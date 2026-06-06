“เต้ ปิยะรัฐ” หลุด! ไม่ใช่ “ลูกเกด” ที่เรารู้จัก ลั่นเต็มใจก็ทำ ไม่เต็มใจก็ไม่ต้องทำ

“เต้ ปิยะรัฐ” ดับฝันแฟนคลับเดอะเฟซ 7 ปัดตอบเมนเทอร์ตัวซีเคร็ต ลั่นอย่าคาดหวังมาก เคลียร์ดรามา “ลูกเกด” หลุดพูดไม่ใช่คนที่รู้จัก แต่มองเป็นความบันเทิง ย้ำเทียบเชิญแล้ว เต็มใจก็ทำ ไม่เต็มใจก็ไม่ต้องทำ
ตอนนี้แฟนๆ รายการเดอะเฟซต่างก็จับตามองว่าซีซั่น 7 ที่ทาง “เต้ ปิยะรัฐ กัลย์จาฤก”บอสใหญ่ค่ายกันตนาได้ออกมาแย้มๆ เมนเทอร์แล้ว 3 คนว่ามีใครบ้าง ล่าสุดเจ้าตัวออกมาเปิดใจถึงเรื่องนี้อีกครั้งในงาน Red Carpet & Opening Ceremony Thailand International LGBTQ+ Film & TV Festival 2026 (TILFF 2026) ณ สยามภาวลัย รอยัล แกรนด์เธียเตอร์ ศูนย์การค้าสยามพารากอน ลั่นไม่อยากให้คาดหวังมาก เพราะตอนนี้ยังไม่มีข้อสรุปใดๆ เพิ่ม
“เดอะเฟซ ซีซั่น 7 ยังไม่เป็นที่คอนเฟิร์ม ก็ต้องขอโทษด้วยจริงๆ แต่ว่าเรากำลังเร่งทำงานอย่างเต็มที่ เพราะว่าเราได้มีการนั่งประชุมกันหลายครั้งแล้วกับตัวซีเคร็ตนะครับ แล้วก็รู้สึกว่าเราอยากทำงานร่วมกันจริงๆ แต่ด้วยคิวแหละ ก็เดี๋ยวขอให้คอนเฟิร์มจริงๆ แล้วเดี๋ยวเรามาบอกกันอีกทีนึง แผนสองเราไม่อยากคิดเลย เราอยากคงไว้ที่ตรงนี้ แต่ประเด็นคือว่าถ้าเราต้องออกอากาศภายในปีนี้ แปลว่าเราต้องนับถอยหลังในการถ่ายทำถ้าออกอากาศไม่ทันก็อาจจะไม่ได้ในซีซั่นนี้ ก็อาจจะเป็นซีซั่นต่อไป อันนี้ไม่รู้ ไม่อยากให้เกิดสิ่งนั้นเกิดขึ้น ซึ่งเดี๋ยวว่ากันอีกทีครับ
แต่ส่วนอื่นเรียบร้อย ไม่มีปัญหา คือส่วนของบริษัทกันตนา กรุ๊ป แล้วก็ของคุณเต้ที่สามารถบริหารจัดการได้บ้างนะครับ ลูกค้าก็ยังเป็นลูกค้าที่สนับสนุนเรามาตลอดเวลา ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรครับ ให้แย้มๆ ตัวเมนเทอร์ก็ไม่กล้าบอก เดี๋ยวบอกแล้วมันจะคาดหวังน่ะสิ เอาเป็นว่าเราก็มียูนิเวิร์สของเรานะ เดอะเฟซ ยูนิเวิร์ส เราก็มองหาพาร์ตเนอร์ที่จะนำอีกจักรวาลนึงเข้ามาร่วมกัน ซึ่งแต่ละคนก็มีจักรวาลของตัวเองแหละเพราะเราก็ร่วมเป็นพาร์ตเนอร์กันอยู่แล้ว แต่จะมารวมกันอยู่ในซีซั่น 7 หรือเปล่า แล้วมันจะรวมมากน้อยแค่ไหน จะถึงขั้นเป็นเมนเทอร์ไหม หรือว่ามาเป็นกรรมการ ไม่ใช่เรื่องแปลก เพราะว่าเราร่วมงานกันอยู่แล้ว”
