“ฟาริดา” อุ้มท้อง 5 เดือน แฉ! #นักร้องชายค่ายตึกฟ้าย่านอโศก พฤติกรรมโลกหลายใบ พัวพันยาเสพติด พรากผู้เยาว์

เช้าวันเสาร์มักจะมีอะไรให้ตื่นเต้นเสมอ…แต่สำหรับประเด็นนี้ลากยาวมาตั้งแต่ช่วงดึกๆ ของคืนวันศุกร์ที่ผ่านมา เมื่อแฮชแท็ก #นักร้องชายค่ายตึกฟ้าย่านอโศก เล่นเอาหลายคนนอนไม่หลับ เพราะบุคคลที่ออกมาให้ข้อมูลคือ “ฟาริดา”ออกมาฟาดเป็นอีพีๆ ถึงนักร้องชายค่ายดังย่านอโศก ที่ซุกโลกหลายใบ เสพยา พรากผู้เยาว์ รวมไปถึงทำผู้หญิงท้องแล้วก็ไม่รับ
ประเด็นนี้ค่อยๆ ถูกพูดถึงขึ้นเรื่อยๆ จนชาวโซเซียลเริ่มใส่ใจ โดย “ฟาริดา” เปิดเกมส์แรกก่อนเข้าคลิปในอีพีต่อๆ ไป ด้วยข้อความที่ว่า
“ยัยเด็กร้านเหล้าที่ชื่อเหมือนขนมญี่ปุ่น (ย่อว่าโมจิ) ที่อยู่กินกับนักร้องชายตึกฟ้าที่บ้านทาวน์อินทาวน์ บ้านอยู่อยุธยานี่ ย่าป่วยด้วยเหรอ ฉันรู้ที่อยู่บ้านเธอที่อยุธยาแล้วนะจ๊ะ รู้ด้วยว่าเป็นใครมาจากไหน สืบหมดล่ะคะ ส่วนอีนักร้องชายวงโดนัทยังมีรู ฉันก็รู้หมดนะจ๊ะว่าบ้านที่ชลบุรีอยู่ไหน แต่ไม่ต้องกลัวหรอกไม่ทำอะไรหรอกไม่อยากรังแกคน ไม่มีอาวุธ”
เริ่ม ep.2 โดยฟาริดา เล่าว่า “นักร้องคนนี้ล่อเด็กไปทั่ว ต่ำกว่า 15 ก็มี ต่ำกว่า 18 ปีก็เยอะ แล้วสิ่งที่ฉันจะพูดต่อไปนี้ จะพูดดีมั้ย (น้ำตาคลอ เสียงสั้น) ฉันกำลังมีลูกกับผู้ชายคนนี้ อีก 2 อาทิตย์จะครบ 5 เดือน แต่ก็ไม่ได้รับผิดชอบอะไรเลย แล้วพูดแย่ๆ ว่า 'ก็ไปเลี้ยงเองสิ บ้านเธอก็รวย จะให้เขาทำยังไง' และเมื่อตอนเย็นมีเด็กที่ร้านช่างสัก ในสตูดิโอของนักร้องคนนี้ มาเล่าให้ฟังว่าชีเล่นยา ยาไอซ์ ยาอี มีบ้องกัญชา และวันเกิดของเพื่อนในวง ซึ่งไปดูเองว่าใครเกิด แฟนคลับก็บอกว่านักร้องคนนี้ดูลอยๆ อาจจะฉี่ม่วงหรือเปล่าไม่รู้ แล้วก็มีผู้หญิงคนอื่น ผู้หญิงหัวทอง หรือบางคนก็ยังใส่คอซองอยู่เลย มีโลกหลายใบมาก นึกว่าเป็นผู้คุมกาแลกซี่ ผู้ชายคนนี้ไม่ได้มีอะไรน่ากลัวเลย แค่เป็นศิลปินคนหนึ่งที่สักเยอะๆ สัญญาก็จะหมดแล้ว อย่าปล่อยให้มันลอยนวล เหมือนเพลงมันน่ะ ที่หลายคนทักฉันว่าอ้วนขึ้น แต่อย่างที่บอกไปตั้งแต่ต้นคลิปว่าฉันกำลังท้อง”
เขยิบมาที่ ep.3 “ พอลงคลิปที่แล้วไป ก็มีนักร้องหลายค่ายมาก ส่วนมากจะเป็นค่ายลูกทุ่ง ทักมาหาฉัน ทั้งคนดัง และคนไม่ดัง แต่ส่วนมากอายุไม่ถึง 15 ปี เรียกว่าเป็นจูเนียร์ และ ส่วนมากก็ไม่ถึง 18 ปี ทักมาประมาณว่าคนนี้เคยมาจีบ เคยคุยกัน เกือบโดน แต่เพื่อนเตือน ก็ไหวตัวทัน ฉันจะคิดว่านางเป็นเปโดหรือเปล่า หรือขาดความอบอุ่น พ่อแม่ไม่รัก เลยทำตัวแบบนี้”
ถัดมาอีพีที่ 4 ก็ยังแซบขึ้นเรื่อยๆ “และมาอีพี 4 ฉันไปรู้มา เด็กร้านเหล้า หลายๆ คนนางก็กินหมด ไม่เลือก ติดโรคหรือเปล่า ไปตรวจหมอ ไปตรวจฉี่ด้วยนะ ม่วงหรือเปล่า ที่บ้านดำ ร้านสักมึง ดูดกัญชา แล้วเด็กร้านเหล้าก็ทักมาหา ว่าผู้ชายคนนี้กินไม่เลือก เอาหมด และก็ยังคบซ้อน แล้วตอนสงกรานต์ก็ไปงานที่พัทยา แล้วก็ในกลุ่มนั้นก็มีดาวโอลี่แฟน แต่ก็ไม่รู้ไปทำอะไรกัน”
ซึ่งชาวโซเซียลก็ไปขุดว่าทั้งคู่เริ่มคบกันเมื่อไหร่ ซึ่งเจ้าตัวก็ได้เล่าเอาไว้ว่า “ก็คือหนูรู้จักกับผู้ชายคนนี้ ผ่านเพื่อนของหนู เพราะว่าเพื่อนของหนูเคยคบกับคนในวงของผู้ชายคนนี้ รู้จักตั้งแต่ตอนเดบิวต์ใหม่ๆ ฟอลโลว์ไอจีกัน แต่ตอนนี้เขาบล็กหนูไปแล้ว แต่ถ้าคุยกันจริงจังช่วงตุลาฯ ก็มีไปเที่ยวกัน เจอกันบ่อย แต่เมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาเพิ่งรู้ว่าคบกับเด็กร้านเหล้าอายุ 20 ทรงสก๊อย มหา'ลัยย่านบางเขน แล้วผู้ชายคนนี้ก็มาด่าฉันว่า ฉันเป็นคนร้ายลึก ซึ่งความจริงมันมีมากกว่านั้น แต่เดี๋ยวมาเล่าต่อ”
ล่าสุดโหนกระแสก็ติอต่อมาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว