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อุบลราชธานี ยกทัพของดีอีสานใต้บุกระยอง จัดยิ่งใหญ่ “ม่วนซื่น โฮแซว” งาน “OTOP ภูมิภาค นวัตกรรมแห่งภูมิปัญญา 2569” หวังกระตุ้นเศรษฐกิจข้ามภูมิภาค

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี เดินหน้ายกระดับเศรษฐกิจฐานราก จัดงาน “ม่วนซื่น โฮแซว” OTOP ภูมิภาค นวัตกรรมแห่งภูมิปัญญา 2569 ภายใต้โครงการพัฒนาสินค้าและผู้ประกอบการเพื่อการค้าการลงทุนสู่สากล นำสุดยอดผลิตภัณฑ์ OTOP ระดับพรีเมียมบุกตลาดภาคตะวันออก ณ ศูนย์การค้า PASSION SHOPPING DESTINATION จังหวัดระยอง ระหว่างวันที่ 4 - 8 มิถุนายน 2569 โดยมีกำหนดจัดพิธีเปิดอย่างเป็นทางการในวันที่ 5 มิถุนายน 2569 ซึ่งได้รับเกียรติจาก ร้อยตรีสรมงคล มงคละสิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีเปิดงาน และศิลปิชื่อดังมาร่วมสร้างสีสันภายในงานทุกวัน

ร้อยตรีสรมงคล มงคละสิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เปิดเผยว่า การจัดงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดและขยายโอกาสทางธุรกิจให้กับผู้ผลิตและผู้ประกอบการ OTOP ของจังหวัดอุบลราชธานี ได้นำเสนอสินค้าและภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่ผู้บริโภคในวงกว้างระดับประเทศ โดยมุ่งเน้นการทำตลาดข้ามภูมิภาคมายังพื้นที่ภาคตะวันออกที่มีกำลังซื้อสูงอย่างจังหวัดระยอง อันจะช่วยยกระดับศักยภาพทางเศรษฐกิจของชุมชน สร้างงาน สร้างอาชีพ และสร้างรายได้อย่างยั่งยืนแก่ผู้ผลิตและผู้ประกอบการ ตามวิสัยทัศน์ของกรมการพัฒนาชุมชนที่มุ่งมั่นส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากให้มีความมั่นคง

ภายในงาน ถูกรังสรรค์ขึ้นภายใต้แนวคิด “มนต์เสน่ห์แห่งอีสานใต้ เมืองท่องเที่ยวและวัฒนธรรมอีสาน” ผสานคอนเซปต์ความสนุกสนานแบบ “ม่วนซื่น โฮแซว” ผู้เข้าชมงานจะได้พบกับการจัดแสดงและจำหน่ายสุดยอดผลิตภัณฑ์ OTOP และงานคราฟต์ภูมิปัญญาพื้นถิ่นระดับพรีเมียมจากจังหวัดอุบลราชธานีกว่า 50 ร้านค้า อาทิ อาหารพื้นถิ่นรสชาติต้นตำรับ เสื้อผ้าเครื่องแต่งกายทอมือ และของใช้ของตกแต่งที่สะท้อนถึงนวัตกรรมและภูมิปัญญาอันทรงคุณค่า นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมสาธิตภูมิปัญญาท้องถิ่น และโปรโมชันส่งเสริมการขาย "ช่วงนาทีทอง" ลุ้นรับคูปองส่วนลดและของรางวัลมากมายทุกวัน

พร้อมกันนี้ ยังได้จัดเต็มความบันเทิงตลอดการจัดงาน เพื่อสร้างสีสันและกระตุ้นการมีส่วนร่วมของผู้เข้าชมงาน พบกับมินิคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดัง นำทัพโดย เต๋า ภูศิลป์ (4 มิ.ย.), เฟื่องฟ้า วราพร (5 มิ.ย. - วันพิธีเปิด), ตรี ชัยณรงค์ (6 มิ.ย.), เบลล์ นิภาดา (7 มิ.ย.) และ เพชร คฑาวุธ (8 มิ.ย.) ที่จะมาร่วมส่งมอบความสุขและถ่ายทอดศิลปวัฒนธรรมอีสานร่วมสมัยอย่างใกล้ชิด

ขอเชิญชวนชาวระยองและจังหวัดใกล้เคียง รวมถึงนักท่องเที่ยว ร่วมสัมผัสมนต์เสน่ห์แห่งอีสานใต้มา ช้อป ชิม จุใจ และเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนผลิตภัณฑ์จากชุมชน ในงาน “OTOP ภูมิภาค นวัตกรรมแห่งภูมิปัญญา 2569” ระหว่างวันที่ 4 - 8 มิถุนายน 2569 ณ ลานกิจกรรม ชั้น 1 ศูนย์การค้า PASSION SHOPPING DESTINATION จังหวัดระยอง เข้าชมฟรีตลอดงาน
















อุบลราชธานี ยกทัพของดีอีสานใต้บุกระยอง จัดยิ่งใหญ่ “ม่วนซื่น โฮแซว” งาน “OTOP ภูมิภาค นวัตกรรมแห่งภูมิปัญญา 2569” หวังกระตุ้นเศรษฐกิจข้ามภูมิภาค
อุบลราชธานี ยกทัพของดีอีสานใต้บุกระยอง จัดยิ่งใหญ่ “ม่วนซื่น โฮแซว” งาน “OTOP ภูมิภาค นวัตกรรมแห่งภูมิปัญญา 2569” หวังกระตุ้นเศรษฐกิจข้ามภูมิภาค
อุบลราชธานี ยกทัพของดีอีสานใต้บุกระยอง จัดยิ่งใหญ่ “ม่วนซื่น โฮแซว” งาน “OTOP ภูมิภาค นวัตกรรมแห่งภูมิปัญญา 2569” หวังกระตุ้นเศรษฐกิจข้ามภูมิภาค
อุบลราชธานี ยกทัพของดีอีสานใต้บุกระยอง จัดยิ่งใหญ่ “ม่วนซื่น โฮแซว” งาน “OTOP ภูมิภาค นวัตกรรมแห่งภูมิปัญญา 2569” หวังกระตุ้นเศรษฐกิจข้ามภูมิภาค
อุบลราชธานี ยกทัพของดีอีสานใต้บุกระยอง จัดยิ่งใหญ่ “ม่วนซื่น โฮแซว” งาน “OTOP ภูมิภาค นวัตกรรมแห่งภูมิปัญญา 2569” หวังกระตุ้นเศรษฐกิจข้ามภูมิภาค
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