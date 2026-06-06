“สีสด” เปิดตัวพรีเซนเตอร์ “NCT DREAM” ดัน ‘น้ำนมข้าวสีสด’ เดินเกมรุกตลาดโลก (คลิป)

แบรนด์ “สีสด” ของ CLP GROUP ดัน ‘น้ำนมข้าวสีสด’ เครื่องดื่มน้ำนมข้าวผสมโปรตีนจากถั่วลันเตา
เดินเกมรุกตลาดโลก พร้อมพรีเซนเตอร์ “NCT DREAM”
แบรนด์ “สีสด” (SISOD) ภายใต้ CLP GROUP จัดงานแถลงข่าวเปิดตัว “น้ำนมข้าวสีสด” (SISOD RICE MILK) เครื่องดื่มน้ำนมข้าวผสมโปรตีนจากถั่วลันเตาอย่างเป็นทางการ และมีส่วนสำคัญในการปลุกตลาด “น้ำนมข้าว” ในประเทศไทยให้กลับมาคึกคักอีกครั้ง ผ่านการต่อยอดข้าวหอมมะลิไทยสู่ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มที่ทั้งดื่มง่าย เข้าถึงคนรุ่นใหม่ และมีภาพลักษณ์ร่วมสมัยมากขึ้น
ผลิตภัณฑ์ “น้ำนมข้าวสีสด” มีที่มาจาการถูกพัฒนาขึ้นภายใต้แนวคิด “From the Fields to Your Everyday จากผืนนา...สู่ทุกวันของคุณ” สะท้อนการเปลี่ยนความตั้งใจตั้งแต่ต้นทางของเกษตรกรในผืนนาให้กลายเป็นผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงสู่ผู้บริโภคผ่านนวัตกรรมการแปรรูปอย่างล้ำสมัยและพิถีพิถันในเครือ CLP GROUP โดยมุ่งเน้นการเพิ่มมูลค่าให้ผลิตผลท้องถิ่นควบคู่กับการสร้างโอกาสที่มั่นคงให้เกษตรกรไทย เติบโตไปพร้อมกันอย่างยั่งยืน
“น้ำนมข้าวสีสด” ดื่มง่าย และสบายท้อง ไม่หวานจัด มีความละมุนจากข้าวหอมมะลิไทยอย่างชัดเจน พร้อมเพิ่มมิติของรสชาติให้สนุกขึ้นผ่าน 3 รส ได้แก่ รสออริจินอล (Original) ที่ให้ความเรียบง่าย ดื่มได้ทุกเวลา รสลิ้นจี่ (Lychee) ที่ให้ความหอมหวานสดชื่นแบบผลไม้ไทย ผสานความหวานอมเปรี้ยว พร้อมเติมความสดชื่น และรสมัตจะ (Matcha) ผสานผงมัตจะแท้คุณภาพสูง จากเมืองอูจิ ประเทศญี่ปุ่น ให้ความผ่อนคลายในทุกจิบ ทำให้ “น้ำนมข้าวสีสด” เป็นเครื่องดื่มที่เข้ากับทุกโมเมนต์ในชีวิตประจำวัน
แม้ตลาดนมจากพืชจะเติบโตต่อเนื่อง แต่ “นมข้าว” ยังถือเป็นตลาดใหม่ที่ผู้บริโภคต้องทำความรู้จัก สีสดจึงเลือกเดินในเส้นทางที่ท้าทาย ด้วยการสร้างแบรนด์ให้มีความทันสมัย สนุก และเข้าถึงง่าย ไม่ได้จำกัดอยู่แค่กลุ่มคนรักสุขภาพ แต่ขยายไปสู่คนรุ่นใหม่ สายคาเฟ่ และกลุ่มไลฟ์สไตล์ที่มองหาเครื่องดื่มที่สะท้อนตัวตนของตัวเองได้
หนึ่งในก้าวสำคัญของการพาแบรนด์ไปไกลกว่าตลาดในประเทศ คือการเปิดตัว NCT DREAM ศิลปินระดับโกลเบิลเป็นพรีเซนเตอร์ ซึ่งช่วยเติมภาพของความสดใส มีพลัง และความเป็นคนรุ่นใหม่ให้กับ “น้ำนมข้าวสีสด” ได้อย่างชัดเจนความร่วมมือครั้งนี้ไม่ใช่แค่เรื่องของการสื่อสารการตลาด แต่เป็นการเปิดประตูให้ แบรนด์ไทยอย่าง “สีสด” (SISOD) สามารถเชื่อมต่อกับแฟน ๆ ทั่วโลก และสร้างการรับรู้ในระดับอินเตอร์ได้จริง โดยหนุ่มๆ NCT DREAM ยังเผยว่า “น้ำนมข้าวสีสด” เป็นเครื่องดื่มที่ดื่มง่าย และเข้ากับไลฟ์สไตล์ในทุกวัน และอยากชวนแฟนๆมาดื่มน้ำนมข้าวสีสดไปด้วยกัน
คุณวัชรา ลี้โกมลชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร CLP GROUP ยังกล่าวถึงทิศทางในอนาคตว่า แบรนด์สีสดไม่ได้มองแค่การเติบโตของยอดขาย แต่ต้องการผลักดันให้ “ข้าวไทย” กลายเป็นวัตถุดิบที่มีมูลค่าสูงขึ้น และเป็นที่รู้จักในรูปแบบใหม่ในตลาดโลก ผ่านผลิตภัณฑ์ที่คนทั่วโลกสามารถเข้าถึงได้ง่ายและรู้สึกใกล้ตัว จากจุดเริ่มต้นของการเป็น NEW PRODUCT วันนี้ “น้ำนมข้าวสีสด” ไม่เพียงแค่สร้างการเติบโตให้กับแบรนด์ แต่ยังเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญของการเปลี่ยนภาพจำของข้าวไทย ให้กลายเป็นเครื่องดื่มที่ทั้งดื่มง่าย มีสไตล์ และพร้อมก้าวไปสู่จุดยืนในตลาดสากล