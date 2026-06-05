“ฟ้าใส” อัดคลิปขอโอกาสแก้ตัว พร้อมแจงเงิน 5 แสนจาก “สไปรท์ SPD” หายไปไหน?

ดรามาลากยาวมาก สำหรับกรณี “น้องฟ้าใส” หลังตัดสินใจออกจาก “สไปรท์ SPD” เนติเจน เนติรัตนไพบูลย์ ซึ่งเจอตอนน้องฟ้าใสเก็บขยะ และสงสาร พามาทำคอนเทนต์ จนน้องมีงาน มีเงิน สไปรท์หวังช่วยเหลือให้น้องได้เรียนจนจบปริญญาตรี แต่สุดท้ายน้องฟ้าใสประกาศขอถอยออกมาเพราะอึดอัดใจ
เรื่องราวดรามาลุกลาม หลังน้องฟ้าใสตัดสินใจซบ “นุ้งตี้” อินฟลูเอนเซอร์และดาวติ๊กต๊อกที่เข้ามาเป็นผู้ดูแลคนใหม่ของฟ้าใส นุ้งตี้มีการหลุดพูดพาดพิงสภาพฟ้าใสตอนอยู่กับสไปรท์ ถ้าอยู่แล้วดีขึ้น ทำไมน้องถึงใส่เสื้อผ้าตัวเดิม อยู่ที่เดิม จนทำให้สไปรท์ออกมายันด้วยหลักฐานว่าไม่เคยเอาเปรียบฟ้าใส จัดการรายได้ถูกต้อง พร้อมเผยตอนที่ฟ้าใสอยู่กับตน มีรายได้ถึง 5 แสนบาท ทำกระแสตีกลับไปที่นุ้งตี้ จนเจ้าตัวอัดคลิปและไลฟ์สดยกมือไหว้ขอโทษสไปรท์ เนื่องจากทำให้หลายฝ่ายเข้าใจผิด ขณะที่แม่ฟ้าใสก็โดนมือดีปล่อยคลิปเสียงวีนแตกทีมงานสไปรท์
ด้านชาวเน็ตขยี้เรื่องเงินที่ฟ้าใสได้รับจากการทำงานร่วมกับสไปรท์ ปัจจุบันหายไปไหนหมด ล่าสุดฟ้าใสได้อัดคลิปว่าตนและแม่ขอโอกาสแก้ตัว พร้อมเผยว่า “หนูจะมาแก้ประเด็นดรามาที่เกิดขึ้น” พร้อมแจงเรื่องเงินที่หายไป
“เรื่องที่หนึ่ง เงินหายไปไหนหมด ซึ่งเงินที่หนูบอกไปตอนอยู่กับพี่เขา คือ 1.ซื้อรถมอเตอร์ไซค์ให้พี่ชาย คนละคัน ยอดรวมทั้งหมด เบิกออกมา 2 หมื่นบาท ทั้งของพี่ชายคนโต และ พี่ชายคนกลาง คนละ 2 หมื่นบาท
พี่ๆ ถามมาเยอะมากว่าเงินที่เขาโอนให้หายไปไหนหมด เงินนั้นหนูเอามาใช้จ่ายในครอบครัว เรื่องอาหารแมว อึแมว และของใช้ในบ้าน เช่น เครื่องซักผ้า รถมอเตอร์ไซค์ให้พี่ชาย 2 คัน ชุดนักเรียน รองเท้า ไอแพด หนูเพิ่งซื้อไป เป็นยอดเงิน 1 หมื่นบาท”
ดรามายังไม่จบ เพราะมีคอมเมนต์ขยี้ว่าที่พูดมายังไงก็ไม่ถึง 5 แสน พร้อมตั้งคำถามไปถึงคุณแม่ เงินเข้าบัญชีคุณแม่ แต่พอถึงเวลาชี้แจงแบบนี้ ทำไมไม่ออกมาเคลียร์เอง ปล่อยให้ลูกสาวแบกหน้ารับดรามาอยู่คนเดียว