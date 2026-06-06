เครียดมาก “พลอย” อดีตเมีย “ปีเตอร์” เผยอุทาหรณ์ ปล่อยลูกชายเล่นเกมโรบ็อก โดนแฮกสูญเงิน 1.5 หมื่น

“พลอย พชรา ทวีรัตน์” อดีตภรรยา “ปีเตอร์ คอร์ป ไดเรนดัล” ควงลูกชาย “น้องพูม่า” เผยบทเรียนราคาแพง ให้ลูกเล่นเกมในไอแพดก่อนโดนมิจฉาชีพหลอกตีสนิทจัดการแฮกบัญชี โอนเงินจากบัตรเครดิตที่ผูกเอาไว้กับแอปเปิ้ลไอดี ไปซื้อของขวัญในเกมส่งให้ตัวเอง จนสูญเงิน 1.5 หมื่นบาท
โดยพลอยเผยว่า ตนกับลูกใช้ไอแพดร่วมกัน มีไอดีของพลอยอยู่ในเกม การเล่นโรบ็อกที่บ้านไม่ให้เติมเงินโดยเด็ดขาด ให้เล่นฟรีอย่างเดียว แต่วันนี้ต้องมานั่งจ่ายเงิน 1.5 หมื่นกับบัตรเครดิต ยื่นเรื่องไปทางแอปเปิ้ล โรบ็อกเรียบร้อยแล้ว แต่คิดว่าไม่ได้เงินคืน พ่อแม่ทุกคนไม่รู้เลยว่าลูกคุยกับใครบ้าง เขาสามารถแฮกมาในระบบได้
ค่อนข้างช็อก รู้เรื่องตอนบ่ายสาม สิ่งแรกที่ทำคือแจ้งบัตรก่อน บัตรโดนอายัดเรียบร้อย จากนั้นแจ้งโรบ็อก แจ้งแอปเปิ้ล สิ่งที่ทำต่อคือต้องเปลี่ยนแอปเปิ้ลไอดี สมัยนี้สังคมน่ากลัวมาก ถ้าเป็นไปได้ อย่าให้ลูกเริ่มเล่นเกมที่เจอสังคมเยอะๆ ใครมีลูกเฝ้าระวังเข้าไปเซ็ตติ้งก่อนเลย อย่าให้ลูกได้คุยกับใครที่ไม่ใช่เพื่อนของเรา
ความผิดของพลอย 100 เปอร์เซ็นต์ คือความชะล่าใจ เพราะพลอยก็ยุ่ง พลอยไม่ได้เฝ้าระวังอะไรมาก ตอนนี้แจ้งโรบ็อกไปแล้ว แต่ไม่รู้จะคืนเงินหรือเปล่า
พลอยโดนแฮกเกอร์ในเกมโรบ็อก แฮกเอาเงินไปซื้อกิฟต์ พลอยเสียเงินไป 1.5 หมื่นบาท พลอยพาลูกออกมานั่งไลฟ์ให้ฟัง เพราะบางทีเราเล่าให้ฟัง ลูกไม่เห็นภาพ ดื้อจะเล่น วันนี้เอาพูม่ามานั่งพูดด้วย พูม่าเสียใจไหม (พูม่าบอกเสียใจ ทำให้เขาแฮกแอ็กเคานต์เราเอาเงินไปได้ ซึ่งเป็นเงินที่เยอะ ตอนนี้พยายามแก้ปัญหา โดยการหยุดเล่นโรบ็อกและหาว่าเขามาจากไหน) พลอยถามว่าคิดว่าแม่ต้องรู้สึกยังไง กับการอดหลับอดนอนไปบิน แล้วต้องมาจ่ายเงิน 1.5 หมื่น พลอยบอกรู้สึกผิดหวัง ไม่ใช่จ่ายไม่ได้ แต่การที่เราบอกลูกซ้ำแล้วซ้ำอีกว่าอย่าคุยกับคนแปลกหน้า การคุยกับคนแปลกหน้าในสื่อออนไลน์หรืออะไรก็ตาม ค่อนข้างอันตราย
