CEA x จุฬาฯ เปิดหลักสูตรปั้นผู้นำแบรนด์เมือง ขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์

CEA x จุฬาฯ เปิดหลักสูตร “CreativEX 2026 : City Branding & Creative Organization” ปั้นผู้นำแบรนด์เมืองแห่งอนาคต ผ่านพลังเศรษฐกิจสร้างสรรค์ อัดแน่นพร้อมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ เชิงลึก กับเครือข่ายผู้นำระดับประเทศ
สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) หรือ CEA ร่วมกับภาควิชาการตลาด คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ “CreativEX 2026” อย่างเป็นทางการต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 มุ่งมั่นพัฒนาผู้นำแห่งอนาคต ที่พร้อมใช้ความคิดสร้างสรรค์เป็นกลยุทธ์สำคัญในการขับเคลื่อนองค์กร เมือง และเศรษฐกิจไทยท่ามกลางบริบทโลกใหม่ที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม เทคโนโลยี และทุนทางวัฒนธรรม
หลักสูตร CreativEX 2026 : City Branding & Creative Organization มุ่งเสริมศักยภาพผู้บริหารจากภาครัฐ ภาคเอกชน และภาควิชาการ ให้สามารถเชื่อมโยงองค์ความรู้เชิงนโยบาย กลยุทธ์ และการลงมือปฏิบัติจริงเข้าด้วยกัน เพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศผ่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์อย่างยั่งยืน
CEA x Chula จุดประกายผู้นำยุคใหม่ ผ่านพลังเศรษฐกิจสร้างสรรค์
CreativEX 2026 : City Branding & Creative Organization ไม่ได้เป็นเพียงหลักสูตรด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ แต่เป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้ การเชื่อมโยงและการสร้างเครือข่ายผู้นำรุ่นใหม่ที่พร้อมนำความคิดสร้างสรรค์ไปต่อยอดสู่การเปลี่ยนแปลงเชิงเศรษฐกิจ สังคม และเมืองในอนาคต
โดยผู้เข้าอบรมจะได้แลกเปลี่ยนมุมมองกับผู้นำจากหลากหลายอุตสาหกรรม พร้อมร่วมสร้างเครือข่ายผู้นำ ที่สามารถต่อยอดสู่ความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ทั้งในระดับองค์กร ระดับประเทศ ไปจนถึงระดับสากล
ดร. ชาคริต พิชญางกูร ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ กล่าวว่า โลกยุคใหม่กำลังเปลี่ยนจากการแข่งขันด้านต้นทุน ไปสู่การแข่งขันด้านความคิดสร้างสรรค์และอัตลักษณ์ เมืองและองค์กรที่สามารถสร้างเรื่องราว สร้างประสบการณ์ และต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมสู่นวัตกรรม จะเป็นผู้ที่สร้างความได้เปรียบในเศรษฐกิจอนาคต ซึ่ง City Branding และ Creative Organization จึงไม่ใช่เพียงเทรนด์ แต่เป็นยุทธศาสตร์สำคัญของการเติบโตในระยะยาว ทำให้เศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy) กลายเป็นกลไกสำคัญที่เกื้อหนุนกันในการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดยความคิดสร้างสรรค์ช่วยสร้างนวัตกรรม มูลค่าเพิ่ม และโอกาสทางเศรษฐกิจใหม่ พร้อมยกระดับภาพลักษณ์ ความเชื่อมั่น และอิทธิพลของประเทศไทยในเวทีโลก
ด้าน ศ. ดร.วิเลิศ ภูริวัชร อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่า ในยุคที่โลกเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วจากเทคโนโลยี และการแข่งขันระดับโลก การพัฒนาผู้นำไม่สามารถยึดอยู่กับกรอบความรู้แบบเดิมได้อีกต่อไป ผู้นำยุคใหม่ต้องมีทั้งวิสัยทัศน์ ความคิดสร้างสรรค์ และความสามารถในการเชื่อมองค์ความรู้ข้ามศาสตร์ เพื่อสร้างคุณค่าและโอกาสใหม่ให้กับองค์กรและสังคมอย่างยั่งยืน โดย ภาควิชาการตลาด คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ มีวิสัยทัศน์สร้าง “นักสร้างสรรค์รุ่นใหม่” ให้เป็นกำลังสำคัญยกระดับขีดความสามารถของประเทศ