พร้อมรับทุกแรงกระแทก เพราะผ่านมาเยอะแล้ว
“เรื่องนี้เราชิลอยู่แล้ว ผ่านอะไรมาตั้งเยอะตั้งแยะแล้วนะ แต่บางวันตื่นขึ้นมาก็อาจจะมีเครียดบ้าง แต่ด้วยประสบการณ์แล้วก็ด้วยทีม ซัปพอร์ตซิสเต็มที่เรามีอยู่ เราทำงานด้วยกันแล้วเราไม่ได้ต้องห่วงมากถึงเวลาก็ว่ากันไป แต่อย่าเพิ่งคาดหวังกันเลย เรายังไม่เจอผู้เข้าแข่งขันเลย เราขอเจอผู้เข้าแข่งขันก่อน แล้วก็เปิดไปแล้ว 3 เมนเทอร์ก็น่าจะโอเคแล้วนะ ก็เดี๋ยวคุณเต้มาบอกเรื่อยๆ แหละ
ทุกอย่างเป็นเรื่องธรรมชาติ คืออันนี้เป็นธุรกิจครอบครัว ซึ่งคุณเต้มีปณิธานที่จะทำตามสิ่งที่ถูกปลูกฝังมา สิ่งที่คุณเต้เข้าใจคืออำนาจ เงินทอง ชื่อเสียงมาแล้วมันก็ไป มันไม่ได้มีอะไรที่ยั่งยืนอยู่กับเราเสมอไป เพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณเต้จะทำต่อไปนี้ มันอาจจะไม่ได้ถูกใจหรือทุกคนชอบก็ได้ แต่ว่าความตั้งใจของเราจะทำให้ดีที่สุดเท่าที่เราจะทำได้อยู่แล้ว เพื่อสืบทอดเจตนารมณ์ ปณิธานธุรกิจครอบครัวที่เราดำเนินการมา รับได้ทุกแรงกระแทก รับได้มากกว่านี้ ทุกคอมเมนต์ ชิลๆ”
โต้ข่าวเม้าธ์ว่าคนสมัครน้อย เลยต้องขยายเวลาเปิดรับสมัคร
“อุ้ย แหล่งข่าวมาจากไหน เขาพูดกันเหรอ จริงหรือเปล่า จริงๆ ตรงกันข้ามนะ มันเป็นเพราะว่าคนมาสมัครเยอะมากกว่าที่คิด แล้วก็ต้องการให้เราขยายเวลา ซึ่งเราก็กลับมาพิจารณาตรงนี้อยู่ เพราะไม่แน่ใจว่าเราจะเปิดตั้งแต่อายุ 30 ขึ้นไปหรือเปล่า เพราะปกติจะจบที่ 30 ใช่ไหมครับ แต่ว่าจริงๆ เราจบแล้วนะ เราไม่ได้ขยายต่อแล้ว และเราก็พอใจแฮปปี้แล้ว แต่ว่าหลังบ้านเราก็เปิดรับได้เรื่อยๆ นะ จนกว่าจะถ่ายทำจริงๆ ถ้ามีคนอยากเข้ามาเราก็โอเค
ไม่อยากพูดมาก แล้วแต่สะดวกที่จะเม้าธ์กันน่ะ แต่ตัวคุณเต้กับทีมงานรู้ดีว่าแพลตฟอร์มของเดอะเฟซที่เราทำมาเป็น 10 กว่าปี มันไม่เคยแผ่วลงเลย คนดูมากขึ้นเรื่อยๆ ด้วย แล้วก็ทุกเพศทุกวัย ทุกยุคทุกสมัย จนเรารู้สึกว่าเราต้องทำให้ดีที่สุดเท่าที่เราทำได้ นี่คือกำลังใจที่กำลังทำอยู่ตอนนี้ แต่ถามว่ารู้จำนวนไหม ไม่กล้าบอก เพราะว่าจำไม่ได้(หัวเราะ) ก็ 1,000 ขึ้นแน่ๆ ส่วนใหญ่คนที่เข้ามาสมัครเดอะเฟซจะเป็นคนคุณภาพ คือเขาเข้าใจว่าเรากำลังมองหาอะไร และเขารู้ว่าเข้ามาแล้วสามารถมีส่วนร่วมได้ อันนี้เป็นประเด็นที่ดี เพราะว่าส่วนใหญ่ที่เราเจอ และอยากจะเจอ เราจะบอกว่าถ้าเข้ารอบก็น่าจะเป็นคนคุณภาพที่เราตามหา”
