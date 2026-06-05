“เก่ง-น้ำปิง” ไม่รู้ตัวเลขในบัญชีถึง 100 ล้าน? ซึ้งโหมงานหนักจนออร่าดร็อป ต้องเบรกหาบาลานซ์ชีวิต

“เก่ง-น้ำปิง” รับทรัพย์รัวๆ จนออร่าดร็อป! เปิดใจหลังโหมงานหนักจนต้องเบรกหาบาลานซ์ชีวิต พร้อมสปอยข่าวดี เขมจิราภาคต่อมาแน่ แต่แฟนคลับอาจต้องรออีกหลายปี
เดินหน้าโกยทรัพย์รับทรัพย์แบบฉุดไม่อยู่จริงๆ สำหรับคู่จิ้นสุดฮอต “เก่ง หฤษฎ์ บัวย้อย” และ “น้ำปิง นภัสกร ปิงเมือง” ที่ล่าสุดจับมือกันเปิดตัวในฐานะพรีเซ็นเตอร์ขนมสาหร่ายแซนวิชแบรนด์ดัง “Koriko” ตอกย้ำกระแสความปังที่ลากยาวมาตั้งแต่ซีรีส์แจ้งเกิด งานนี้ทั้งคู่ได้ออกมาเปิดใจถึงประเด็นฮอต ทั้งเรื่องภาคต่อของซีรีส์เขมจิราต้องรอด โกยเงินมหาศาลแตะร้อยล้าน และการปรับบาลานซ์ชีวิตหลังลุยงานหนัก
เก่ง : “ซีซั่น 2 อาจจะอีก 4-5 ปีได้ ให้รอติดตามแล้วกัน มีอยู่ในแพลนหมดแล้ว เป็นสเปเชียลอีพี”
น้ำปิง : “อาจจะเป็นแบบไหนได้หมดเลย อยากให้ทุกคนปล่อยใจสบายๆ รอติดตามในไลน์อัป อาจจะมาเป็นแนวตั้งก็ได้ เป็นตอนๆ ไป ตอนละ 2 นาที”
เก่ง : “อาจจะเป็นพ่อครูเอไอผลไม้ก็เป็นไปได้ รู้สึกว่าพวกเราแมสในติ๊กต๊อกอยู่นะ ก็ขลังดี”
น้ำปิง : “เราไม่ทำหรอกเอไอเราจะให้เขาแต่งจริงๆ ถ้าเขาอยากเป็นผักกาดก็ต้องแต่งเป็นผักกาดจริงๆ”
อุบตอบกวาด 100 ล้าน ไม่มีเวลาใช้เงิน
เก่ง : “เก่ง-น้ำปิงเพิ่งเป็นน้องใหม่ในวงการ รู้สึกขอบคุณพี่ๆ ลูกค้าทุกท่านที่ไว้วางใจ เก่ง-น้ำปิง พวกเราภูมิใจและดีใจจริงๆ ในสิ่งที่เรานำเสนอทุกคนเราใช้จริงเราถึงกล้าแนะนำ ส่วนตัวเลขในบัญชีเท่าไหร่ยังไงแล้วทุกวันนี้ไม่ได้เปิดเลยครับ (ไม่มีเวลาใช้เงิน?) ไม่รู้เหมือนกันครับ มีเลี้ยงข้าวน้องบ้าง”
น้ำปิง : “น้ำปิงมีเวลาใช้เงินนะ แต่บัตรพี่เก่ง พี่เก่งเลี้ยงข้าว ยืมให้เขาช้อปปิ้งให้ตลอด ใดๆ เราก็ขอมอบเครดิตให้กับบ้านดูมันดิ ที่สร้างผลงานดีๆ และต่อยอดด้วยความรักจากแฟนคลับ ดันเอ็นเกจเมนต์ของพวกเราจนเกิดสถิติที่มันสูงมากๆ หลายๆ แบรนด์เลยเห็นคุณค่าในตัวพวกเราที่เป็นเด็กไทยรุ่นใหม่ที่นำเสนอความธรรมดามากๆ ความธรรมชาติมากๆ เราก็ไม่รู้หรอกว่ามันคืออะไรแต่ก็ขอบคุณผู้ใหญ่ที่เห็นตรงนั้นในตัวพวกเรา เราไม่เคยคิดว่าเราจะมาได้ไกลขนาดนี้ ซึ่งตัวเราเองก็ไม่ได้มั่นใจขนาดนั้นว่าพวกเราจะสามารถพรีเซนต์แบรนด์ใหญ่ๆ ได้ มีโอกาสได้ไปต่างประเทศ ก็ถือว่าเราเป็นผู้ที่โชคดีแล้วกันที่บังเอิญได้รับโอกาสดีๆ ขอบคุณแฟนๆ ของพวกเราด้วยที่มาช่วยกันซัปพอร์ตในทุกๆ แบรนด์”
เก่ง : “ยังไม่ได้อยู่ในจุดที่ประสบความสำเร็จครับ ยังมีอีกหลายอย่างที่ยังไม่ได้ลองทำเลย”
บทเรียนจากการโหมงานหนัก จนเกือบ “ออร่าดร็อป”
เก่ง : “ช่วงนี้เราเริ่มหาจุดบาลานซ์ได้แล้ว หันมาดูแลสุขภาพมากขึ้น เมื่อก่อนเราอาจจะเต็มที่กับงานจริงๆ แล้วเราอาจจะรับมือได้ไม่ได้ดีขนาดนั้น เรารู้สึกว่าเราอยากจะทำทุกโอกาสที่เข้ามา มันก็สนุกดี แต่ช่วงนี้เริ่มหันมาดูแลสุขภาพมากขึ้น เพิ่งจะมารู้สึกพักหลังๆ ว่าออร่าดร็อป เหมือนเราทำงานจนลืมทุกอย่างไปแล้ว มารู้ตัวอีกทีคือตอนที่เราได้อยู่กับตัวเองจริงๆ ว่าเราทำเยอะขนาดนี้เลยเหรอ”
น้ำปิง : “ก็กลับมาบาลานซ์ ดูแลตัวเอง ต้องยอมรับว่าช่วงเวลาของเขมจิราจนมาถึงตอนนี้ก็ครบรอบ 1 ปีแล้ว เราได้รับโอกาสเข้ามาเยอะมากจริงๆ อยู่ในช่วงค่อยๆ เริ่ม มีล้มลุกคลุกคลาน ค่อยๆ หาทางของตัวเอง หาจุดตรงกลางที่ทุกฝ่ายโอเค แล้วก็เริ่มเจอจุดที่โอเคแล้ว ตอนนี้เราค่อนข้างโอเคกับตารางงานแล้ว เราสองคนเริ่มชัดเจนในความต้องการของพวกเรา เราอยากดูแลสุขภาพเพื่อให้เราได้อยู่ตรงนี้ไปนานๆ เราไม่อยากจะมาอัดแล้วกลายเป็นว่าสุขภาพเราเสียไปหมด มันเป็นจุดที่เราลืมคิดไป ก็มาเริ่มกันใหม่ประชุมทีมกันใหม่กับค่าย ตัวน้ำปิงไม่เท่าไหร่แต่พี่เก่งเขาทำงานหนัก แล้วเขาป่วยง่าย ก็ไม่อยากให้เขาต้องมาป่วย รวมถึงห่วงตัวเองด้วยก็เลยคุยกับค่าย ตอนนี้ก็โอเคมากๆ แล้ว”