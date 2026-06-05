GMM MUSIC - GMMTV ยกทัพสร้างสีสัน ชวนเยาวชนห่างไกลยาเสพติด ในกิจกรรม “โครงการทูบีนัมเบอร์วัน”

เตรียมพบกับความสนุกและสร้างสรรค์ ที่พร้อมส่งต่อแรงบันดาลใจและพลังบวกให้กับเยาวชนไทย กับกิจกรรมต่อต้านยาเสพติด “โครงการทูบีนัมเบอร์วัน” เพื่อรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติด เสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่เยาวชนที่จะเติบโตเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ โดยมี ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เป็นองค์ประธานโครงการ จัดโดย กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
ภายในงานเตรียมพบกับศิลปินและนักแสดงที่จะมาร่วมส่งต่อความสุขและสร้างสีสันแบบใกล้ชิด จัดเต็มความสนุกทั้ง 2 จังหวัด นำโดย ฟลุ๊ค - ณัฐนนท์ ทองแสง และ ฟอร์ด - อรัญญ์ อัศวสืบสกุล นักแสดงจาก GMMTV ในวันศุกร์ที่ 12 มิถุนายน 2569 ณ โรงเรียนเสาไห้ “วิมลวิทยานุกูล” จ. สระบุรี
ต่อเนื่องไปกับ จา สิงห์ชัย ศิลปินจีเอ็มเอ็ม มิวสิค และ หลุยส์ - ธณวิน ธีรโพสุการ นักแสดง จาก GMMTV ที่เตรียมขนทั้งเสียงเพลง ความบันเทิง และกิจกรรมสุดใกล้ชิดไปพบกับน้องๆ ในวันจันทร์ที่ 22 มิถุนายน 2569 ณ วิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี พร้อมด้วยหนุ่มๆ วง 4TEEN ที่เตรียมตัวไปมอบความมันส์ในทุกจังหวัด
ฟลุ๊ค - ณัฐนนท์ ทองแสง เปิดเผยว่า “รู้สึกดีใจมากครับ ที่จะได้มีโอกาสไปร่วมกิจกรรมและพบกับน้องๆ อย่างใกล้ชิด สำหรับโครงการทูบีนัมเบอร์วันถือเป็นอีกหนึ่งโครงการดีๆ ที่ช่วยส่งต่อพลังบวกและสร้างแรงบันดาลใจ ให้กับเยาวชน อยากให้น้องๆ ทุกคนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ กล้าทำในสิ่งที่ตัวเองรัก และอยู่ห่างไกลจากยาเสพติด แล้วเจอกันนะครับ”
จา สิงห์ชัย เปิดเผยว่า “สำหรับครั้งนี้พวกเราก็เตรียมความสนุกไปฝากทุกคนแบบเต็มที่เลยครับ หวังว่าจะได้เห็นรอยยิ้ม ได้พูดคุย แลกเปลี่ยนมุมมองดีๆกับน้องๆ และอยากฝากให้เยาวชนรุ่นใหม่ เชื่อมั่นในคุณค่า ของตัวเองตั้งใจทำตามความฝัน และเลือกสิ่งดีๆ ให้กับชีวิตนะครับ”