เผยส่งเทียบเชิญเมนเทอร์เก่าๆ ทุกคน รวมถึง “ลูกเกด เมทินี กิ่งโพยม” ด้วย
“ก็เห็นครับ ได้มีโอกาสเห็นบางคลิป แล้วก็เข้าใจว่าพี่เกดได้ไลฟ์ไป ก็รู้สึกว่ามันไม่มีอะไร ก็เป็นธรรมชาติของแต่ละคน ทุกคนมีธรรมชาติแตกต่างกัน ไม่สามารถมีใครแทนใครได้แต่ละคนก็ดีคนละแบบ แต่ถามว่าได้มีการทักไปชวนพี่เกดไหม เอาเป็นว่าคุณเต้เทียบเชิญเมนเทอร์ทุกคน
ซีซั่นที่ผ่านมาเลย ตั้งแต่เริ่มกลับมาทำ เราก็เทียบเชิญเมนเทอร์ทุกๆ ท่านแหละนะครับ แต่ถ้าปฏิเสธมา เราก็ต้องเข้าใจ แล้วก็ดำเนินการต่อ บริหารจัดการต่อ ส่วนซีซันล่าสุดถ้าเชิญแล้วจะมาไหมนะ คือบริษัท กันตนา เราก็มีธุรกิจหลายอย่าง แล้วก็ไม่ได้มีแค่รายการเดอะเฟซอย่างเดียวนะครับ คือที่คุณเต้ให้สัมภาษณ์ไป เราก็ได้มาทบทวนเหมือนกัน คุณเต้บอกว่าอาจจะมีการกลับมาร่วมงานกันได้สำหรับทุกๆ ท่าน ก็หมายความว่า บริษัท กันตนา มีธุรกิจหลายอย่าง แล้วเราก็ผลิตหลายอย่าง ทั้งซีรีส์ ละคร คอนเทนต์อีกหลายอย่าง ไม่ใช่มีแค่เดอะเฟซอย่างเดียว
เราก็เลยคิดว่าถ้าวันหนึ่งเรากลับร่วมงานกันได้ เราก็อยากร่วมงานกันอีก แต่ว่าก็ตามที่แต่ละท่านบอกว่าเขาสบายใจที่อะไร ก็แปลว่าแฟนๆ ก็อย่าคาดหวัง เพราะว่าอาจจะไม่ได้เห็น เขาก็อาจจะเบื่อ ไม่อยากทำงานกับเราแล้ว ไม่มีความสุขกับเราแล้วหรือเปล่า”
ขอโทษพูดให้ความหวัง แต่อยากให้จบประเด็น แยกย้ายกันไปทำสิ่งที่ตัเองปรารถนา
“ก็อยากให้จบประเด็นนี้ไป แล้วก็แยกย้ายกันไปทำสิ่งที่ตัวเองปรารถนาดีกว่า เขาก็บอกแล้วว่าต่างคนตอนนี้ทำหน้าที่ตัวเอง อย่าคาดหวังเลยนะครับคุณแฟนๆ ทั้งหลาย จริงๆ คุณเต้อาจจะต้องขอโทษด้วยซ้ำที่อาจจะพูดแล้วฟังเข้าใจว่าเป็นความหวังให้กับคนดูหรือแฟนคลับ คือก็อยากร่วมงานด้วย แล้วก็ไม่ใช่มีแต่เดอะเฟซอย่างเดียวเดอะเฟซไม่ใช่ทุกสิ่งทุกอย่างของโลกนี้ ก็หวังว่าถ้าวันหนึ่งทุกคนยังอยากที่จะยินดีกลับมาร่วมงานกัน คุณเต้ก็ยินดีที่จะต้อนรับเสมอ”
ยืนยันไม่เคยมีปัญหากัน ยังหวังว่าวันหนึ่งจะกลับมาร่วมงานกันได้ หลุดลั่นไม่ใช่ลูกเกดที่เรารู้จัก