เขาคุยกับคนในเกม คนนั้นน่าจะเป็นแฮกเกอร์ เขาแฮกเข้ามาในแอ็กเคานต์พูม่า เขารู้ไอพี รู้ยูสเซอร์เนมของเรา เขาใช้เครื่องอื่นเล่น สามเครื่อง คนที่เข้ามามันเข้ามาทางโครมบ้าง ซาฟารีบ้าง เข้ามาจากทางอื่น ทุกวันกดซื้อกิฟต์ ทีละพัน สองพัน จนครบ 1.5 หมื่น โชคดีมากอาจโดนมากกว่านี้ วันที่ 4 ธนาคารบล็อกบัตร มันเลยกดมากกว่านี้ไม่ได้ ถ้าธนาคารไม่บล็อกบัตร พลอยอาจโดน 4-5 หมื่น เพราะมีการพยายามกดซื้อติดกันหลายครั้ง
ใครมีลูกเล่นเกมนี้อยู่ หักดิบ เอาคลิปนี้ให้เด็กดู อยากเตือนเลยอย่าให้เล่น ถ้าเล่นเราต้องนั่งอยู่หน้าจอกับลูกเลย ซึ่งมันเสียเวลามาก เวลาลูกเล่น ลูกอยากได้อาวุธ สุดท้ายลูกอยากได้เงินไปเติม เราได้อะไรจากตรงนี้บ้าง พลอยไม่เห็นประโยชน์
พร้อมเผยว่าปกติพลอยให้เล่นจันทร์-ศุกร์ วันละ 1 ชม. ซึ่งลูกก้มหน้าก้มตาเล่นตลอด เสียเวลาลูกเล่นแบบนี้ 10 ชม.ต่ออาทิตย์ มันเสียเวลาเยอะมาก ตอนนี้แพนเตอร์กับพูม่าห้ามเล่นโรบ็อกซ์ ไม่เอาแล้ว
จุดที่พลาดคือไอแพดเครื่องนี้ใช้กับลูก เราให้ลูกเล่น แล้วมันเชื่อมแอปเปิ้ลไอดี ซึ่งมีบัตรเครดิตของพลอย มันเป็นความผิดของพลอยเลย เนื่องจากมันแก้ไขอะไรไม่ได้ ก็อยากให้พ่อแม่เอาคลิปนี้ให้ลูกดู มีเด็กที่โดนหลอกเอาเงินจริงๆ นั่งอยู่ตรงนี้ บางทีแค่คุยกับเขา เขาสามารถส่งโค้ดเขียนโปรแกรมเข้ามาในระบบของเรา สามารถใช้แอ็กเคานต์เราส่งของขวัญให้เขาเองได้
มันมีแต่เสียกับเสีย ไม่ต้องเล่นโรบ็อกซ์เพื่อความปลอดภัย อยากบอกว่าการคุยกันในแอปฯ เฉยๆ มันสามารถแฮกข้อมูลเราได้ เสียใจไหม (พูม่าบอกว่าเสียใจ จะจ่ายเงินคืน ตอนนี้ไม่อยากเล่นแล้ว) พลอยบอกงงมาก หลังเรื่องตรงนี้ยังไม่จบเลย ลูกถามเมื่อไหร่จะได้เล่นอีก ขอบอกเลยว่าไม่มีการให้เล่นอีก พร้อมเผยว่าเรื่องนี้ขอด่าตัวเองก่อน ที่ไม่ทำ parental control
เรื่องนี้ทำให้เครียดมาก พลอยต้องให้ธนาคารส่งทรานเซ็กชั่นมา เพื่อส่งไปทางแอปเปิ้ล ติดต่อโรบ็อกอีกที ส่งข้อมูล ส่งเอกสารให้เร็วที่สุด เพราะตัวคดีความอยู่ได้แค่เดือนเดียวเองมั้ง ถ้าผ่านไปแล้ว ก็ผ่านไปเลย