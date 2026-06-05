อุบลราชธานี ยกทัพของดีอีสานใต้บุกระยอง จัดยิ่งใหญ่ “ม่วนซื่น โฮแซว” งาน “OTOP ภูมิภาค นวัตกรรมแห่งภูมิปัญญา 2569” หวังกระตุ้นเศรษฐกิจข้ามภูมิภาค

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี เดินหน้ายกระดับเศรษฐกิจฐานราก จัดงาน “ม่วนซื่น โฮแซว” OTOP ภูมิภาค นวัตกรรมแห่งภูมิปัญญา 2569 ภายใต้โครงการพัฒนาสินค้าและผู้ประกอบการเพื่อการค้าการลงทุนสู่สากล นำสุดยอดผลิตภัณฑ์ OTOP ระดับพรีเมียมบุกตลาดภาคตะวันออก ณ ศูนย์การค้า PASSION SHOPPING DESTINATION จังหวัดระยอง ระหว่างวันที่ 4 - 8 มิถุนายน 2569 โดยมีกำหนดจัดพิธีเปิดอย่างเป็นทางการในวันที่ 5 มิถุนายน 2569 ซึ่งได้รับเกียรติจาก ร้อยตรีสรมงคล มงคละสิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีเปิดงาน และศิลปิชื่อดังมาร่วมสร้างสีสันภายในงานทุกวัน
ร้อยตรีสรมงคล มงคละสิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เปิดเผยว่า การจัดงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดและขยายโอกาสทางธุรกิจให้กับผู้ผลิตและผู้ประกอบการ OTOP ของจังหวัดอุบลราชธานี ได้นำเสนอสินค้าและภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่ผู้บริโภคในวงกว้างระดับประเทศ โดยมุ่งเน้นการทำตลาดข้ามภูมิภาคมายังพื้นที่ภาคตะวันออกที่มีกำลังซื้อสูงอย่างจังหวัดระยอง อันจะช่วยยกระดับศักยภาพทางเศรษฐกิจของชุมชน สร้างงาน สร้างอาชีพ และสร้างรายได้อย่างยั่งยืนแก่ผู้ผลิตและผู้ประกอบการ ตามวิสัยทัศน์ของกรมการพัฒนาชุมชนที่มุ่งมั่นส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากให้มีความมั่นคง
ภายในงาน ถูกรังสรรค์ขึ้นภายใต้แนวคิด “มนต์เสน่ห์แห่งอีสานใต้ เมืองท่องเที่ยวและวัฒนธรรมอีสาน” ผสานคอนเซปต์ความสนุกสนานแบบ “ม่วนซื่น โฮแซว” ผู้เข้าชมงานจะได้พบกับการจัดแสดงและจำหน่ายสุดยอดผลิตภัณฑ์ OTOP และงานคราฟต์ภูมิปัญญาพื้นถิ่นระดับพรีเมียมจากจังหวัดอุบลราชธานีกว่า 50 ร้านค้า อาทิ อาหารพื้นถิ่นรสชาติต้นตำรับ เสื้อผ้าเครื่องแต่งกายทอมือ และของใช้ของตกแต่งที่สะท้อนถึงนวัตกรรมและภูมิปัญญาอันทรงคุณค่า นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมสาธิตภูมิปัญญาท้องถิ่น และโปรโมชันส่งเสริมการขาย "ช่วงนาทีทอง" ลุ้นรับคูปองส่วนลดและของรางวัลมากมายทุกวัน
พร้อมกันนี้ ยังได้จัดเต็มความบันเทิงตลอดการจัดงาน เพื่อสร้างสีสันและกระตุ้นการมีส่วนร่วมของผู้เข้าชมงาน พบกับมินิคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดัง นำทัพโดย เต๋า ภูศิลป์ (4 มิ.ย.), เฟื่องฟ้า วราพร (5 มิ.ย. - วันพิธีเปิด), ตรี ชัยณรงค์ (6 มิ.ย.), เบลล์ นิภาดา (7 มิ.ย.) และ เพชร คฑาวุธ (8 มิ.ย.) ที่จะมาร่วมส่งมอบความสุขและถ่ายทอดศิลปวัฒนธรรมอีสานร่วมสมัยอย่างใกล้ชิด
ขอเชิญชวนชาวระยองและจังหวัดใกล้เคียง รวมถึงนักท่องเที่ยว ร่วมสัมผัสมนต์เสน่ห์แห่งอีสานใต้มา ช้อป ชิม จุใจ และเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนผลิตภัณฑ์จากชุมชน ในงาน “OTOP ภูมิภาค นวัตกรรมแห่งภูมิปัญญา 2569” ระหว่างวันที่ 4 - 8 มิถุนายน 2569 ณ ลานกิจกรรม ชั้น 1 ศูนย์การค้า PASSION SHOPPING DESTINATION จังหวัดระยอง เข้าชมฟรีตลอดงาน