“ใช่สิ เพราะเราไม่ได้มีแต่เดอะเฟซอย่างเดียว บริษัทเรามีธุรกิจใหม่ๆ ที่จะเปิดขึ้นอีกตั้งเยอะแยะ แต่ว่าถ้าเขาไม่ได้อยากกลับมาแล้ว เราก็ไปบังคับไม่ได้ คือคุณเต้ไม่สามารถทำให้ทุกคนรักและเข้าใจคุณเต้ได้ อันนี้เป็นสิ่งที่คุณเต้ต้องเรียนรู้ในวันนี้ ผิดหวังบ้าง เสียใจบ้าง แต่ว่ามันทำไม่ได้จริงๆ ก็ต้องแล้วแต่ความสมัครใจของแต่ละท่าน ในวันนึงที่เราเคยอยู่ด้วยกัน เราเคยร่วมงานกัน คุณเต้อยากนึกถึงวันนั้นมากกว่า แล้วนึกถึงวันดีๆ ที่เรามีร่วมกันแล้วพูดจาดี ๆ ถึงกันและกัน คุณเต้ว่ามันอาจจะดีกว่า
คุณเต้ไม่ได้มีปัญหากับเขาเลย (ลูกเกดทิ้งท้ายว่าซีซั่นสุดท้ายเหมือนผิดใจกันนิดหน่อย?) คุณเต้ว่าเป็นช่วงอารมณ์นึงของพี่เกด เราไม่ได้มีอะไรเป็นเรื่องขนาดนั้น (เห็นผู้จัดการเขาบอกว่ายังมีการร่วมงานกันอยู่ มีการติดต่อกันตลอด?) ก็นั่นน่ะสิ อาจจะเป็นในช่วงแว็บหนึ่งที่อารมณ์อะไรหรือเปล่า ก็เลยรู้สึกว่านี่ไม่ใช่พี่เกดที่เรารู้จัก อุ้ยตายแล้ว พูดชื่อ (เอามือปิดปาก) ก็ยังเชื่ออยู่ว่าเราสามารถกลับมาร่วมงานกันได้ในวันหนึ่ง”
บอกคงไม่ถึงขั้นต้องยกหูโทร.หา ถ้าอยากจะทำ เต็มใจมาก็มา แต่ถ้าไม่เต็มใจก็ไม่ต้องทำ
“ถ้าเกิดว่ามีโอกาสก็ยินดีเคลียร์ใจอยู่แล้ว ส่วนเรื่องติดค้างในใจ คุณเต้ไม่มีไง ธรรมชาติของแต่ละคนแบบนี้ ซึ่งคุณเต้เคยเจอมาแล้ว และเราก็ไม่ใช่คนที่ไม่คุ้นเคยกัน เพราะฉะนั้นมันไม่มีอะไรที่ใหม่ มันเป็นเรื่องที่เคยเจอมาแล้ว มันอาจจะเป็นความบันเทิงอย่างหนึ่ง ถามว่าอึดอัดใจไหม ก็นิดหน่อย พูดตรงๆ ก็มีบ้าง เพราะว่าคุณเต้ก็อยากทำให้ทุกคนสบายใจ แล้วก็ติดตามรายการเดอะเฟซ แล้วก็รักคุณเต้ รักรายการ รักเมนเทอร์ แล้วก็รักเด็กๆ ที่มาอยู่ในแพลตฟอร์ม ในจักรวาลของเดอะเฟซ แต่มันก็เป็นไปไม่ได้ที่จะทำให้ทุกคนรักและเข้าใจเรา ก็หวังว่าจะมีคนให้กำลังใจคุณเต้ต่อ เพื่อที่คุณเต้จะได้ทำงานต่อในอนาคตแค่นั้นเอง
ถามว่ายกหูโทร.หาไหม โทรไปเดี๋ยวเขาไม่รับนะ (หัวเราะ) แล้วเราจะแน่ใจได้ยังไงว่าเขาจะรับเราไหม ก็บางทีคนโทร.มาคุณเต้ก็ไม่รับนะ (หัวเราะ) บางทีครอบครัวเราโทร.มา เรายังไม่รับเลย ใช่ไหมล่ะ แล้วอันนี้พูดตรงๆ คือแต่ละคนก็มีการสื่อสารแต่ละสไตล์ที่ไม่เหมือนกัน คุณเต้ก็เป็นตัวของคุณเต้แบบนี้มานานแล้ว ก็น่าจะรู้กันดีอยู่แล้วนะ แล้วจะมาอะไรกับฉันอีก ก็กลับมาร่วมงานกันได้ ถ้าอยากจะมา เต็มใจก็ทำ ไม่เต็มใจก็ไม่ต้องทำ (หัวเราะ)”