เศรษฐกิจสร้างสรรค์มีบทบาทสำคัญต่อเศรษฐกิจโลก โดยสร้างรายได้รวมกว่า 71.9 ล้านล้านบาท คิดเป็น 3.1% ของ GDP โลก และมีแนวโน้มเติบโตเฉลี่ยประมาณ 10% ต่อปี พร้อมสร้างการจ้างงานกว่า 50 ล้านตำแหน่ง หรือ 6.2% ของแรงงานโลก โดยมีมูลค่าการส่งออกสินค้าและบริการสร้างสรรค์ทั่วโลกอยู่ที่ประมาณ 65.6 ล้านล้านบาท ซึ่งด้านบริการเติบโตสูงกว่าสินค้าถึง 34%
สำหรับประเทศไทย ปัจจุบันมูลค่าของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ไทยสูงถึง 1.44 ล้านล้านบาท หรือคิดเป็น 8.01% ของ GDP ประเทศ โดยมีมูลค่าการส่งออกสินค้าเชิงสร้างสรรค์ราว 3.78 แสนล้านบาท คิดเป็น 3.7% ของมูลค่าส่งออกทั้งหมด และมีแรงงานในภาคเศรษฐกิจสร้างสรรค์เกือบ 1 ล้านคน สะท้อนบทบาทสำคัญทั้งด้านรายได้และการจ้างงาน
เปิดประสบการณ์จริง สู่การสร้างเมืองและองค์กรแห่งอนาคต
ตลอดหลักสูตร CreativEX 2026 ผู้เข้าอบรมกว่า 50 คน ซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารระดับสูงจากภาครัฐ เอกชน และภาควิชาการ จะได้ร่วมเรียนรู้ผ่านกิจกรรมเข้มข้นกว่า 50 ชั่วโมง ทั้งการบรรยายเชิงลึก เวิร์กช้อปเชิงปฏิบัติการ และการแลกเปลี่ยนมุมมองกับผู้เชี่ยวชาญและผู้นำตัวจริงจากหลากหลายอุตสาหกรรม โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรชั้นนำทั้งชาวไทย และต่างชาติจากหลากหลายวงการรวมกว่า 20 ท่าน
เนื้อหาครอบคลุมประเด็นสำคัญ ได้แก่ Strategic City Branding & Urban Competitiveness, Cultural Asset & Creative IP Transformation และ AI & Sustainable Innovation ซึ่งล้วนเป็นทักษะสำคัญสำหรับผู้นำในโลกเศรษฐกิจยุคใหม่
พร้อมกันนี้ ผู้เข้าอบรมยังจะได้เปิดประสบการณ์ผ่านมุมมองใหม่ ในกิจกรรม Exclusive Site Visits จากองค์การสร้างสรรค์ชั้นนำ อาทิ Bangkok International Content Market (BICM), Dib Bangkok, Huawei Thailand, รวมถึงการลงพื้นที่ศึกษาดูงานเชิงลึก ณ ย่านเมืองเก่าสงขลา ภายใต้แนวคิด “Songkhla Urban Catalyst” เพื่อถอดรหัสความสำเร็จของการใช้ความคิดสร้างสรรค์ วัฒนธรรม และการออกแบบ เป็นเครื่องมือในการพลิกฟื้น และสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจในท้องถิ่น พร้อมเปิดมุมมองใหม่ และสร้างแรงบันดาลใจในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของประเทศต่อไป
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เกี่ยวกับสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน)
สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน): สศส. หรือ Creative Economy Agency (Public Organization): CEA จัดตั้งขึ้นในวันที่ 14 สิงหาคม 2561 โดยเป็นหน่วยงานภายใต้การกำกับดูแลของสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ทำหน้าที่ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เพื่อให้เป็นพลังขับเคลื่อนไปสู่เศรษฐกิจที่สมดุลและยั่งยืนในระยะยาว โดยให้ความสำคัญกับการพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์สาขาต่าง ๆ ให้เติบโต และส่งเสริมให้ภาคการผลิตนำความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมไปประยุกต์ใช้ในการเพิ่มมูลค่าสินค้า บริการ และทุนทางวัฒนธรรม อันจะนำไปสู่การยกระดับศักยภาพการแข่งขันของธุรกิจและประเทศ