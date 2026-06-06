“นุ้งตี้” เผย “ฟ้าใส-แม่” รับแล้วโกหกทุกเรื่อง เงิน 5 แสนใช้หมดแล้ว!

รายการ putta talk โดย “พุทธ อภิวรรณ”ได้อัปเดตกรณี “น้องฟ้าใส” ออกมาอัดคลิปขอโอกาสแก้ตัว ขอให้ได้เรียนหนังสือ พร้อมแจกแจงเงินที่มา 5 แสนว่าเอาไปทำอะไร
-พุทธส่งทีมข่าวลงไปหาฟ้าใสและคุณแม่ ตอนไปถึงพี่ชายฟ้าใส ออกมาให้ข้อมูลกับนักข่าว บอกว่าน้องและคุณแม่ไม่พร้อมชี้แจงใดๆ ทั้งสิ้น จริงๆ แล้วเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นเรื่องการใช้เงินหรือทุนการศึกษา ที่หลายคนสงสัยว่าไม่พอจริงๆ เหรอ 5 แสน ทั้งหมดเดี๋ยวพร้อมเมื่อไหร่ คุณแม่จะออกมาชี้แจง และนุ้งตี้จะเป็นคนช่วยดูแล
-พุทธเผยข้อมูลจากแหล่งข่าวยืนยันว่าน้องฟ้าใสไม่ได้ไปเรียนเลย
-นุ้งตี้ อินฟลูฯ ชื่อดัง คนดูแลคนใหม่ของฟ้าใสให้สัมภาษณ์กับพุทธ เผยว่าน้องยอมรับหมดทุกอย่างแล้วเรื่องเงิน น้องได้เงินจริงตอนไปอยู่กับสไปรท์ SPD นุ้งตี้เช็กแล้ว แรกๆ น้องไม่ได้พูดความจริง ยอมรับว่าน้องโกหก โกหกทางนุ้งตี้ด้วย จนนุ้งตี้เช็กสเตทเมนต์ และเค้นความจริง เขาถึงยอมรับ
-ตอนแรกคิดว่านุ้งตี้ทำให้เด็กเสียการเรียนหรือเปล่า วันนี้นุ้งตี้ชี้แจงว่าไม่ได้ทำให้ครอบครัวนี้ไม่ไปเรียนหนังสือ หนูบอกด้วยให้ไปเรียนหนังสือ แปลกใจว่าทำไมไม่ไปเรียน ตัวเองบอกให้ฟ้าใสไปเรียนตลอดและต้องทำงานด้วย ถ้าไม่ไปเรียนวันข้างหน้าจะเสียโอกาส น้องฟ้าใสก็ไปบ้างไม่ไปบ้าง เลยเรียกน้องมาคุย น้องบอกว่าไปโรงเรียนแล้วถูกเพื่อนมองด้วยสายตาไม่ดี
-ล่าสุดเงิน 5 แสนหมดเกลี้ยง นุ้งตี้ยอมรับมีบางเรื่องที่ครอบครัวนี้ไม่ได้พูดความจริง
-นุ้งตี้ลั่นฟ้าใสอาจมีวุฒิภาวะไม่พอ แต่แม่ต้องโตได้แล้ว สิ่งที่แม่โทร.ไปด่าทีมงานสไปรท์ เรื่องการใช้เงิน ฟังจากแม่ และแม่ไม่ได้อธิบาย เชื่อว่าที่โทร.ไปวีนสไปรท์ และทีมงาน น่าจะได้รับสารจากฟ้าใส
-นุ้งตี้ดูแลน้องอย่างดี ไม่ได้หักหัวคิว แต่สิ่งที่เจอปัญหาวันนี้ คือมีหลายครั้งที่พูดไม่จริงกับนุ้งตี้ จนนุ้งตี้รู้สึกว่าตอนนี้ก็ลำบากใจ แต่อยากวอนให้สังคมให้โอกาสอีกครั้งนึง
-ส่วนที่พยายามยืนยันว่าสิงหาไปจีบฟ้าใส นุ้งตี้ถามให้แล้ว เรื่องนี้ถูกแต่งขึ้นมาและโกหก
“แม่ยอมรับกับหนูแล้วว่าอยากขอโทษ หลายเรื่องน้องโกหกมาตลอด ทุกเรื่อง จนทำให้หลายอย่างมันเกิดปัญหาอย่างเรื่องแม่ เรื่องงานบริษัทเก่า เรื่องผู้ชาย น้องโกหกมาโดยตลอด ทางนุ้งตี้ก็จับได้ อยากให้สังคมให้โอกาสน้อง ตอนนี้น้องยอมรับความจริงให้ฟังหมดแล้ว ว่าน้องโกหก ทั้งเรื่องเงิน บริษัทเก่า ผู้ชาย และเรื่องแม่ที่ทำให้แม่โดนด่า เดี๋ยวสะดวกแล้วจะให้แม่กับน้องออกมาชี้แจงเอง
-อะไรผิดพลาดไปแล้วเรื่องก็ผ่านไปแล้ว อะไรโกหกจะให้ออกมายอมรับให้หมดเลย เพื่อเริ่มต้นชีวิตใหม่ เรื่องเก่าน้องทำไม่ดีเยอะมาก โกหก สร้างเรื่อง ดื้อรั้น ซน ตามประสาเด็ก” นุ้งตี้กล่าว