปไลฟ์สดคู่กับ “วิน วิลเลี่ยม” พ่อค้าดาวติ๊กต๊อกชื่อดัง คู่แข่งวงการไลฟ์ของ “พิมรี่พาย พิมรดาภรณ์ เบญจวัฒนะพัชร์” งานนี้เลยไม่วาย มีคนตั้งคำถามถึงความสัมพันธ์ระหว่าง “จ๊ะ นงผณี มหาดไทย” กับพิมรี่พาย ที่ไม่ได้เห็นภาพอยู่ด้วยกันนานแล้ว ชาวเน็ตข้องใจ ต้องมีปัญหาอะไรกันแน่ๆ
งานนี้ จ๊ะ เลยจัดให้ชุดใหญ่ ตอบชัดๆ กูไม่ได้ทะเลาะกัน น้องวินโทร.มา ถ้ามีโอกาสเข้ามา โดยไม่เสียอะไรเลย แล้วฉันไปขายของ เป็นเธอ เธอไปไหม แล้วฉันขายแชมพูได้ 7 พันบ้าน
จ๊ะเผยต่อว่า ถ้าพิมรี่พายโทร.มา ให้เอาแชมพูมาขาย เอาลิปาขาย กูไปไหม ก็ก็ไป ใครชวนจ๊ะไปหมดที่จ๊ะไม่ต้องเสียเงิน เข้าใจไหม เพราะจ๊ะไม่มีค่าการตลาด จ๊ะมีแค่สินค้า เรารู้สินค้าเร าดี เราก็อยากไปที่ที่มีโอกาส เข้าใจนะ
แล้วก็พูดบ่อยมากว่าไม่ได้ทะเลาะกัน พร้อมถามกลับคนคอมเมนต์ เคยมีใครที่เข้ามาในชีวิตแล้วหายไปไหม ที่หายไปเฉยๆ ไม่ได้คุยกัน ชีวิตต่างคนต่างทำงาน โตขึ้นมึงทำงานกูทำงาน แล้วถ้าติดตามตนทำงานเยอะมาก
เชื่อเหอะ ถ้าทะเลาะ ไม่ได้จบแค่นี้หรอก ถ้าทะเลาะจะรู้เรื่องอลังการเลย แต่นี่ไม่ได้ทะเลาะ แต่ถ้ารู้ว่ามีปัญหากับฝั่งโน้นแน่ๆ เลย ปัญหาอะไรพิมพ์มา