"หอมแผ่นดิน กลิ่นไอเกษตร" บุกโคราช! "เต้ย - เซ้นต์" ตะลุยวิถีเกษตรแปรรูปสุดพรีเมียม สัมผัสนวัตกรรมจากผืนดินสู่สากล

ร่วมเดินทางไปกับพิธีกรหนุ่ม เต้ย พงศกร และแขกรับเชิญ เซ้นต์ ศุภพงษ์ ใน One Day Trip ณ จังหวัดนครราชสีมา เริ่มต้นความสดชื่นด้วยการพายเรือคายัค ชมความงามของนํ้าผุดธรรมชาติสีฟ้าคราม ณ วิสาหกิจชุมชนท่าช้าง ก่อนจะแวะเช็กอินแหล่งของฝากระดับตํานานที่ "ไร่สุวรรณ" ลิ้มรสชาติความหอมหวานของนํ้าข้าวโพดและข้าวโพดฝักนึ่ง ที่ส่งตรงจากงานวิจัยสู่มือผู้บริโภค และไฮไลท์ที่พลาดไม่ได้คือการสวมบทบาทเกษตรกรลงมือเก็บองุ่นสด และมัลเบอร์รี่ลูกดกสีดําสนิทเต็มต้น
ท่ามกลางบรรยากาศที่โอบล้อมด้วยธรรมชาติ เพื่อเรียนรู้ภูมิปัญญาที่รักษาคุณค่าจากผืนดินไว้อย่างดีเยี่ยมความตื่นตาตื่นใจยังอยู่ที่ การยกระดับผลผลิตทางการเกษตรจากไร่มัลเบอรี่เขาใหญ่ ที่แปรรูปมัลเบอรี่ให้กลายเป็น “ผลิตภัณฑ์แปรรูปโฮมเมดระดับพรีเมียม" แยมมัลเบอร์รี่สูตรลับที่เน้นเนื้อผลไม้แบบเต็มคํา ไม่ใส่สารกันเสีย ตอบโจทย์กลุ่มลูกค้าที่รักสุขภาพ เป็นที่ชื่นชอบถึงต่างแดน
นอกจากนี้ผู้ที่สนใจเรื่ององุ่นห้ามพลาดกับ ไร่องุ่นเจริญทรัพย์ ที่จะพาผู้ชมไปเก็บผลองุ่นสดๆ กันถึงต้น บอกเลยว่าแต่ละที่ ธ.ก.ส. ยังคงเป็นกองหนุนที่สําคัญในฐานะเกษตรกรหัวขบวน ที่เข้ามาสนับสนุนการสร้างโรงแปรรูปที่ได้มาตรฐาน พร้อมทั้งนําเทคโนโลยีมาใช้ยืดอายุสินค้าและขยายตลาดผ่าน Branch Outlet ของธนาคารทั่วประเทศ เพื่อสร้างรายได้หมุนเวียนให้คนในชุมชนอย่างยั่งยืน
มาร่วมสัมผัสความสุข ความสนุก พร้อมแรงบันดาลใจในการยกระดับเกษตรไทย ที่จะเปลี่ยนผลผลิตท้องถิ่นให้กลายเป็นสินค้าระดับพรีเมียม ในรายการ "หอมแผ่นดิน กลิ่นไอเกษตร" วันเสาร์ที่ 6 มิถุนายนนี้ เวลา 20.20 น. ทางช่อง 9 MCOT HD